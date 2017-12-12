نبذه تاريخية من العتيق إلى الخامس الصيني

جسور الموصل الخمسة..تاريخها العميق والحلول الواقعية لسرعة إعمارها

ناصر سالم عبد

دجلة الخير كما يسميه العراقيون وأحد نهري العراق الرئيسيين يمر من خلال مدينة الموصل ويقسمها الى جانبين او ساحليين حسب تسمية ابناء المدينة ، الجانب او الساحل الايمن من المدينة وهو القسم الغربي منها وقسمها القديم والاساسي وفيه الموصل القديمة المدينة التاريخية والجانب او الساحل الايسر وهو القسم الشرقي من الموصل وهو النصف الحديث والجديد منها وقد بدأ العمران فيه بين خمسينات وستينات جانبي او ساحلي الموصل خمسة جسور شيدت بين عامي 1932 م و1988م . ولكل واحد من هذه الجسور الخمسة ميزة خاصة من حيث اسلوب التنفيذ او الشكل المعماري باستثناء صفة مشتركة بين الجسرين الرابع والخامس سوف نتطرق لها لاحقا.

وكانت قد تضررت هذه الجسور الخمسة ضررا بليغا جراء قيام عصابات داعش الارهابية بتخريبها بشكل متعمد لفصل جانبي المدينة اثناء انطلاق عمليات تحريرها وجراء العمليات العسكرية نفسهاخلال تلك العمليات والتي دارت رحاها ما بين تشرين الاول من عام 2016 م و تموز من عام 2017 م . ساعطي شرحا موجزا عن كل جسر من هذه الجسور الخمسة قبل مناقشة اسلوب اعمارها او الصيغة المفترض اتباعها عند وضع خطة الاعمار. 1- الجسر الاول : ويطلق عليه تسمية القديم او العتيق حسب اللهجة الموصلية ، بوشر بتشييده عام 1932م وافتتح في عام 1934 م من قبل الملك غازي . طوله 305 امتار يربط منطقة النصر في الجانب الايسر بمنطقة الميدان في الجانب الايمن . يستند الى ركائز كونكريتية وجسمه الرئيسي يتكون من مسنمات حديدية وهو اسلوب قديم في تنفيذ الجسور يتناسب وزمن وتاريخ التنفيذ ، معظم الضرر حصل من جهة الجانب الايسر ، الركائز سليمة واعماره سهل نسبيا مقارنة بالجسور الاخرى

2 – الجسر الثاني : يسمى بالثاني او بجسر الحرية بوشر بتشييده عام 1955م وافتتحه الملك فيصل الثاني عام 1958م سمي باسمه اولا ثم غير الى الحرية عقب ثورة 14 تموز1958م . طوله 750 متراً طول يربط المنطقه قرب بناية البلدية في الايمن ومدخل حي الضباط في الايسر ، ركائزه كونكريتية سليمة وجسمه الرئيس يتكون من روافد حديديه تعرضت بعض فضاءاته الى اضرار بليغه واعماره يلي القديم من حيث الصعوبة كونه منفاًذ باسلوب اكثر حداثة.

3- الجسر الثالث : يسمى بالثالث او جسر ابي تمام ، طوله 942 متراً طول يربط منطقة الغابات في جانب المدينة الايسر ومنطقة المستشفى العام وفندق الموصل في جانبها الايمن . شيد في منتصف سبعينات القرن الماضي يعد من اجمل الجسور في الموصل كونه نفذ وفق صيغة الاقواس وهي اول فكرة هندسية لتنفيذ الجسور وشيد باسلوب يدوي دقيق جدا ، ركائزه سليمة وقد تضرر فضاء واحد ويقع في الجانب الايمن من المدينة . اعماره سهل نسبيا مقارنة بالرابع والخامس.

4_ الجسر الرابع : وهي التسمية التي تطلق عليه الرابع ، شيد في بداية الثمانينات من القرن الماضي ، طوله 1257 متراً نفذ باسلوب متطور وحديث من قبل شركة صينية وهي ذات الشركة التي نفذت الثالث والخامس . يتكون من مسارين كل مسار عبارة عن هيكل كونكريتي على شكل صندوق مفرغ وكما اسلفت اسلوب تنفيذه متطور ومعقد واعماره يتناسب وهذا التطور وهذا التعقيد . يتشابه الجسر الرابع والجسر الخامس من حيث الاسلوب والتصميم ويختلف بالمظهر العام نسبيا ، حيث ان الرابع شكله العام قوسي بينما الخامس مستوي والسبب تصميمي يعود لاختلاف مناسيب ضفتي النهر في منطقة التشييد وهي ضرورات تنفيذية يفرضها الواقع قياسا بمنسوب النهر.

5- الجسر الخامس : يسميه الموصليون بالخامس ولا يعرفون غيرها ، شيد في نهاية ثمانينات القرن الماضي . يشترك تماما مع الجسر الرابع من حيث التصميم الانشائي والمعماري ما عدا اختلافه عن الرابع في المظهر الخارجي العام كونه مستوياً والرابع محدب . ركائزه سليمة وبعض فضاءاته متضررة . يربط هذا الجسر منطقة حي المهندسين من الجانب الايسر ومنطقة الشفاء من الجانب الايمن ، طوله 1940 متر طول ويختلف عن بقية الجسور بارتباطه بمقتربات مجسرة جميلة جدا في ايسر المدينة وكان قد افتتح عند انتهاء الحرب العراقية الايرانية عام 1988 م . اعماره يتطلب نفس الاسلوب المتبع في اعمار الجسر الرابع ، ويعتبر الجسر الخامس من معالم الموصل العمرانية الكبيرة.

في موضوع اعمار جسور الموصل ، اعتقد انه كان من الاولى توجيه جهد اعمار الجسور الى الجسر الثالث والجسر الثاني والجسر القديم حصرا وذلك للاسباب التاليه :

1- الجسر الثالث فيه فضاء واحد مدمر وفي منطقة اليابسة ، وقد نفذته شركة صينية في سبعينيات القرن الماضي بالاسلوب اليدوي التقليدي وذلك بنصب القالب الخشبي وتركيبه يدويا وباسلوب وقياسات هندسية دقيقة اعتمادا على الفكرة الهندسية الاولى في تحمل الاثقال العمودية الا وهي فكرة الاقواس وهي نفس الفكره ونفس المبدأ الذي اعتمدته الحضارات القديمه في تنفيذ جسورها الحجرية ونفس المبدأ الهندسي المعتمد في تنفيذ بيوتات الموصل القديمه . اقول انه يمكننا اعمار الجسر الثالث باسلوب القالب الخشبي التقليدي وبطريقة الوجه الصقيل (fair face ) ، يبدأ اعماره بتنفيذ قوس الفضاء وهي اهم فقرة في اعمار هذا الفضاء وتحتاج لاعمال مساحية دقيقة جدا وهي متوفرة لدينا بعدها يتم تنفيذ الاعمدة الحاملة للروافد وهي اسهل بكثير من تنفيذ قوس الفضاء ويلي تنفيذ الاعمدة تنفيذ فقرة الروافد الافقية باسلوب الصب الموقعي تليها فقرة السقف الكونكريتي ومن ثم فقرة التبليط . وفي اعمار الجسر الثالث ميزة ايجابية وهي امكانية الاستمرار في التنفيذ دون انتظار وصول القوس لمرحلة التصلب النهائي وذلك بعدم رفع القالب الخشبي لقوس الفضاء الى حين اكتمال الاعمار .

2- اعمار الجسر الثاني ضمن امكانيات الشركات الحكومية العامة والشركات المحلية . وحيث ان الركائز سليمة وهي اهم فقرة تنفيذية في الجسر ( المساند الحاملة للروافد ) ، يتم اعماره برفع الروافد الحديدية المتضررة وابدالها اما باخرى استيرادية او دراسة فكرة تصنيعها محليا ويمكن الاستفادة من تجربة اعمار جسر الجمهورية في العاصمة بغداد بعد احداث عام 91 حيث انه شبيه بالجسر الثاني

3- كان من الواجب ان تكلف نفس الجهة التي تقوم باعمار الجسر القديم باعمار الجسر الثاني حيث كان بالامكان الاستفادة من عملية استيراد المقاطع الحديدية المطلوبة.

للجسر القديم بتوصية واستيراد الروافد الحديدية المطلوبة للجسر الثاني وبنفس الوقت وضمن صفقة استيراد واحدة.

4- اعتقد ان المبلغ والوقت الذي تم تحديده لترقيع الجسر الرابع كانا كافيين لاعمار الجسر الثالث واعادته كما كان .

5- مقترب الجسر الثالث من جهة الايسر اعماره سهل جدا ويقع ضمن امكانيات الشركات المحلية.

6 – ولو تم التركيز على اعمار الجسر الثالث والثاني واعمار القديم يتم حاليا ، فان ذلك لو يتحقق فانه سيساهم الى حد كبير في حل ازمة التنقل بين ايمن الموصل وايسرها ، وبنفس الوقت فانني اعتقد وبرأيي المتواضع ان لا حاجة لتصليح الجسر الرابع بهذا الاسلوب ، حيث يتم بذل جهود مضنية ويتم صرف مبالغ كبيره والموضوع لا يتعدى ان يكون حلا مؤقتا . بالاضافة الى ان عملية الترقيع هذه ان تمت وبقيت لفترة زمنية فانها مشوهة لمعالم المدينه بشكل عام ولصورة الجسر بشكل خاص. وهناك امر هام في حالة المباشرة باعماره وفق هيئته الاصلية، كيف سيتم التعامل او التخلص من العدد الكبير من الركائز الحديدية والتي تم طرقها وتثبيتها في عملية الترقيع التي تتم حاليا.

7- اعمار الجسر الرابع والخامس يحتاج لشركات تخصصية لمثل هذا النوع من الجسور ، ويفضل الاتصال بالشركة الصينية المنفذة لاعادة الاعمار، لانها عملية معقدة وتحتاج لمكننة وتكنولوجيا متخصصة وتحتاج كذلك لعملية اعادة تصميم تتناسب وصيغة وحجم ونوع وموقع الضرر .مساند الجسرين سليمة ، وهذه حالة جيدة نسبيا ، الضرر الكلي حاصل في الروافد وهي منفذة باسلوب حديث بطريقة الهيكل الكونكريتي الصندوقي وباسلوب الصب والسحب الموقعي وهو اسلوب معقد ومتطور في نفس الوقت ويحتاج لامكانيات مادية وفنية وعلمية وعملية متقدمة.

8- بالمناسبة الشركة الصينية التي نفذت الجسر الثالث هي نفسها من نفذت الجسر الرابع والخامس حيث بالمبلغ الذي حصلت عليه من تنفيذ الثالث قامت بشراء قالب سويسري مستعمل مكنها من تنفيذ الجسر الرابع والخامس وبالاسلوب الصندوقي وكما اسلفنا

9- ما ابديت من ملاحظات تعبر عن رأي شخصي ناتج عن خبرة متواضعة ، ارجو من الزملاء المهندسين المختصين تصويب ما يحتاج التصويب او التعديل خدمة لمدينتنا الجـــــــــريحة الموصل الحبيبة.

وان كانت هذه الملاحظات فيها مايخدم ارجو ممن لديه الوسيلة والامكانية ايصالها للجهات المسوؤلة لعلها تضعها نصب اعينها وهي ترسم سياسة اعمار المدينة.