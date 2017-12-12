يحدث الآن

الشعب العربي مابين مؤيد ومندد أهي لنا أم لهم.!؟

ماهو المخطط الحقيقي من وراء أعلانها عاصمة؟

أهو أستقطاب فئة معينة لجعلها راس حربة.

هناك فلاح يصطاد الجرذان والفئران ويبيعها بالمدينة على أصحاب التجارب والمختبرات يعتبرها تجارة مربحة.

ذات يوم وكالعادة استقل القطار جلس بجانبه شاب ثلاثيني كان واضحا عليه أنه خريج.. انتبه الشاب على الفلاح وهو يحرك كيسا بيده كل ربع ساعة تقريبا طول الطريق انتاب الشاب فضولا ليعرف مايفعله الفلاح ولماذا فسأله ..

ماذا في الكيس ياعم ؟

انها فئران وجرذان يابني.

وماذا تفعل بها ؟

آخذُها للمدينة لبيعها على علماء التجارب والمختبرات يجرون عليها تجاربهم كما تعلم.

ولماذا تحرك الكيس كل ربع ساعة ؟

لكي أجعلها خائفة ومشغولة ببعضها حين تحركها تتشاجر فيما بينها لاتركز أين هي أن هدأت وركزت قضمت الكيس وخرجت.. و… وخرجت أن هدأ العرب خرجوا من الكيس ونالوا حريتهم.

اليوم نحن داخل الكيس يتاجرون بنا ..

نفهم أننا لسنا سوى فئران لكن لانعترف الاعتراف يخدش غرورنا مع انها حقيقة مصيدة الغرب لنا …لا أذكر أن وطني ارتاح يوما من صوت الرصاص والنفاق والشقاق كل ما انتهت بدعه ومؤامره ظهرت أدهى منها .

إدراكنا أننا بسجن مؤبد نراوغ عن أعلانه الخصم والقاضي هو ذاته ونحن راضخون مابين مؤيد ومعارض بلقلقة لسان لا أكثر.

تصافحت أيديهم وهلل البعض وصفق الآخر

ورأس الحربه هذه المرة .. من ؟

دنيا حميد عبود القريشي