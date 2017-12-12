رحيل مدير إعلام المأمون

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

نعت دار المأمون للترجمة والنشر في وزارة الثقافة والسياحة مدير العلاقات والاعلام في الدار الاعلامي الدكتور طارق سليم العبيدي الذي توفي اثر مرض عضال لم يمهله طويلاً. وقال معاون مدير عام الدار جاسم الجبوري لـ(الزمان) امس ان (الراحل العبيدي توفي في منزله بعد أيام من اجرائه عملية جراحية في مستشفى مدينة الطب ببغداد ومغادرته المستشفى)، موضحاً ان(عمليته تكللت بالنجاح لكن حالته الصحية انتكست بشكل مفاجيء ما ادى الى وفاته). واضاف ان(العبيدي يعد من خيرة العاملين في الدار وقد امضى سنوات عديدة في العمل فيها)، مشيداً بالجهود التي بذلها طال ترؤسه قسم العلاقات والاعلام في الدار). وتابع الجبوري ان(الراحل وهو من مواليد 1964 كان من العاملين المتميزين في وكالة الانباء العراقية قبل سقوط النظام )، مشيراً الى ان(دار المأمون ستقيم جلسة استذكارية الراحل في العاشرة من صباح الاحد المقبل في مقر الدار). تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة وألهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.