بغداد العاصمة

بغداد الحبيبة قلب العراق النابض عاصمته الإدارية تقع وسط العراق على نهر دجلة وتعتبر أكثر المدن العراقية كثــــافة في السكان بعدد يقدر حوالي حتى عام 2016 بثمانية ونصف المليون وثاني اكبر مدينة عربيا بعد مدينة القاهرة المصرية وبالمرتبة (35) عالميا من حيث كثافة السكان سكانها يتحدثون العربية وديانتهم الأغلبية الإسلامية ينصفها نهر دجلة إلى كرخ ورصافة وفيها ضريح الإمام موسى الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد(عليهم السلام) وفيها شوارع تاريخية وعلمية ومنها المتنبي وغيرها وتكثر فيها المكاتب والطابعات والصحف وتقع فيها أكثر المؤسسات الحيوية للدولة من رئاسة البرلمان والجمهورية والوزراء والوزارات كافة وفيها شارع السريع محمد القاسم وقناة الجيش وتكثر فيها الجامعات والكليات وجمالية الساحات منها الفردوس والأندلس.

وتعد مركزا تجاريا وثقافيا وفيها المركز التجاري سوق الشورجة وعلوة جميلة للخضار ومعامل ومصانع متنوعة وهناك الأسواق التاريخية كسوق السراي والصفا فير ولها أسماء عده مدينة السلام والوزراء والمدورة وأسماء أخرى وتكون الرصافة في الجزء الشرقي لها والكرخ في الجزء الغربي لها ويعني اسمها قديما لدى الأهالي بستان الحبيب وحين فيروز تنشد صباحا (بغداد والشعراء والصور ذهب الزمان وضوعه العطر).

ونجد ان الزمان لم يرحم هذه المدينة بمصائبه الفاجعة والعنف الموجع وحين نلاحظ كثرة تعرضها إلى أنواع الأعداء لأهميتها على مر العصور واليوم لها أهمية اقلميا ودوليا بغداد الحضارة بغداد الكرخ والرصافة جميلة باهلها رغم الموت والتحديات وانها تحوي ألوانا من الحياة الإنسانية.

ونأمل ان تستعيد مكانتها قديما حيث انها مدينة العلماء والادباء والشعراء و لنجعل منها مدينة ومنارة العالم بعد ان كانت جريحة الزمان والاحقاد واحلى ما في الامر انها عاصمة الوطن الكريم يحب الآخرين عكس ما يتصوره أفكار الجهلاء وحين قال شاعرا (ليش العراقي اليوم ظل حظه نايم حتى الدول ياناس ما تنطي اقايم والله العراقي يحب كلمن يحبه وابن الوطــــن ياناس وسفه اليسبه لاتحزن على الصار يعراق الاحزان يلبيك ابو الحسنين تبقى اغلى الاوطان).

عقيل المكصوصي – بغداد