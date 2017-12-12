كاتيوشا

نصرنا المرتقب – هاشم حسن التميمي

تحقق اخيرا نصرنا الامني على داعش الاجرامي، ونترقب حربنا القادمة ضد الفساد لاستعادة المليارات المنهوبة، والشروع بتنمية تنعش المواطن وتؤسس للوطن دولة مدنية لاتعترف بالطائفية والعنصرية والمحاصصة الحقيرة.

ولابد ان نعترف ان الحرب على الفساد اكثر صعوبة وتعقيدا من الحرب ضد الارهاب لتداخل المواقع واختراق الفساد لجميع السلطات والاحزاب والمنظمات والنقابات واغلب الشخصيات المعروفة والتي يصنفها البعض بانها رموز او مقربة من مرجعيات دينية وقيادية وقانونية واعلامية وثقافية وامنية، ولها ارتباطات ومافيات داخلية وخارجية، لاتترد بممارسة كل الافعال القذرة لاستمرار نفوذها لنهب الثروات والضحك على البسطاء واستمالتهم عاطفيا وطائفيا وتحويل اتجاهاتهم لقضايا ثانوية ساذجة تعمي بصرهم وبصيرتهم حتى لايعرفون عدوهم الحقيقي الذي تاجر بدمهم وسرق امالهم وحطم احلامهم باسم الدين والديمقراطية وملاحقة الارهابيين والبعثيين.. ونصرة ومظلومية المذهب…!

يحتاج من يتولى قيادة الاصلاح والحرب على الفساد رؤى واضحة وقدرة على فرز الالوان ، ورئاسة اركان من الخبراء الشجعان والوطنيين الاحرار وما اكثرهم في هذا الوطن لكن صاحب القرار اعمته المحاصصة فلا يرى الا من حوله من منافقين وحرس قديم من المتخلفين، المصلح البارع لايخدعه الكلام الناعم ولا تنطلي عليه وسائل الاختراق ولاتغريه البهرجة الاعلامية واطراء المنافقين ورسم صور الاخرين عن طريق المقربين فيجملون له الفاسد ويقبحون الطاهر النبيل ويخفون عنه المخفي والمستور، فيقرر مايثير المشاعر ويسقط الهيبة والتفريط بطاقات والاعتماد على كفاءات مزيفة لاتعينه بل تضلله وتحرف طريقه وقديما قالوا الصديق قبل الطريق…!

المصلح الذي يعتمد ستراتيجية ذكية تحسب لكل موقف احتمالاته وتفاصيله وادواته وتوقيتاته لايخاف من الديناصورات، فمهما عظم حجمها وتعالت اصواتها وسلطاتها فستتهاوى مثل اصنام قريش شرط ان نضرب فعلا بيد من حديد يغذيها قلب مؤمن لايخاف في الحق لومة لائم ولايهدم اللات والعزى ويترك هبل، فلم يعد بعد كل هذه التضحيات لشعبنا المظلوم مقبولا عفا الله عما سلف ومن دخل مجلس النواب والمنطقة الخضراء فهو امن ،حياتنا ونصرنا المرتقب القصاص من دواعش الفساد الكبير قبل الصغير..