{ إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدّم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

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الطاهر يعتمد المنهج التاريخي دون إغفال الصراع الآيدلوجي

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

وعليه فإن القوقعية تؤدي إلى القلق. أو ربما أن تعدد الانتماءات يشكل قاعدة أو مدخلاً لمشاعر الاطمئنان، إلا أنه في الوقت ذاته يعزز مشاعر القلق لسبب تقاطع الولاءات وليس بسبب تعددها فقط. إن الطاهر يُطلق هذه الصفة على عموم المجتمع العراقي وهذا واضح من انتماءات الأفراد في هذا الموضوع إذ إننا لم نجد هناك فرقاً بين الريفي أو البدوي اللذين ينتميان بقوة إلى القبيلة، وبين الفرد الذي يسكن في المدينة وينتمي إلى الحي أو المحلة. كما إنه لا يوجد فرق بين الإقطاعي والفلاح، أو بين الرأسمالي والعامل كما هو واضح من الانتماء إلى الطبقة. وعلى هذا الأساس فإن جميع العراقيين يصبحون تحت وطأة القلق والقوقعية سواءً أكانوا في الشمال أو الجنوب، بدواً وريفاً وحضراً، مسلمين ومسيحيين ومن بقية الطوائف الدينية الأخرى، أرباب عمل وعاملين، إقطاعيين وفلاحين. فالجميع يخضعون للقوقعية في انتماءاتهم المتعددة التي يتعصبون ويتحيزون لها مما يخلق عندهم تصدعاً نفسياً وبالتالي تصدع البناء الاجتماعي العام.

وعلى هذا الأساس فإن جميع العراقيين، في الصحراء أو في الريف أو في المدينة، في الحقل أم في المصنع أم في المرعى، مثقفين وأنصاف متعلمين وأميين، عرباً وأكراداً وتركمان، ينتمون انتماءات متعددة، قديمة وصلدة. وهي من الجمود بحيث إنها تكلست وأصبحت مجازياً كالحجر، لا يمكن النفاذ منها أو اختراقها، وهي متقوقعة ومترسبة في الأعماق.سكنت في شعور وفي لا شعور الشخص العراقي وأصبح لا يستطيع الفكاك منها بل إن الطاهر يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يقول إن الفرد العراقي أصبح لا يستطيع التخلي عنها، فهي بقدر ما تطوقه وتضغط عليه، فهو ربما يشعر باللذة في خضوعه إليها أو يشعر بالاطمئنانتحت كنفها، ومن حيث يدري أو لا يدري فإنها تجر وجدانه وتسحبه إلى الوراء، حيث منابع هذه الولاءات فيجد نفسه متحيزاً إليها، متعصباً لمبادئها .ولأنها متعددة وتنبع من منابع شتى فأنها تتقاطع في أحيان كثيرة وهذا التقاطع يؤدي إلى الصراع النفسي فيتصدع البناء النفسي للأفراد والبناء الاجتماعي العام وهكذا تكون الشخصية العراقية حسب رأي الطاهر متقوقعة وقلقة مشدودة إلى الماضي بحبال تسحبها إلى الوراء حيث انتماءاتها الضاربة في القدم وقلقة من الواقع الذي وجدت نفسها فيه فانتماءاتها تحتم عليها القيام بواجبات وتبنى أحكام ومعتقدات غير متطابقة بل إنها متقاطعة وعندما يضرب مثلاً على ذلك فإنه يقول إن ولاءات الأفراد رغم قدمها تؤثر في وجدانهم وتحدد أدوارهم في الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية.فبدلاً من أن تكون الانتماءات إلى هذه الحركات عن قناعة وإيمان حقيقيين بأهدافها ومبادئها تأتي كونها تمثل لهم انتماءاتهم المتحجرة القوقعية. فالفرد الذي كان يناصر حركة سياسية واجتماعية أو ثقافية أو التأييد لزعيم معين لم يكن متجرداً من ولاءاته وانتماءاته وإنما كان ولاؤه ومناصرته نتيجةً لبذور التحيز والتعصب. لقد حدد الطاهر مجموعة كبيرة من الخصائص التي تتميز بها الشخصية العراقية تصل إلى اثنتي عشرة ميزة هي:-1) إنها شخصية حية.2) تنتقل من قوقعة إلى أخرى بقفزة واحدة.3) تمجد الذات وتعظمها بالرجوع إلى التاريخ .4) يعتز العراقي بكرامته وشخصيته ويبالغ في ذلك .5) الاندفاعات المفاجئة.6) العقدة ضد السلطة، إذ ترجع هذه العقدة إلى العصور الغابرة حين كان الحكام غرباء أجانب، ظلاما ًمستبدين فانقطعت كل صله بين الشعب وحكامه .7) السلبية عن طريق تأكيد الفردية .8) المبالغة والتطرف .9) الحفاظ على الحدود النفسية والاجتماعية .10) عقدة البطل الشعبي .11) العنف.12) سلوكية مزدوجة بين العمل المكشوف والعمل السري، فبما أن القواقع تخشى بعضها بعضاً وترهب من الأفعال وردود الأفعال، فإنها تعمل على مستويين الأول خفي وسري والثاني علني مكشوف. لقد حاول الطاهر أن يدعم فكرته حول القلق والقوقعية من خلال عرضه لهذا الكم الهائل من المميزات والخصائص التي تبدو في بعض الأحيان متطرفة وغير واقعية في حين تبدو خصائص أخرى قريبة جداً إلى وجه الحقيقة استقاه الدكتور الطاهر من التاريخ وحاول مقارنته بالحاضر المعاش . فكون العراق مسرحاً خصباً للأحداثوالوقائع والحقائق المتناقضة والمتصادمة والمتطرفة في عصور ما بعد الفتح الإسلامي والعصرين الأموي والعباسي وما بعد سقوط بغداد عام 1258 وانهيار الحكم الوطني وخضوع الوطن لموجات من الغزو الأجنبي من مغول وأتراك وفرس وبريطانيين وشعور الإنسان العراقي بأن الحاكم الذي تنصبه هذه الحكومات الغازية لا يمثله ولذا فهو وإن قبل به ظاهرياً فإنهُ رفضهُ من الداخل وتمنى سقوطه، وقد ظلت هذه الحالة تتواتر في مشاعر العراقيين مدة زمنية طويلة مما جعلها تتحول إلى عقده مزمنة، فصار الفرد يُبطن ما لا يُظهر، فهو يجامل خوفاً أو رغبةً في الانسجام مع الآخرين ولكنه يتحمل آلاماً نفسيةً كبيرة لأن مجاملاتهتكون على العكس من مشاعره الحقيقية، ولذا فهو مثلاً يُقدم آيات الحب والاحترام لمن يفترض به أن يُبغضه ويكرههُ على أشد ما يكون البغض وتكون الكراهية.

وعلى هذا الأساس فإنه يبنى علاقات سطحية قشرية خارج ولاءاته الحقيقية، ولأنه لا يستطيع أن يُعبر عن رأيه بصراحة فإنه ينكمش إلى الماضي عله يجد في خفاياه ما يسعدهُ من البطولات والأمجاد التي صنعها أجداده أو أبناء قومه فيهرب إلى الماضي ويركن إلى التاريخ ليتخلص من واقعه المؤلم الذي يرى فيه صورة قاتمة من الظلم والاستبداد الذي يتلقاه من جور وظلم الحكام الأجانب.

ثالثاً:- مسيرة المجتمع (التقدم الاجتماعي)

على مدى أربعمائة وثمان وثمانين صفحة تضم بين طياتها أربعة عشر فصلاً ومقدمة استطاع الأستاذ الطاهر أن يختزل لنا التاريخ مرة واحدة عندما قدم إنجازه الفكري الكبير في دراسته الموسومة (مسيرة المجتمع- بحث في نظرية التقدم الاجتماعي) التي صدرت في بيروت عام 1966. وهي من دون شك عصارة فكر عَرف صاحبه كيف ينتقي ومن أين يبدأ وإلى أي شيء يهدف، ليقدمه لنا على طبق من المعرفة.ومن يطلع على هذا الكتاب يُدرك أي جهد بذله الطاهر في هذا المضمار .لقد كان الطاهر مولعاً بربط الحقائق والوقائع والحوادث بخيط لابد من أن تكون له بداية ومراحل متعاقبة يقطعها ليصل إلى ما وصل إليه وهكذا فقد صاغ سلسلة واحدة مترابطة الحلقات يستطيع من يتلمس دقائقها أن يصل إلى مبتغاه. إن مسيرة الإنسان وهو يحاول أن ينتقل من مرحلة حضارية إلى أخرى مشوبة بعراقيل مختلفة ولذا فهي تعتمد على مقدار ما يبذله من جهود، فعملية الانتقال هذه ليست عملية أوتوماتيكية تلقائية لأن التقدم عملية إعداد بطيئة، ولو أنها تظهر على شكل قفزات في بعض الأحيان.

ولغرض تلخيص التنائج المتعلقة بمفهوم التقدم والخط العام لمسيرة المجتمع فقد خصص الطاهر خاتمة بحثه الكبير والمتشعب الأطراف هذا.إذ إنه استطاع أن يوجز الخصائص العامة للتقدم ومميزات الخط العام وأهم العوامل التي تؤثر في هذا الخط، ومناقشة مفهومي التطور التدريجي والقفزة واتجاهات الخط العام. وفي عام 1971 نشر على صفحات مجلة المثقف العربي بحثاً موجزاً استمده من كتابه (مسيرة المجتمع) وقد ابتدأه بنفس الأسئلة التي طرحها من قبل مثل: هل يستطيع الإنسان أن يتعرف على مصيره؟ هل يمكن للمجتمع أن يخطط مستقبله؟ هل نحن متحضرون؟ هل نحن متمدنون؟ ثم يسترسل في توضيح الخيط الذي يربط نقاط الفكر الاجتماعي على طول مسيرة المجتمعات البشرية وقد أطلق على بحثه هذا عنوان .. إلى أين يسير المجتمع؟وهو يوصلنا في نهايته إلى أن المشكلة التي تواجه الشعوب النامية والمتطورة هي مشكلة حضارية وطموح هذه الدول هو الحصول على تغيير منسجم أو متوازن وهو من أهم ما يميز المرحلة الحضارية الحاضرة. ثم يقول إننا أمام تيارين فلسفيين: متفائل ومتشائم، الأول يجسد طموح الشعوب والجماهير بتكوين مستقبل أفضل. فطريق الشعوب واضحوما عليها إلا أن تعمل بوعي وتخطيط لبناء المجتمع البشري الجديد على قواعد تحقق لكل إنسان وجوده السعيد الكامل. هكذا كان الطاهر يقرأ فلسفة العصر الذي كان يعيش فيه.لقد كان نتاج الطاهر في استعراض المسيرة الاجتماعية عميقاً.إذ ينم جهده الكبير عن تفاني صاحبه في عمله ويدل دلالة واضحة على أنه لم يكن يبحث عن أعمال كمالية تحمل اسمه على أغلفتها وإنما تعبر عن مجهود متكامل من الجوانب كافة.

ولقد اعتمد الطاهر في دراسته على المنهج التاريخي إضافةً إلى المنهج المقارن. وفي الحقيقة فإن كتاب (مسيرة المجتمع) كان إنتاجاً ضخماً في حجمه ودالاً ومعبراً في معانيه، إذ إنه ضم المحتوى الفكري والفلسفي للمدارس والمذاهب على مر العصور ولم يكن ذلك استعراضاً تاريخياً وإنما كان يحتوي التحليل والنقد والمقارنة مما جعل من الدراسة عملاً علمياً رائعاً.وعندما نحاول أن نقارنه بعمل مماثل له لدى أحد الذين عاصروا الطاهر من الاجتماعيين في العراق فإننا ربما نعجز عن ذلك لكننا يمكن مقارنة الجوانب التي تتعلق بالفكر الاجتماعي في كتاب مسيرة المجتمع للطاهر مع دراسة الأستاذ حاتم الكعبي الموسومة (نمو الفكر الاجتماعي) التي أصدرها في عام 1964.

رابعاً: الصراع الإيديولوجي: لم يغفل عبد الجليل الطاهر عن موضوع (الصراع الإيديولوجي) الذي كان على أشده في عقدي الخمسينات والستينات بين مختلف الاتجاهات والمذاهب. فتحت عنوان (أثر الصراع الإيديولوجي في التحولات الاجتماعية) قدم الطاهر بحثه الذي يندرج ضمن اهتمامات علم الاجتماع السياسي.وقد حاول من خلال استعراض التجربة اليابانية وكشف تناقضاتها القيمية والاجتماعية والإيديولوجية ومدى تأثير هذه الجوانب في صقل الشخصية اليابانية وكيف أن المجتمع الياباني أفاد من تجاربه المريرة مع العسكرتارية والدينية المحافظة في بلورة خصوصيته المميزة حتى استطاع المارد الياباني الخروج من تحت الرماد والركام ليصبح أسطورة التاريخ الحديث من خلال ما حققه من الانجازات الجبارة.يبدأ الطاهر دراسته بالتساؤل: ماذا نستطيع أن نفيد من تجربة اليابان في التغير الاجتماعي؟ هل يمكن أن نختزل المراحل التاريخية ونحقق القفزة؟ وهل نحن مضطرون للأخذ بالحضارة الأوربية كلها؟ لقد استطاع المجتمع الياباني في مدى قرن واحد أن يقفز في سلم التقدم ويصبح في مصاف الدول الأوربية الصناعية المتطورة ويحتفظ بالشيء الكثير من تراثه الحضاري، فاليابان لم تتبع النموذج الأوربي الغربي في تقدمها بل حافظت على طابعها القومي وشخصيتها وذاتها فضربت بذلك مثلاً خاصاً تميز بروحه الأسيوية.فالمحور الأساس الذي تدور حوله الإيديولوجية هو العقيدة الكونفوشوسية اليابانية التي كانت متأثرة بالنظام القيمي البوذي الإقطاعي العسكري، والذي أسبغ لوناً خاصاً على طبيعة الإنسان والمجتمع والدولـة. تتميز الكونفوشوسية في اتجاهاتها الأبوية، إذ كانت الطلائع القيادية المثقفة مسئولة عن قيادة الجماهير نحو أهداف واضحة ومعلومة، وكان هذا الواقع سبباً في ظهور أقلية مثقفة ومنورة، ولكنها محافظة وقد تم دعم هذا الاتجاه وأكدته الطبيعة الطبقية للمجتمع الياباني. ولقد وقفت الكونفوشوسية عقبة كأداء في وجه التحولات الجذرية الشاملة وحاولت أن تفرض مناهج بحث تقليديه محافظة، إلا أن الفكر الماركسي الذي بدأ مؤخراً يتغلغل في أذهان المثقفين اليابانيين حفزهم على نبذ المنهج اللاهوتي الكونفوشوسي والأخذ بالمنهج الاجتماعي الجدلي فزعزعوا الأسس التقليدية للفكر الياباني. لقد وجدت اليابان تيارين متعارضين لكل منهما جذوره العميقة في مجتمعها، يتمثل الأول بالمثقفين الذين آثروا الانسحاب والتقوقع على دراساتهم والاستنكاف عن المشاركة في مشكلات المجتمع وانتقدوا بشدة البحوث التجريبية وتمسكوا بالحقائق الكونية الشاملة والنظريات المجردة.