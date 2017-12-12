نشر كاميرات حرارية لإنهاء تسلّل الدواعش من الحدود السورية

مكافحة الإرهاب تطبّق خططاً إستخبارية لإنهاء تحرك التنظيم

بغداد – محمد الصالحي

تعتزم قيادة العمليات المشتركة تطبيق خطة امنية واسعة لمسك الحدود بالاعتماد على نشر منظومة كاميرات حرارية وطائرات مسيرة واسلاك شائكة، فيما باشر جهاز مكافحة الارهاب بتطبيق خطط استخبارية استباقية لإنهاء اي تحرك لتنظيم داعش.

وقال القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري لـ (الزمان) امس ان (قيادة العمليات المشتركة وضعت خطة عسكرية شاملة لمسك الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر داعش منها فضلا عن تأمين حدود محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين وبغداد بالكامل). وأضاف أن (الخطة ستعتمد على نشر وحدات خاصة من شرطة حرس الحدود والجيش وقوات الحشد الشعبي لتدعيم الحدود ولرد أي اعتداء إرهابي).وتابع النوري، أن (قيادة العمليات المشتركة ستعتمد على نشر منظومات لكاميرات حرارية وطائرات مسيرة وضع اسلاك شائكة فضلا عن انشاء ساتر ترابي للحدود لانهاء اي خرق امني في الحدود).

خطة أمنية

وقال القيادي في حشد الانبار قطري العبيدي في تصريح امس ان (الحكومة المركزية اعدت خطة امنية تتضمن نصب كاميرات واستحداث طائرات مسيرة وأسلاك شائكة على طول الشريط الحدودي مع سوريا في خطوة تهدف الى تأمين الاراضي العراقية وسلامتها من عمليات التسلل والاعتداء على القطعات العسكرية المرابطة في تلك المنطقة).وأضاف ان (القيادات الامنية اجرت مسحا شاملا على الشريط الحدودي مع سوريا بعد الانتهاء من عمليات التطهير وإعلان النصر على مجرمي داعش لمعرفة الاحتياجات الخاصة بتوفير الحماية الامنية للشريط ولضمان عدم وقوع اي خرق امني).واشار العبيدي إلى أن (القوات الامنية نشرت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والعشائري للمرة الاولى في خطوة تهدف الى تأمين الشريط الحدودي مع سوريا بشكل تام). وقال مصدر امس ان (القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق في منطقة البو شجل التابعة لناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة). مبينا ان (الحملة اسفرت عن تدمير ثلاثة انفاق سرية لعصابات داعش). وأضاف ان (عملية تدمير الانفاق السرية جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدميرها خشية استخدامها من قبل خلايا التنظيم النائمة) مبينا ان (القوات الامنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش على المناطق المحررة اسفرت عن العثور على مخابئ وأسلحة متنوعة).كشف المتحدث الاعلامي باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح النعمان عن العمل المقبل للجهاز بعد القضاء على عصابات داعش في عموم البلاد واعلان النصر التام، فيما اشار الى جملة اعمال في عموم المحافظات اضافة الى التنسيق الاستخباري الداخلي والخارجي.وقال النعمان في تصريح امس ان (الجهاز ومنذ اتمام عمليات تحرير الموصل باشر بوضع خطط استراتيجية لتفعيل الجانب الاستخباري في عموم محافظات العراق بضمنها بغداد لتفكيك الخلايا الارهابية وملاحقة مصادر تمويل الارهاب). مبينا ان (الجهاز لديه فوج في كل محافظة مخصص للعمليات الخاصة).واضاف (لدينا تنسيق استخباري مشترك مع دول الجوار والاقليمية والعالمية). مبينا ان (تهديد الجماعات الارهابية لازال قائما ويحتاج الى اليقظة الكبيرة وتضافر جميع الجهود وازالة الاسباب التي ادت الى ظهور داعش والجماعات الارهابية المتطرفة الاخرى). وفي صلاح الدين قال مصدر امس ان (استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع الحشد العشائري وضمن عملياتها بالبحث وملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية المختبئين والمندسين وبمعلومات دقيقة طاردت اربعة من الارهابيين المطلوبين للقضاء كانوا مختبئين في مضافة بإحدى الجزر وسط نهر دجلة في الساحل الايسر من قضاء الشرقاط). وأضاف ان (القوات الامنية اشتبكت معهم وقتلت ثلاثة منهم في حين فجر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه).وقال مصدر امس ان (امرأة تبلغ من العمر 40 عاما حاولت خطف طفلة في حي الضباط وسط تكريت).

القاء القبض

مبينا ان (القوات الامنية وبتعاون من قبل سكان المدينة تمكنت من القاء القبض عليها أثناء الحادث). وأشار الى ان (القوات الأمنية أجرت تحقيقا معها واعترفت على ارتباطها لعصابة أخرى والبحث جار عليهم). و قال عضو اللجنة الأمنية في مجلس ديالى عبد الخالق العزاوي في تصريح امس ان (قوة أمنية مشتركة من الحشد الشعبي والعشائري أحبطت محاولة تسلل لعناصر من داعش الى محيط قرية البو عيسى على الحدود الإدارية بين ديالى وصلاح الدين بعد رصدهم من قبل نقاط المرابطة المتقدمة). وأضاف (جرت مطاردة عناصر داعش وتمشيط المنطقة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيما هرب آخرون صوب المطيبيجة القريبة من قرى البو عيسى).