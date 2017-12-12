أوبك تحدّد إنعقاد مؤتمر الطاقة العربي المقبل في المغرب

النفط يدعو شركة جزائرية إلى الإستثمار بقطاع الغاز

الكويت – الزمان

بحث وزير النفط جبار علي اللعيبي مع نظيره الجزائري مصطفى قيتوني تفعيل التعاون العربي ودعوة الشركات الجزائرية للاستثمار في العراق. وقال بيان امس ان (الجانبين بحثا في الكويت على هامش انعقاد اجتماعات منظمة اوبك تطوير التعاون العربي والاستثمار في تطوير المشاريع النفطية)، واكد اللعيبي (حرص العراق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين)، داعيا (شركة سوناطراك الجزائرية الى العمل في العراق لتطوير واستثمار قطاع الغاز). من جانبه شدد قيتوني على (ضرورة توسيع افاق التعاون المشترك الى جانب رغبة شركات بلاده في تنفيذ مشاريع نفطية في العراق) ،موجها (الدعوة للعيبي لزيارة الجزائر مطلع العام المقبل بهدف الاطلاع وزيارة بعض المنشآت النفطية). كما التقى اللعيبي بالأمين العام للمنظمة عباس نقي وبحثا معه سبل تطوير اداء المنظمة وتفعيل دورها على الساحة والسوق النفطيين.

وتابع البيان ان (الجانبين ناقشا سبل تطوير اداء المنظمة وتفعيل دورها في السوق النفطية) ،واضاف اللعيبي ان (العراق حريص على ادامة دعم التضامن العربي للمنظمة والارتقاء بعملها بما يمكنها من تطوير قطاع النفط والطاقة في العراق والبلدان العربية). من جهة اخرى اقترح اللعيبي إعادة النظر في وضع معهد النفط العربي في العراق وضرورة تقديم الدعم المادي من اجل اعادة تأهيله. وقال على هامش الاجتماع الختامي لوزاراء الطاقة والبترول للدول العربية للدورة 99 ان (العراق قاتل داعش نيابة عن العالم) ، وعن المواضيع التي تم بحثها مع الوزراء العرب اوضح اللعيبي انه (اقترح في الاجتماع إعادة النظر في وضع معهد النفط العربي في العراق وضرورة تقديم الدعم المادي من اجل اعادة تأهيله والارتقاء به الى مصاف المعاهد العلمية العالمية التخصصية في مجال النفط والطاقة وليكون مركزا تدريبيا متميزا لابناء الدول الأعضاء).

من جهتهم اشاد وزراء النفط والطاقة العرب بـدور العراق في محاربة الاٍرهاب.وخرج اجتماع الدول العربية المصدرة للنفط بجملة من التوصيات من بينها ان يقوم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بتسديد مستحقات الدول الاعضاء للمساهمة في الحساب الخاص بمساعدات منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول الى الدول العربية المستوردة والمحتاجة للمساعدة حتى نهاية الشهر الجاري ،كما يستمر الصندوق بمطالبة الدول المقترضة لتسديد باقي المستحقات المترتبة عليها بالاضافة الى اعتماد ميزانية الامانة العامة التقديرية للعام المقبل الى جانب اعتماد ميزانية الهيئة القضائية وكذلك الاتفاق على انعقاد مؤتمر الطاقة العربي في المغرب في 15 كانون الثاني المقبل .