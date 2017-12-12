زعماء أكثر الدول تلويثاً يتغيبون عن إجتماع باريس

ماكرون يقدّم العبادي كقائد عالمي في قمة المناخ

باريس – شاكر عبد الحميد

قدّم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس الثلاثاء رئيس الوزراء حيدر العبادي الى رؤساء وفود الدول المشاركة في قمة المناخ المنعقدة في باريس كـ(قائد عالمي)،داعيًا الحضور الى الترحيب به ،مشيداً بدوره في تحقيق النصر على تنظيم داعش. وقال مكتب العبادي في بيان إن ماكرون أشاد في كلمته بقصر الاليزيه امام رؤساء ووفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بقيادة العبادي في القضاء على داعش،وأبدى (اعجابه وتهانيه بالانتصارات الكبيرة التي حققها العراق على الارهاب) ،مؤكدا (اهمية الوقوف مع العراق وتقويته للاستمرار بمرحلة ما بعد داعش).وبحسب البيان،فقد دعا ماكرون (رؤساء الوفود الحاضرين في قصر الاليزيه الى الترحيب بالعبادي كقائد عالمي، حيث صفقت الوفود الحاضرة للعبادي). وكان ماكرون قد استقبل العبادي في قصر الاليزيه وبحث معه (تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين،واستمرار التعاون في محاربة الارهاب،ورفض القرار الامريكي بخصوص القدس،اضافة الى اوضاع المنطقة والحفاظ على وحدة العراق).وتغيب عن القمة التي اطلق عليها تسمية(قمة الكوكب الواحد) قادة الدول الأكثر تلويثا للمناخ وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن في الأول من حزيران الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ. كما يغيب رؤساء الصين والهند والبرازيل وروسيا وكندا،بالإضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.وبدأت القمة بمشاركة رؤساء عشرات الدول في باريس امس بالتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاق باريس للمناخ الذي أقرته 195 دولة.ولم توجه دعوة الى ترامب لحضور القمة حيث سيمثل الولايات المتحدة التي تعد أكبر مصدر للانبعاثات الغازية مسؤول من السفارة في باريس. وسيتغيب كذلك عن هذه القمة زعماء أبرز الدول المتسببة بالتلوث وهي الصين والهند والبرازيل وروسيا وكندا إضافة إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.وتعهدت الدول الغنية عام 2009 بجمع 100 مليار دولار كل عام كتمويل مرتبط بالمناخ مخصص للدول النامية من العام 2020 .وأفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه بناء على الاتجاهات عام 2015 سيبلغ إجمالي التمويل الحكومي حوالي 67 مليار دولار بحلول هذا التاريخ. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيكون هناك حاجة لاستثمارات تقدر بنحو 3,5 ترليون دولار كل عام في قطاع الطاقة حتى 2050 لإبقاء الاحتباس الحراري تحت حد درجتين مئويتين،وهو ما يعادل ضعف الإنفاق الحالي. وقد انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل ايام سياسة خلفه ترامب بشان اتفاق باريس للمناخ. ووجه انتقادات حادة خلال زيارة إلى باريس لما وصفه بـ(الغياب المؤقت للقيادة الأمريكية).وأعرب أوباما عن أسفه لما وصفه بـ(الغياب المؤقت للقيادة الأمريكية) في ما يتعلق بالتغير المناخي،وذلك خلال حديثه إلى مجموعة من القادة في عالم الاتصال والإعلام إضافة إلى أكاديميين وصناعيين ومصرفيين يطلقون على أنفسهم اسم (النابوليونيين).واستثمر العبادي وجوده في باريس بإجرائه عدداً من اللقاءات مع رؤساء ومسؤولين رفيعين ،فقد التقى العبادي مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو خلال لقائهما في مقر اقامته بباريس تعزيز التعاون الثنائي. واشار بيان للسفارة اليابانية في بغداد تلقته (الزمان) امس الى ان الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستحل في العام . 2019 وذكر البيان ان كونو هنأ بالانتصار على داعش،مؤكدا دعم بلاده لوحدة العراق واعادة استقرار المناطق المحررة والتعاون في جميع المجالات واستعداد بلاده للمشاركة الفاعلة في إعادة الإعمار في العراق. ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء عن العبادي تأكيده خلال اللقاء (اهمية تمتين العلاقات مع اليابان وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات وشكره لكل الدول التي ساعدت العراق في حربه ضد الارهاب،مشيرا الى ان العراق خرج منتصرا بوحدة ابناء شعبه). وفي لقاء آخر،اعلن مدير البنك الدولي جيم يونغ كيم خلال لقائه بالعبادي في باريس امس عن استمرار دعم البنك للاقتصاد العراقي وعملية الإصلاح.ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء عن كيم تأكيده (استمرار دعم البنك الدولي للاقتصاد العراقي وعملية الاصلاح التي تقودها الحكومة العراقية والنجاح الكبير الذي حققته في هذا المجال). بدوره،اكد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وقوف الأمم المتحدة مع العراق في جهود الإعمار والاستقرار.وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فقد قدم غوتيرس التهنئة للعبادي خلال لقائهما في باريس بـ(الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون على داعش)، مؤكدا(وقوف الامم المتحدة مع العراق في جهود الإعمار والاستقرار)، مبدياً تطلعه الى (ان يكون العراق مثالا ناجحا يحتذى به بين الأمم).وبحث الجانبان خلال اللقاء (التعاون في محاكمة الارهابيين ومن ساندوهم،ومحاربة افكارهم المنحرفة). (تفاصيل ص8)