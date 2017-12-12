إصابة 43 إيرانياً بنيران فندق النجف

إخماد حريق الشورجة والداخلية تثير الشكوك بشأن الفاعل

بغداد – محمد الصالحي

أعلنت وزارة الداخلية السيطرة على واجهة عشرة محال في العمارة التي اندلع بها الحريق بمنطقة الشورجة وسط بغداد ،ورجحت حدوث الحريق بفعل فاعل ،فيما نفى مجلس محافظة بغداد وجود دوافع جنائية او إرهابية في اغلب حرائق المخازن التجارية بينها حريق الشورجة الأخير وحريق مجمع ساحة الفردوس المقابل لفندقي شيراتون وميرديان ،عازيا السبب إلى عدم التزام التجار بشروط السلامة ولسوء الخزن في الأزقة الضيقة. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريح امس ان (25 آلية من الدفاع المدني متأهبة في مكان الحريق حريق الشورجة لاطفائه ،حيث عمارة روز المكونة من طابقين والمجاورة لكنيسة أم الاحزان). وأضاف أنه (تمت السيطرة على واجهة المحال العشرة من الحريق ،الا أن النيران بقيت داخل البناية). مشيراً الى أن (همّ الدفاع المدني هو السيطرة على الحريق وعدم انتقاله الى البنايات الاخرى).وبين ،أنه (قد يكون هناك فعل فاعل من خلال المعلومات الاولية وخبرة مدير عام الدفاع المدني والخبراء قرب الحريق). مؤكدا (وجود اتصال مستمر من وزير الداخلية بشأنه).وقال مصدر امس ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع في عمارة روز في الشورجة بالكامل). وأضاف ان (فرق الدفاع المدني أنهت عملية التبريد). مبينا أن (الحريق خلف خسائر مادية جسيمة)، فيما قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس بغداد سعد المطلبي في تصريح امس ان (90 بالمئة من الحرائق التي تنشب في الاسواق التجارية ببغداد تكون بسبب سوء الخزن في الأزقة الضيقة وعدم التزام التاجر بشروط السلامة ولا تتعلق باي جنبة جنائية بحسب اللجان المختصة). واضاف ان (اللجان التحقيقية التي تشكلها مديرية الدفاع المدني بعد جميع الحرائق تشير الى ان اهم المسببات هي اسلاك الكهرباء وعدم الالتزام بالشروط المطلوبة فيما تنسب بعض الحالات الى العداوة بين التجار أنفسهم). واشار إلى أن (اجبار التجار على الالتزام بشروط السلامة من صلاحية امانة بغداد ومديرية الدفاع المدني حصرا ولايمكن لمجلس المحافظة كونه جهة رقابية). وفي النجف قالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (حريقا اندلع داخل فندق القبطان السياحي في منطقة شارع المدينة قرب المدينة القديمة وسط النجف). مبينا ان (ذلك ادى الى اصابة 43 زائرا ايرانيا بحالات اختناق اضافة الى الحاق اضرار مادية بالفندق).واضاف ان (فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق). مشيرا الى ان (اسباب اندلاعه نتيجة تماس كهربائي). وضبطت هيئة النزاهة شخصين ينتحلان صفة العمل في الهيئة بصلاح الدين، على صعيد اخرأعلنت هيئة النزاهة عن ضبط معاملات قروض زراعية مصروفة خلافاً للضوابط والتعليمات في المصرف الزراعي التعاوني فرع المقداديَّة بمحافظة ديالى. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (دائرة التحقيقات في الهيئة ،وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط، أشارت إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخصين ينتحلان صفة العمل في هيئة النزاهة وهما يتجاوزان على منتسبين في مديرية مرور صلاح الدين ،لغرض تسيير معاملات في المديرية). موضحا ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة نفذت عملية بغية ضبط المتهمين بالجرم المشهود). وأضاف (سيق المتهمان المضبوطان إلى قاضي التحقيق المختص الذي أوعز بتوقيفهما استناداً إلى أحكام المادة 260 عقوبات). وكان رئيس الهيئة حسن الياسري قد دعا المواطنين غير مرة لتوخي الحذر في التعامل مع من يدعي الصفة الرسمية ويطالب بمبالغ مالية خلافاً للسياقات القانونية ،مطالباً إياهم بإطلاع الهيئة على حالات كهذه ،بغية التحرك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقالت الهيئة في بيان اخر تلقته (الزمان) امس ان (معلوماتٍ للهيئة تفيد بوجود قروض زراعية مصروفة بأسلوب غير صحيح ومخالف للضوابط والتعليمات في فرع المصرف الزراعي التعاوني في المقدادية ،حيث تمَّ صرف وترويج معاملات قروضٍ لأشخاصٍ متوفين وآخرين دون علمهم). وأضاف أن (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّنوا من ضبط 46 معاملة لقروضٍ زراعيَّةٍ صُرِفَت بموجبها مليار ومئة ثلاثون مليون دينار). لافتة إلى ان (التحقيقات الاولية قادت لوجود حالات صرفٍ خلافاً للضوابط والتعليمات وباوليات مزورة وبموجب (كمبيالات) بعضها فارغة وأخرى مثبت عليها بصمة الإبهام فقط).واوضح أن (إجراءاتها في القضية الجزائية مدار البحث مستمرة بغية حصر أسماء المقصرين وإجراء المضاهاة مع المقترضين).