فلكيون يطرحون توقعاتهم للعام الجديد: العبادي بفترة رئاسية ثانية وكارثة طبيعية تنتظرلبنان

البكري: 2018 سنة التغييرات السياسية الكبرى وتفكك الكثير من التحالفات

بغداد – ندى شوكت

باقتراب عام 2017 على الرحيل، تباينت اراء الفلكيين بشأن ما تحمله معها سنة 2018 من احداث ايجابية واخرى سلبية كارثية،وهو ما نتعرف عليه في استطلاعنا هذا.

وقفتنا الاولى كانت مع الباحث الفلكي علي البكري الذي قال لـ (الزمان) امس عن توقعاته لسنة 2018 (انها سنة ليست عادية فيها بداية التغيرات السياسية في العالم والوطن العربي والعراق، وبوادر ذلك ممكن أن تبدأ مع الربع الأول للسنة) مضيفا ( كما ان عودة القوة السياسية في 2018 تقلل من العمل الديمقراطي ، كما تشهد السنة تفكك الكثير من التحالفات وسقوط شخصيات نتيجة إحداث مفاجئة .وهناك فضائح مالية .وهناك الكثير من الأحداث قد تأخذ بعدا غير متوقع .. السياسة ستتغير وأساليبها ستبدو جافة ،وهناك امريكا وقبضتها على المنطقة والعراق سيكون حليفها الاول ، كما ان ظهور موجة شابة تعمل في السياسة سيجلب الانتباه) مؤكدا (2018 سنة سياسية بامتياز تشهد سقوط شخصيات متورطة بالفساد وتفكك تحالفات وافول نجوم سياسية وانتهاء نظم سياسية هذا مدخل لسنة زاخرة بالاحداث والمتغيرات الايجابية).

وعن توقعاته لمجريات الاحداث في العراق تحديدا قال (العبادي يتعرض لضغوط بعدم التجديد له في نهاية دورته الانتخابية لكن المفاجأة بعودته اقوى ستكون حاضرة . والسيد مقتدى الصدر في تصاعد تكويني كبير مما سيؤهله ليكون محورا مهماداخليا وخارجيا شرط ان يتم استثمار هذا التحول دون تقاطعات وسيكون له تحالف مؤثر داخليا .كما ان وزير الداخلية قاسم الأعرجي سيكون له حضور لافت ومميز داخليا وإعلاميا. بعض الشخصيات المعروفة قد تتعرض لانتكاسة صحية مفاجأة تبعدها عن التواجد على الساحة السياسية ، وجميع الساسة بكافة مكوناتهم يمرون بمرحلة ضعف تكويني). وعن مواجهة الحكومة المفسدين قال( بدأت المعركة وسيكون رئيس الوزراء والسيد مقتدى الصدر وقاسم الاعرجي وجهاز مكافحة الارهاب المتصدين لهذه المعركة).

ويواصل البكري حديثه عن توقعاته للمختلف دول العالم بالقول ( تغيرات عاصفة وكبيرة ستشمل الكثير من نواحي الحياة في العالم لا يتوقف ذلك على بلد بعينه لكن مناطق عدم الاستقرار ستكون الاكثر تأثرا بذلك .تغيرات سياسية مفاجأة وتحركات سرية وعلنية مثيرة للجدل والحيرة في ان واحد .تسويات سياسية غامضة، رحيل زعماء واختفاء آخرين عن مسرح السياسة ،ظهور جيل جديد بأفكار جديدة ستلقى رواجا كبيرا ، خفوت منابر اعلامية ودينية بشكل مثير اللاستغراب). مشيرا الى ان ( 2018 تعد سنة التغيرات السياسية، العالم مقبل على متغيرات كبيرة وفيها الاعيب سياسية مدهشة واحدة من تلك المتغيرات عودة الحرب الباردة، الروس سيستنفرون قوتهم قريبا في مواقف تستوقف الغرب قد نشهد هدنة بسبب المتغيرات الكبيرة .بريطانيا تذهب بعيدا عن اوربا لشرق اسيا باحثة عن امنها الاقتصادي تاركة الفرنسيين والالمان يتحملون فلول وذيول الارهاب وتحمل تبعات مالية للدول الضعيفة.اللاجئين وضعهم سيكون صعب في ظل القادم .الصين تتحرك ببطء لكنها ستعلن عن نظام يعزز قدراتها الاقتصادية .اليابان وكوريا الجنوبية سيكون وضعهما صعب وعليهما ان يدفعا فواتير حمايتهم ،سوريا ستكون نقطة ارتكاز عالمية ، ترامب قد يعتذر عن الاستمرار في حكمه ،امريكا ستواجه صعوبات ومشاكل يصعب تخطيها بفترة قصيرة ، الخليج يترنح ومن الصعب اعادة بوصلة مجلس التعاون لعهدها، مصر عليها ان تتماسك وتصمد فما ينتظرها لايزال صعب من تحديات امنية واقتصادية .تركيا قد تدخل في حرب غير متوقعة ،ايران تعلن عن تحديها الكبير لمواجهة اي خطر يهدد أمنها علنا ، السعودية تبدي استعدادها للتهدئة والانسحاب من اليمن ، قطر تمر بمرحلة التغير السياسي ، رحيل زعماء او تنحيتهم عن اماكنهم ، تبديل اساليب السياسة في الفترة القادمة سنة 2018 فضلا على تبدل ملحوظ للمناخ) وعن الابراج قال (على صعيد الابراج هناك تغيرات كبيرة ومؤثرة اللابراج جميعها إيجابا وسلبا كل حسب حالته ،علينا ان نستعد من الأسابيع القادمة للاستفادة من هذه التغيرات و التأقلم مع الواقع الجديد. والله اعلم).

مؤتمرات دولية

اما الفلكي اللبناني سمير طنب فقد توقع (ان يكون عام 2018 جميلا للعراق بعد ان تم طرد التنظيم الارهابي داعش و يتم اكتشاف الكثير من المقابر الجماعية في العديد من المناطق التي سيطر عليها التنظيم المتطرف، كما تبدا العديد من المؤتمرات الدولية والعربية من اجل اعمار العراق، والاماكن المهدمة وبناء جيش عراقي موحد من جميع اشكال واعراق الشعب العراقي، مع امكانية تدخل الجيش العراقي في الحرب السورية لانقاذ سوريا) .

وتشير الفلكية جوي عياد في تصريح (ان عام 2018 يحمل الكثير من الامور الصعبة للعراق، حيث هناك امكانية لتدخل عسكري ضد كردستان العراق بعد محاولته الانفصال عن العراق، الامر الذي سوف يشعل المنطقة بعدما تم الانتهاء من تنظيم داعش المتطرف)، وتوقعت ايضا (بقاء رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لفترة رئاسية ثانية، مع الانجازات التي حصلت في عهده من اجل العراق، وكما سوف يحدث العديد من الاصلاحات ومؤتمر دولي كبير من اجل اعمار ما دمره التنظيم، ، في نهاية العام سوف يصل العراق الى ذروته وتعود الحياة طبيعية فيه مع وجود بعض المشاكل بسبب الفساد الاداري والمالي في الحكومة، الا ان العبادي سوف ينهي هذه المشكلة ويحاسب كل الفاسدين في الحكم).

وتوقع الفلكي ياسر الداغستاني (ان الوضع في العراق سوف يختلف في هذا العام، حيث ستكون هناك العديد من المشاكل الادارية التي سوف تجتاح العراق، بالاخص مع وجود فوضى كبيرة في البلاد بعد حدوث مشاكل مع كردستان العراق ، و سوف يقوم الجيش العراقي بالتدخل عسكريا في منطقة كردستان من اجل انهاء حملة الانفصال عن بغداد ، فيما سوف يشهد عام 2018 قيام عدة مؤتمرات دولية من اجل اعمار العراق بعد الدمار الذي لحق بها، وايضا سيكون الوضع العالمي سيئ ولن يكون الاعمار كما هو مطلوب، وسوف تحصل العديد من الخلافات بين الكتل السياسية التي تريد المشاركة في الحكم بالعراق، ومن المتوقع ان يكون حيدر العبادي في فترة رئاسية جديدة) .

الى ذلك نشر الموقع الروسي (روسيسكي ديالوغ) تنبؤات لفلكيون عالميون اذ توقع الفلكي فولف ميسينغ (ظهور ناس خارقين سيغيرون النظام العالمي الحالي. وروسيا أول من سيدعم هذا التطور في التاريخ). اما ماترونا ماسكوفسكايا (فتعتقد أن السنة القادمة ستكون نقطة تحول بالنسبة للبشرية).وأكد جيمس هانسين أنه (في عام 2018 سترتفع درجة الحرارة في العالم، وبعد ذلك ستذوب الأنهار الجليدية وهذا سيؤدي إلى فيضانات في المناطق الساحلية).وتوقع ألكسندر شيبس (زيادة نفوذ روسيا على الساحة العالمية. وفي الوقت نفسه سوف تسعى الدول الأخرى للحصول على دعم روسيا، التي ستكون صانع السلام في العديد من المسائل الهامة).ووفقا لبافل غلوب (الولايات المتحدة ستسلم مواقعها لأن احتجاجات كبيرة ستحدث في الدولة وستجبر الحكومة على تغيير سياستها الخارجية. وسيترأس روسيا رجل يبلغ من العمر 55 سنة وسيخرج روسيا من الأزمة في عام 2025. أما بما يخص أوكرانيا فمن المتوقع أن يكون هناك ثورة جديدة وبعد ذلك سيتم إقامة علاقات مع روسيا).

المنجم نوستراداموس

ومع اقتراب حلول العام 2018 يسأل كثيرون عن توقعات المنجم الفرنسي الشهير ميشال دو نوسترادام، أو نوستراداموس، الذي ولد في عام 1503 و حفظ لنفسه مكانا في عالم التوقعات التي تخطت العصور والأزمان.اذ نشر الموقع الخاص بتبؤات هذا العراف الشهير، أبرز التوقعات التي فكوا ألغازها للعام 2018 متوقعين أن يحمل أحداثا رهيبة يمكنها أن تغير العالم. وجاء في الموقع(سوف تحصل كوارث طبيعية وتشهد أمم كثيرة حول العالم تغيرات)، ولفت إلى (أن توقعات نوستراداموس كانت تحققت بشأن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة والسياسة التي سينتهجها مع المهاجرين).وقال نوستراداموس (جمهورية المدينة الكبيرة أي الولايات المتحدة الامريكية، سيقحمها ترامب بعمليات عسكرية مهمة، وهو ما يفسر ما حدث في سوريا من خلال الاعتداءات المنظمة من ترامب).

و يكشف نوستراداموس (أن صراعا كبيرا سينشأ خلال هذه الفترة والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في فرنسا وبعض الأحداث الأخرى، كانت الخطوة الممهدة لما سيقع لاحقا).وبحسب تنبؤات نوستراداموس،(تبدأ الحرب الكبيرة في فرنسا، وتعاني بعدها كل أوروبا من الهجمات، الأمر الذي سيطول ويكون مخيفا للعالم أجمع).وتحدث نوستراداموس عن حرب عالمية طويلة وأكّد (أنها ستسفر عن عدد كبير من القتلى وجرائم وأضرار)، ولكنه أعلن أيضا (أنها ستنتهي في2025 العام الذي سينير العالم ويحمل السلام والصفاء). ويقول العراف(السلام يولد من رماد التدمير ولكن قلة من سيقدرون ذلك).وتوقع نوستراداموس أيضا (وقوع فيضانات وزلازل غير عادية)، لافتا إلى (أن هزات أرضية ستضرب عددا من مناطق العالم. من بينها الصين)، وأضاف(ستحدث كوارث مناخية وعواصف، وأعاصير في الصين واليابان وأستراليا، كذلك ستتعرض روسيا لهزات أرضية).ووفقًا لكتابات نوستراداموس، فهناك مشكلة في الاقتصاد العالمي، إذ قال(الأغنياء يموتون أكثر من مرة).كما كتب نوستراداموس(أشعة الشمس تحرق الأرض، السماء تفتح والحقول تحرق من الحرارة)، ووفقا لبعض الخبراء فهم يعتبرون هذا النص كتحذير لتدمير الغابات الإستوائية وتوسع ثقب طبقة الأوزون.

وتطلّ الفلكية ماغي فرح كما في كلّ عام لتقدّم أهمّ وأبرز ما يحمله العام الجديد 2018 من توقعات إيجابية كانت أم سلبية، لتعِد بسنة يظهر فيها تحسّنٌ كبير في ما يتعلق بالأبراج.موضحة انه (تفتتح سنة 2018 دورة فلكية جديدة تستمرّ حتى عام 2025وتبدأ المشوار نحو السلام الذي قد يبصر النور في شتاء 2019- 2020 بعد فترات متفاوتة من الحروب والصراعات والمفاجآت الجيّدة والمركّبة.وتكون الشدائد هذه السنة أخفّ وطأة من السنة الماضية، ولو أنها تحمل في طيّاتها أيضاً أعمالاً إرهابية وانهيارات سياسية واقتصادية).

وتوقع العراف الأمريكى الشهير إيدجار كييس (تغييرات مناخية قاسية وسقوط كثيف للثلوج فوق القارة الأمريكية وفى مناطق لم يسبق لها رؤية هذه الكثافة من الثلوج، وسيتم تعليم طلاب المدارس التخاطر عن بعد، وبعد ذلك لن يحتاج العالم إلى الهواتف ووسائل الاتصال الأخرى، وسيكون بمقدور كل شخص التواصل على المستوى العقلى).

إكسير الشباب

أما العرافة البلغارية الشهيرة العمياء فانغا فتوقعت (أنه سيتم اختراع إكسير الشباب أى سيكتشف العالم سر الشباب الدائم، وأن الكثير من الدول ستنجح فى إنتاج نوع جديد وغير معروف حتى الآن من الوقود، وهذا الأمر سيحل مشاكل الطاقة بأقل تكلفة بنوع جديد من وسائل التنقل، حيث إن الوقود الجديد سيدفع العلماء لتصميم نوع مختلف من وسائل التنقل، وسيصبح هذا النوع اقتصادياً أكثر وأسرع وآمناً ليس فقط للأشخاص بل وللبيئة أيضاً، فى حين ستخضع بيئة الأرض بأكملها لتغيرات لن تكون للأفضل، وستحدث سلاسل من الزلازل وثورات متكررة للبراكين وفيضانات فى البلدان القريبة من البحار والمحيطات، وفى السنوات الخمس القادمة سيتهيأ كوكبنا لتغيير مداره، وهذا الأمر سيكون السبب الرئيسى لحدوث الكثير من الكوارث الطبيعية).

تّغيرات لوجستيّة

وتَوقع الباحث الشهير في علم الفلك والتنبؤات سمير طنب (حدوث العديد من التّغيرات اللوجستيّة والهامّة جدَا و تغير الوضع الرّاهن لمجمَل الأوضاع في جمهورية مصر العربية اذ سيقام فيها العديد من المشاريع الاقتصادية الجديدة التى ستساهم فى إحداث نقلة لمصر، وتحسن وضعها الاقتصادى.والرئيس السيسى سيواجه مشاكل عديدة ولكنه سينتصر عليها جميعَ.مع ارتفاع سعر الجنية أمام سعر الدولار).

وتوقع الفلكي الفِلسطيني ابراهيم حزبون (الكثير مِنَ التغيرات العَسكريّة والاقتِصَادية في مصر وتزداد العمليات الارهابية في شبه جزيرة سيناء وتطال أيضاً بعض المدن المصرية مثل القاهرة والإسكندرية. وتُعلِن الفصائل الجهادية انضمامَها لدولة الخلافة الإسلامية حيث تستهدف المراكز العسكرية والأمنية، وتُصبح سيناء منطقة عسكرية ، لكن الرئيس السيسي يحسم المعركة لصالحِه.والحكومة المصرية تشتري أسلحة حديثة وفعّالة من روسيا وفرنسا للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي.وعدد من الإعدامات تحصل وتهزّ الداخل المصري وتلقى اعتراضاً من الغرب.السياحة في مصر تتراجع وكذلك الاقتصاد وتُعوّض الحكومة عن ذلك من خلال إطلاق دعاية كبيرة لقناة السويس الجديدة.والرئيس عبد الفتاح السيسي قد يُعاني من الآم مبرحة في الظهر والرقبة تستدعي أخذ فترة راحة في المستشفى).

انقسام داخلي

ويقول الفلكي سمير طنب عن توقعاته للبنان عام 2018(العام الجديد سيشهد الكثير من التغيرات السياسية التي ستُؤدّي إلى انقسام داخلي في الجبهة اللبنانية وفي المجتمع اللبناني ككل، وعلى قوى المعارضة التكاتف مع الحكومة اللبنانية لتقوى على هذه الأمور التي لن تترك للبنان شيئًا سالمًا.ومن المتوقع أن يحدث في النصف الأول من عام 2018 إنفجار ضخم في لبنان، وذلك بغرض استهداف شخصية سياسية كبيرة في لبنان).

فيما تكهنت الفلكية ليلى عبد اللطيف لبلادها العديد من الأمور لبلدها لبنان و توقعاتها (هناك احتمال كبير في أن يحدث انفجار في لبنان.ويتّجه لبنان إلى مرحلة مختلفة عمّا كانت في السابق.واقتصاد لبنان سينمو ويزدهر. .في الرابع عشر من آذار ستشهد لبنان حدث كبير في المنطقة.وستتجمع القيادات في لبنان وتتحاور.ولن يتمكّن السوري من الحصول على التوطين في لبنان.ستبقى السياحة مزدهرة في لبنان.وهناك خطوات غير مسبوقة للجيش على الحدود السورية).

وقال متخصص الابراج اللبناني مايك فغالي في برنامج تلفازي ان( ان العام الميلادي الجديد 2018 سيكون عاما سعيدا للبنان).وتوقع فغالي (ان تتم مصالحة لبنانية- لبنانية).

وتوقع الفلكي اللبناني ميشال حايك لبلاده لعام 2018 الكثير من التوقعات الهامة التي اعتبرها (أمور مصيرية من الممكن أن تُدّي إلى تغيرات مختلفة في المنطقة العربية بأكملها).وتنبأ حايك (أن يحدث طوفان خطير في لبنان، وهناك انفجار في أحد مصانع الأسلحة الموجودة في لبنان، وهناك العديد من المشاكل السياسية التي ستطرأ على الساحة السياسية في البلاد، وهناك مشهد ثوري يلوح في الأفق).

كذلك الحال مع الفكية جوي عياد كغيرها من الفلكيين اللبنانيين أطلقت العديد من التوقعات التي تخص بلادها، حيثُ جاء فيها (أنّ لبنان ستعمل على إنعاش الكثير من العلاقات الدولية مع دول الجوار، ولكن هناك الكثير من المشاكل العسكرية التي ستسود البلاد في النصف الأول من العام، و هناك أزمات دولية ستحول دون استفحال الخلافات الداخلية وسيسعى كافة المتخاصمين للتفاهم والحوار من أجل التوصل إلى حل للأزمة اللبنانية، ولكن هناك بعض الاطراف الدولية التي تسعى لتخريب الساحة اللبنانية، وهناك كارثة طبيعية من المتوقع أن تحدث للبنان في النصف الثاني من العام 2018).

{ وكذب المنجمون وان صـــدقوا.