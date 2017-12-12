التربية تقيم إحتفالات النصر في مؤسساتها غداً الخميس

إنهاء تعليق ثلاث مدارس بعد إستتباب الأمن بالمناطق المحرّرة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

أعلنت المديرية العامة لتربية ديالى ، عن اعادة افتتاح مدارس جديدة ضمن خطتها لإنهاء تعليق المدارس التي اغلقت في وقت سابق بفعل العمليات الارهابية واستقبال التلاميذ والطلبة العائدين من النزوح وتوفير الأجواء التربوية المناسبة . وقال مدير اعلام التربية سنان الربيعي لــ ( الزمان ) امس ان ( عدد المدارس التي تم انهاء تعليقها هي ثلاث مدارس ابتدائية موزعة واحدة في قضاء الخالص ناحية العظيم واثنتان في قضاء خانقين ناحـــــــــية جلـــــــولاء ) مؤكدا ان (العمل يتم وفق آلية معتمدة وحسب الضوابط المعمول بها ) .

وأضاف الربيعي ، ان ( لجنة مركزية في ديوان المديرية تتولى مهمة النظر بطلبات انهاء تعليق المدارس والمقدمة من قبل الأهالي او أقسام الإشراف التربوي والاختصاصي ، اضافة الى أقسام التربية في الأقضية حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة أليها) .

دعم التربوية

وبين الربيعي ، ان ( اللجنة مستمرة بالعمل لاستقبال جميع الطلبات ودراستها والبت فيها حرصا منها على دعم العملية التربوية وتوفير الأجواء التربوية المناسبة لأبناء المحافظة ) ، مشيرا الى ان ( إنهاء تعليق هذه المدارس تم بعد استتباب الوضع الأمني وعودة العوائل الى القرى المحررة ، حيث ان تربية ديالى تعمل وبتضافر جميع الجهود لتقديم افضل الخدمات لأبناء المحافظة ) .الى ذلك قامت كلية الطب بجامعة ديالى وبالتعاون مع مركز التطوير والتعليم المستمر في رئاسة الجامعة ورشة تدريبية عن الظهور الاعلامي في قاعة الندوات والمؤتمرات بكلية الطب والتي استمرت ليومين.

وقال مدير اعلام الجامعة علي العبيدي لــ ( الزمان ) امس ان ( الورشة قسمت الى ثلاثة محاور تحدث المدرب في المحور الاول عن كيفية اجراء لقاء صحفي ناجح مع وسائل الاعلام وتضمنت عدة نقاط منها المدة الزمنية للقاء الصحفي والتي لا تتجاوز ال58 ثانية وتقدير كل العاملين في وسائل الاعلام وكيفية الاجابة عن الاسئلة إذا كانت خارج حدود اللقاء ورفع شأن المؤسسة التي يعمل بها ) .

واضاف العبيدي ، ان ( المحور الثاني فكان حول المؤتمر الصحفي وكيفية ادارته والتعامل مع الاعلاميين بصورة متساوية من دون تفضيل اعلامي عن اخر ، فيما تناول المحور الثالث تدريب المشاركين عن استخدامات لغة الجسد واهميتها في اللقاء الصحفي متضمنة حركة العين والرقبة واليد والوقوف الأمثل امام الكاميرا ) . واعلنت قضاء المقدادية في محافظة ديالى، انها استغلت المنازل السكنية لتحويلها الى مدارس لأبنائها ، فيما اكدت ان هذه المنازل في وضع يرثى له. وقال رئيس مجلس القضاء عدنان التميمي لــ ( الزمان ) امس إن ( تلكؤ مشروع وزارة التربية في اعادة بناء المدارس التي جرى تهديمها منذ سنوات في قضاء المقدادية دفع الى استغلال منازل سكنية اغلبها طينية بعضها ايل للسقوط لتحويلها الى مدارس كحل مؤقت لاستمرارية العملية التربوية ) . واضاف التميمي، ان ( 20 مدرسة الان في وضع يرثى له واغلبها مهدد بالانهيار في اي لحظة ما يعني ان حياة اكثر من الفي طالب على المحك والموت يتربص بهم ، داعيا الى اتخاذ اجراءات عاجلة تسهم في انقاذ الطلبة من كارثة قد تحدث في اي لحظة ) .من جانب اخر قررت وزارة التربية اقامة احتفالات النصر على عصابات داعش الارهابية يوم الخميس المقبل في جميع مدارس بغداد والمحافظات. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (الوزير محمد إقبال وجه ان تقام احتفالات النصر على عصابات داعش الارهابية يوم الخميس المقبل في جميع مدارس العراق).

حصول موافقة

واضاف انه (بعد حصول موافقة اقبال وتوجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء حدد يوم الخميس المقبل المصادف 14 من الشهر الجاري موعدا لاقامة الاحتفالات في جميع مدارس العراق), واوضح البيان أنه (سيتم رفع علم العراق في ساحات المدارس وستبث الاناشيد الوطنية بمناسبة تحرير جميع الاراضي العراقية), مباركا للعراقيين (هذا النصر المؤزر).

فيما باشرت المديرية العامة لتربية محافظة ديالى بمشروع هدم وإعادة بناء عدد من مدارس المحافظة. وتابع البيان ان (هذا المشروع يأتي ضمن خطة المديرية العامة لتربية المحافظة وبدعم من صندوق أعمار المناطق المحررة لإعادة تأهيل المدارس المتضررة بفعل العمليات الإرهابية والعسكرية في المناطق المحررة من سيطرة داعش الإرهابي), وأوضح إن (الأعمار شمل مدارس عدة), مشيرا الى انه (تمت المباشرة في الأعمار بمتابعة وإشراف مهندسي قسم الأبنية المدرسية والأقسام ذات العلاقة في المديرية), وأكد البيان إن (المديرية العامة لتربية المحافظة بجميع ملاكاتها التربوية والتعليمية تعمل من اجل توفير الأبنية المدرسية الملائمة للتلاميذ والطلبة لدفع عجلة التعليم إلى الإمام وتحقيق نسب النجاح المتميزة).