ترجيحات بصدور بيان ختامي يتضمن آليات وإجراءات رافضة لقرار ترامب

قمة إستثنائية للتعاون الإسلامي في إسطنبول بمشاركة العراق

اسطنبول – ماهر اوغلو

تحتضن اسطنبول اليوم الاربعاء قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة العراق دعا اليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ،ينتظر منها الخروج بـ(إعلان اسطنبول) الذي سيتضمن جملة من الآليات والإجراءات التي تؤكد موقف دول المنظمة الرافض للقرار. ويرأس وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الوفد العراقي المشارك في القمة بحسب المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب ،الذي اكد امس في بيان مقتضب إن (الجعفري يترأس الوفد العراقي المشارك في القمة الاستثنائية الاسلامية المنعقدة في اسطنبول بشأن القدس). وكان الجعفري قد ابدى تحفظه على القرار العربي الذي صدر عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة واعرب عن اسفه لرفض العرب المقترح العراقي الذي تضمن اتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمة دولته القدس وضعف القرار العربي لكونه دون المستوى المطلوب ولم يرتق لحجم التهديد الذي تواجهه القدس. وعقدت المنظمة في اسطنبول امس الثلاثاء اجتماعًا تحضيريًا لكبار الموظفين في إطار القمة الإسلامية استثنائية لقادة الدول الأعضاء بالمنظمة التي تهدف إلى صياغة موقف إسلامي موحد يرد على قرار ترامب. وبحسب بيان للمنظمة تلقته (الزمان) امس فإن وزراء خارجية دول التعاون الإسلامي سيبحثون اليوم الأربعاء قضية القدس (على أن يصدر عن اجتماعهم قرار يتبعه التآم قمة قادة دول المنظمة التي سوف تعتمد قرار وزراء الخارجية والبيان الختامي كما سيصدر عنها كذلك إعلان اسطنبول) ،مشيراً الى انه (من المتوقع أن يعلن مشروع البيان الختامي جملة من الآليات والإجراءات التي تؤكد موقف دول منظمة التعاون الإسلامي الرافض والمندد بالقرار). وتعقد القمة بمشاركة ممثلي 48 دولة بينهم 16 زعيمًا على مستوى رؤساء وملوك وأمراء ،من أفغانستان وأذربيجان وبنغلادش وإندونيسيا وفلسطين وغينيا وإيران وقطر والكويت وليبيا ولبنان والصومال والسودان وتوغو والأردن واليمن ،فضلا عن الرئيس التركي.كما ستكون هناك مشاركة على مستوى رؤساء الوزراء من جيبوتي وماليزيا وباكستان ،وعلى مستويات مختلفة من دول أخرى.ويشارك في القمة أيضا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي ،بصفتها دولة مراقبة ،فضلا عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تحل بلاده ضيفا على القمة.وسيبحث أردوغان الذي دعا إلى عقد القمة مع زعماء العالم الإسلامي ،الخطوات التي ستتخذ ردا على قرار ترامب بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إليها. وكان أردوغان قد دعا خلال الايام الماضية عبر اتصالات هاتفية مع رؤساء دول عربية وإسلامية ،إلى عقد المؤتمر اليوم الأربعاء في إسطنبول ،لبحث تداعيات القرار الأمريكي المتعلق بالقدس. والأربعاء الماضي ،أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل ،ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس ،وسط غضب عربي وإسلامي ،وقلق وتحذيرات دولية.ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي لمدينة القدس التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة أخرى.ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي التي لا تعترف بكل ما ترتب على احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ثم ضمها إليها في عام 1980 وإعلانها القدس الشرقية والغربية (عاصمة موحدة وأبدية) لها.على صعيد آخر ،اكدت منظمة التعاون الإسلامي أهمية تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وقال بيان للمنظمة تلقته (الزمان) امس انه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ،ينضم الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين ،إلى بقية المجتمع الدولي لتخليد هذا اليوم المهم ،داعياً الدول الأعضاء إلى (تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان). ولفت البيان الى ان (قضايا حقوق الإنسان في إطار منظمة التعاون الإسلامي قد اكتسبت زخماً وأهمية متزايدين منذ اعتماد برنامج عملها العشري في عام 2005 وميثاقها المنقح في عام 2008 الذي يدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون) ،مشيراً الى ان (إنشاء هيئة دائمة مستقلة لحقوق الإنسان في عام 2011 يشكل جزءاً من جهود المنظمة لسد الثغرات المفاهيمية والقانونية الفاصلة بين حقوق الإنسان العالمية والمبادئ والتعاليم الإسلامية). وأكد البيان التزام المنظمة الدائم بـ(تعزيز حقوق الإنسان ودعمها داخل المنظمة وخارجها) ،مؤكداً انها(تولي أهمية خاصة لحقوق المرأة وحقوق الفتيات وحقوق الطفل وتعليم حقوق الإنسان). ولفت الى انها (تلتزم مع دولها الأعضاء بتعزيز ودعم القيم الإسلامية السمحة في إطار تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان في ما يتعلق بالكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص لبني البشر كافة).