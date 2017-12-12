الدوريات الأوربية: ليون يكسب وكولون يفرّط في نقاط ثمينة

برشلونة تستعيد نغمة الفوز والأتلتيكو ينتصر ونابولي يفشل

{ مدن – وكالات: عاد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه فياريال 2-صفر، واستعاد اتلتيكو مدريد المركز الثالث من جاره ريال مدريد حامل اللقب بفوزه الثمين على مضيفه ريال بيتيس 1-صفر في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم. في المباراة الاولى على ملعب لا سيراميكا في فياريال، انتظر برشلونة الشوط الثاني وتحديدا النقص العديد في صفوف مضيفه فياريال عقب طرد مهاجمه دانيال رابا لحسم نتيجة المباراة بهدفين لنجميه الاوروغوياني لويس سواريز (72) وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي (83). وهو الفوز الثاني عشر لبرشلونة هذا الموسم والاول بعد تعادلين مخيبين امام فالنسيا وسلتا فيغو والسادس له خارج القواعد، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 39 نقطة معيدا الفارق الى 5 نقاط بينه وبين فالنسيا، والى 6 نقاط بينه وبينه اتلتيكو مدريد، والى 8 نقاط بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد حامل اللقب قبل مرحلة واحدة على الكلاسيكو. ويستضيف برشلونة ديبورتيفو لا كورونيا في المرحلة المقبل، قبل ان يحل ضيفا على النادي الملكي في سانتياغو برنابيو في المرحلة السابعة عشرة. وفي الثانية على ملعب بينيتو فيارمارين في اشبيلية، يعود الفضل في فوز اتلتيكو مدريد الى لاعب وسطه الدولي ساوول نيغويز الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 29 . وهو الفوز التاسع لاتلتيكو مدريد هذا الموسم مقابل 6 تعادلات ودون خسارة فرفع رصيده الى 33 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين امام جاره ريال مدريد الذي كان اشبيلية بخماسية نظيفة. يذكر ان اتلتيكو مدريد هو الفريق الوحيد الى جانب برشلونة لم يذق طعم الخسارة حتى الان في الدوري. وضمد اتلتيكو مدريد جراح خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري ابطال اوربا هذا الموسم حيث سيكمل مشواره القاري في مسابقة الدوري الاوربي يوربا ليغ وخاض اتلتيكو مدريد المباراة في غياب هدافه الدولي الفرنسي انطون غريزمان بسبب الاصابة.

الدوري الانكليزي

خطا مانشستر سيتي خطوة عملاقة نحو احراز لقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على جاره وغريمه التقليدي ومطارده المباشر مانشستر يونايتد 2-1 في عقر دار الاخير في المرحلة السادسة عشرة، ليتبعد عنه بفارق 11 نقطة.وكانت المرحلة شهدت اليوم ايضا خروج ارسنال وليفربول بتعادلين صعبين وبنتيجة واحدة 1-1 ضد ساوثمبتون وايفرتون تواليا. ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 46 نقطة مقابل 35 ليونايتد و32 لتشلسي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث. على ملعب اولدترافورد، الحق سيتي بيونايتد اول خسارة له هذا الموسم على ملعبه والاولى منذ ان هزمه ايضا الموسم الماضي على الملعب ذاته بالنتيجة ذاتها في ايلول/سبتمبر عام 2016، احتفظ بعدها الشياطين الحمر بسجلهم خاليا من الهزائم في 40 مباراة في مختلف المسابقات.وانتزع المهاجم المخضرم واين روني تعادلا صعبا 1-1 لايفرتون من جاره اللدود ليفربول في معقل الاخير ملعب انفيلد ليخرج بنقطة ثمينة في مباراة الدربي. على ملعب انفيلد، كانت المفاجأة قبل بداية المباراة قرار مدرب ليفربول، الالماني يورغن كلوب عدم اشراك الثنائي البرازيلي فيليبي كوتينيو وفيرمينو فحل مكانهما المهاجم الشاب دومينيك سولانكي والجناح اليكس اوكسلايد تشامبرلين.ولعب المهاجم الفرنسي اوليفيه جيرو دور المنقذ مجددا في صفوف فريقه وأدرك له التعادل 1-1 قبل نهاية المباراة بدقيقتين في مرمى ساوثمبتون.ودخل فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر الى هذا اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد سقوطه القاسي في المرحلة السابقة على ارضه أمام غريمه مانشستر يونايتد 1-3.وأصبح جيرو على المسافة ذاتها من المهاجم السابق لمانشستر يونايتد النروجي اولي غونار سولسكاير وتشارك معه الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في الدوري الممتاز بعد دخولهم من مقاعد البدلاء (17). والأهم من ذلك، أنه جنب فريقه ومدربه فينغر هزيمة محرجة أخرى، لاسيما أنه كان يواجه فريقا لم يحقق سوى فوز وحيد في المراحل السبع الأخيرة.

الدوري الايطالي

فشل نابولي في استعادة الصدارة من انتر ميلان بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام ضيفه فيورنتينا، واهدر روما نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2001، وذلك بسقوطه في فخ التعادل السلبي أيضا أمام مضيفه كييفو فيرونا في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم. في المباراة الاولى على ملعب سان باولو في نابولي، فوت الفريق الجنوبي فرصة لعبه على ارضه وامام جماهيره لاستعادة نغمة الفوز والصدارة التي انتزعها منه انتر ميلان عقب الخسارة على الملعب ذاته امام يوفنتوس حامل اللقب صفر-1 السبت الماضي في اول خسارة له هذا الموسم.كما فشل نابولي في استغلال تعادل يوفنتوس وانتر ميلان سلبا في افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الانتر المتصدر وامام يوفنتوس الثالث. وفي الثانية، لم تكن حال روما افضل من نابولي ولم يستغل فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو انتهاء مواجهة انتر ميلان ومضيفه يوفنتوس حامل اللقب بالتعادل السلبي، من أجل الدخول بقوة على خط الصراع، فبقي متخلفا عن انتر المتصدر بفارق 5 نقاط.ويملك كل من روما ولاتسيو مباراة مؤجلة الاول ضد مضيفه سمبدوريا من المرحلة الثانية سيخوضها اليوم الاربعاء، والثاني ضد ضيفه اودينيزي ستقام في 24 كانون الثاني/يناير المقبل.واستعاد ميلان المركز السابع من فيورنتينا بفوزه على ضيفه بولونيا 2-1 على ملعب سان سيرو.

الدوري الفرنسي

ونجح الجزائري الشاب حسام عوار في منح فريقه ليون ثلاث نقاط ثمينة بتسجيله ثنائية في مرمى اميان ليقلب فريقه تخلفه صفر-1 الى فوز في الدقائق ال11 الاخيرة في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.وعزز ليون رصيده في المركز الثاني بـ 35 نقطة بفارق 9 عن باريس سان جرمان المتصدر والفائز على ليل 3-1 .

الدوري الالماني

وفرط كولن في فوزه الاول هذا الموسم عندما تقدم بثلاثية نظيفة على مضيفه فرايبورغ قبل ان يخرج خاسرا 3-4 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الالماني لكرة القدم.

وضرب كولن بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين مبكرين عبر لوكاس كلونتر (8) والفرنسي سيرو غيراسي (16 من ركلة جزاء)، ثم أضاف هدفا ثالثا بالنيران الصديقة قبل مرور نصف ساعة عندما سجل لاعب الوسط البولندي كاليب ستانكو بالخطأ في مرمى فريقه.

وفي مباراة ثانية، استعاد هانوفر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الاربع الاخيرة (3 هزائم وتعادل) عندما تغلب على ضيفه هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما نيكلاس فولكروغ (59) والنمسوي مارتن هارنيك (86). وصعد هانوفر الى المركز العاشر برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم السادس.