المترفون يسرقون النصر من ولد الملحة

دأب العراقي على التضحية ، طوال عقود متوالية من مراحل السياسة ، مرت في تاريخ العراق كالبراكين تصب حممها على المواطن البسيط ، بينما المسؤول يأوي الى جبل يمنعه ، ريثما تنتهي الازمة بانفراج المحنة ، التي تضيق حتى يظنون ألا فسحة بعد الخانق ولا متنفس في فضاءات الافق .

حينها ينبثق القائد ، يسحب البساط من تحت الابطال الحقيقيين ناسبا المنجز لنفسه.

وهذا ما تجلى من صيغة بيان “يوم النصر” الذي ألقاه رئيس الوزراء حيدر العبادي ، وخلفه مجموعة من ضباط يبدو عليهم الثراء ، جوقة ترافة لا أثر فوق أديم ملامحهم يدل على انهم زاروا جبهة في صيف او شتاء ، ولا تظهر عليهم حرقة خطوط الصد اللاهبة بمواجهة “داعش” .

ضباط القصر وجوههم يانعة من التبريد صيفا والتدفئة شتاء ، كان الاحرى ان يقف صف متراصف خلف قارئ بيان النصر ، القادة الميدانيون والضباط والمراتب ، ممن كلحت وجوههم. برداً وسهراً وحراً وجوعاً وخشية موت محيق ، عاشوه بخوف الرجال وحكمة الفرسان ، وليس وراء سواتر الكونكريت المكعب ، يدجج المنطقة الخضراء اسوارا متلاحقة ، وغابت عوائل الشهداء والجرحى ، من متن البيان ، مثلما طمست حقوقهم في مسامات الروتين الذي اهمل معاملات مستحقاتهم تأكلها العثة ، وهذا ابسط امتنان للتضحيات التي قدموها ، لأنهم أصحاب الفضل في النصر ، وليس العبادي .

هم “أولاد الملحة” ، صنعوا النصر بدمائهم الزكية وبسالتهم وشجاعتهم، يرصنون منعة الحدود وقوة أبناء العراق بوجه الارهاب ، وليس مترفي العبادي المصطفين خلفه رهطا ، هنا تحديدا يتبادر الى ذهني السؤال ، لماذا تصادر حقوق الشهداء منهم والاحياء ، وهم يهملون من قبل دولة تكافئ من يحلو لها وليس أصحاب المنجز الحقيقي.

لمياء العامري