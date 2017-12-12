سيرينا تعطي إشارة العودة لعالم التنس

{ لوس انكلس – وكالات: أعطت الأمريكية سيرينا وليامز إشارة كبيرة، إلى احتمال عودتها قريبا جدا، لمنافسات التنس، بعدما نشرت صورة على تطبيق إنستجرام، لحذاء رائع باللونين الأبيض والذهبي. وأعلنت سيرينا، التي فازت بلقبها الـ23 في الفردي، بالبطولات الأربع الكبرى، العام الماضي، في أستراليا المفتوحة، قبل أن تبتعد عن المنافسات، لوضع طفلتها الأولى، مشاركتها في أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر المقبل. وقالت اللاعبة البالغة من العمر 36 عاما، في تعليق نال إعجاب 135 ألف متابع، في غضون ساعة واحدة: أنا متحمسة جدا. ووضعت سيرينا مولودتها، ألكسيس أولمبيا أوهانيان جونيور، في سبتمبر أيلول. ولم تفز لاعبات كثيرات ببطولات كبرى، بعد غيابهن لمدة عن المنافسات للزواج، وتكوين أسرة، رغم أن كيم كليسترز فازت بلقب أمريكا المفتوحة في 2009، في ثالث بطولة تشارك فيها، بعد عودتها إلى المنافسات، عقب إنجاب طفلتها.