الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين

الكويت – الزمان

أدّت الحكومة الكويتية الجديدة، امس الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام أمير الدولة صباح الأحمد الجابر الصباح، في قاعة مجلس الوزراء بمطار الكويت، بعد نحو شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة. ودعا الصباح أعضاء الحكومة الجديدة إلى (التعامل مع التحديات الداخلية الصعبة بحكمة وتبصر وبعد نظر). وقال في كلمة له، إن (التشكيل الجديد للوزارة يأتي في ظل ظروف خارجية دقيقة تتطلب مضاعفة الجهد والعطاء للقيام بالمهام والمسؤوليات المناطة بكم لتحقيق ما ينشده الوطن العزيز من تنمية شاملة ومستدامة). وطلب من الحكومة (مواصلة جهود الإصلاح الاقتصادي والإسراع في استكمال المشاريع التنموية القائمة). وأكد أهمية (العمل بروح الفريق الواحد القائم على التكاتف والتعاضد وبالتعاون التام المبني على الثقة والاحترام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية). من جهته، قال رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح، في كلمة (إننا نعي تماما ما يعترض مسيرة وطننا من تحديات، وما يتعرض له من أخطار وتهديدات في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تحيط بنا). وأضاف ان (هذه الأوضاع تعاظم المسؤولية وتستوجب مضاعفة الجهود للعمل الجاد المثمر والمنتج لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وتطلعات وطموحات أبناء الكويت).