ذي قار تؤكد إستمرار تجاوز واسط والمثنى على الحصة المائية

بغداد – باسم الركابي

أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي استمرار تجاوز محافظتي واسط والمثنى على حصة محافظة ذي قار المائية، مشيراً إلى تراجع نسب الإرواء في المساحات الزراعية إلى نحو 50 بالمئة. وقال الدخيلي في بيان تلقته (الزمان) أمس عقب ترأسه اجتماعاً لخلية ازمة المياه في المحافظة إن (المحافظات الواقعة قبل ذي قار مازالت مستمرة في تجاوزها على الحصة المقررة للمحافظة من المياه منذ أكثر من 3 أشهر مما أثر بشكل كبير على الواقع الزراعي وتعدى الاثر إلى نقص مياه الشرب)، وأضاف (أن نسب مسارات الإرواء للأراضي الزراعية تراجعت بنسبة 50 بالمئة لمحصولي الحنطة والشعير والحقت أضراراً بالغة بالفلاحين).

إطفاء ديون

داعياً مجلس الوزراء إلى (إطفاء الديون التي بذمتهم للسنتين الأخيرين وايقاف الرسوم والمبالغ المترتبة على تعاقدات أراضيهم المزروعة)، واوضح الدخيلي ان (معالجة خلية الأزمة تتابع بشكل يومي الموقف المائي ووضع الحلول الآنية التي من بينها التواصل بكري الأنهر وحفر الآبار بمختلف الأحجام بالتعاون مع دائرة الحفر في وزارة النفط). واتهم المحافظ يحيى الناصري في بيان سابق، محافظات واسط والديوانية والمثنى بالتجاوز على حصة المحافظة من الموارد المائية. وقال ان (ازمة شح المياه تفاقمت بعد زيادة التجاوزات على حصة المحافظة من قبل المحافظات التي يمر فيها نهرا دجلة والفرات، مما تسبب بتضرر بذي قار بشكل اكبر كونها تقع عند نهاية الانهار تقريبًا)، واضاف ان (هذه التجاوزات تهدد بالفعل واقع الاعمار في مناطق الاهوار، كما تهدد بتدمير القطاع الزراعي في المحافظة بعد جفاف فروع وجداول الانهار بشكل واضح، دون ان تحرك الوزارة المعنية ساكنًا لمعالجة ملف تجاوز محافظات واسط والديوانية والمثنى التي لا تسمح لذي قار بأخذ حصتها المائية المخصصة لها)، واتهم الناصري (وزارة الموارد المائية بـتجاوز الدراسات الموضوعة في ملف زراعة الشلب، حيث سمحت بزراعة اربعة ملايين دونم منه، فيما ان اقصى حد مسموح بحسب الدراسات هو مليوني دونم). وعلى صعيد اخر افتتح الدخيلي مركزا لرعاية الاحداث في مدينة الناصرية مركز المحافظة بالتعاون مع مديرية شرطة المحافظة ومنظمة تواصل المحلية واليونسيف الدولية. ونقل البيان عن الدخيلي ان (المركز سيسهم في تقديم افضل طرق الرعاية والاصلاح)، مثمنا (دور المنظمات الدولية والمحلية في اعادة تاهيل الاحداث ليكون لهم دور في بناء المجتمع بشكل صحيح).