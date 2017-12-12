بوسطن تثأر من ديترويت في سلة المحترفين

{ لوس انكلس – وكالات: ثأر بوسطن سلتيكس من مضيفه ديترويت بيستونز واستعاد توازنه بفوزه عليه 91-80، فيما تعملق فيكتور اولاديبو ودك سلة دنفر ناغتس بـ47 نقطة، ليقود فريقه انديانا بيسرز للفوز على ضيفه 126-116 بعد التمديد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. على ملعب ليتل سيزر ارينا، دخل بوسطن الى مباراته مع ديترويت وهو عازم على تعويض خسارة امام سان انتونيو سبيرز والثأر من مضيفه الذي تغلب على الفريق الأخضر الأسطوري اواخر الشهر الماضي. وخلافا للمباراة السابقة بينهما التي حسمها بيستونز في ملعب منافسه 118-108، نجح بوسطن في الحد من خطورة اندري دروموند وريدجي جاكسون اللذين سجلا 26 و20 نقطة على التوالي في اللقاء السابق بينهما، لكنهما واجها صعوبة بفضل الدفاع المحكم الذي فرضه عليهما الضيوف، فانتظر الأول حتى الدقائق الأخيرة ليسجل سلته الأولى واكتفى بست نقاط، فيما سجل الثاني نقطتين فقط. ورفض نجم بوسطن كايري ايرفينغ التحدث عن ثأر، مضيفا من الجيد دائما أن تتمكن وحسب من الرد بالطريقة التي تريدها، لاسيما على أرضهم، كما فعلوا هم على أرضنا. وبعد أن دخلت سلته 118 نقطة في المواجهة السابقة، أجبر بوسطن مضيفه على خوض اسوأ مباراة هجومية له هذا الموسم والاكتفاء بـ80 نقطة، بينها 19 لتوبياس هاريس الذي حقق ايضا 8 متابعات، و15 لايريك موريلاند. وفي المقابل، تجاوز 5 من لاعبي بوسطن حاجز العشر نقاط وكان أفضلهم آل هورفورد الذي سجل 18 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف ايرفينغ 16 نقطة، وكل من جايلن براون وماركوس سمارت 12 نقطة. ولعب ارون باينز ايضا دورا هاما في فوز فريقه من خلال دفاعه المحكم على دروموند والتقاطه 13 متابعة في مباراة بدت سهلة على فريقه، لاسيما أنه كان متقدما بفارق 16 نقطة خلال الربع الأخير، لكنه عانى بعدها في الوصول الى السلة ما سمح لديترويت بتقليص الفارق الى 4 نقاط. لكن بوسطن تدارك الموقف ووسع الفارق مجددا، قاضيا على أي أمل لديترويت بالعودة الى اللقاء، معززا صدارته للمنطقة الشرقية بـ23 فوزا مقابل 5 هزائم، فيما مني منافسه بهزيمته السادسة على التوالي للمرة الأولى منذ اواخر موسم 2014-2015، والـ12 في 26 مباراة. واعتبر مدرب ديترويت ستان فان غاندي أن فريقه فقد الثقة بنفسه وعلينا استعادتها… بدأنا الشهر بشكل جيد لكن الوضع تغير ونتائجنا الآن سيئة.