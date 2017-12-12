لماذا فشل العرب في بناء الإنسان؟ – خالد عبد الكريم

سؤالٌ يطرحُ نفسه بقـــــــــوة ولا سيما في الوقتِ الراهنِ ، حيث يشهدُ العالمين العربيُ والإســــــــــــلامي اخطرَ الحروبِ الدموية وأشدّها فـــــــــــــتكاً بالشعوبِ التي باتتٌ تقتتل ُفي ما بيــــــــــنها ؛ وتتصارعُ مع جيرانِها من أجلِ البقاء في السلطةِ والهيمنةِ على مستوى المنطقة ؛ والتي هي بالأســــــــــــــاسِ تقفُ على كفِ عفريتٍ ؛ كونــــــــها لم تهدأْ بـــــــــــعد بسببِ ربيعها الدموي، وشعوبها التي سئمَــــــــــتْ من حكامِها ورؤسائها وملوكها وأمرائها.

فلماذا اليوم مشهد الشرق الأوسط بهذا الشكل المخيف الدموي العنيف ؟

لماذا عادَ العربُ إلى عصرِ البربريةِ والهمجيةِ ؟

لماذا باتتْ المشاهدُ الدمويةُ هي الحل الوحيد؟

العديد من التساؤلاتِ تطرحُ نفسها وبقوةٍ سوف أتيحُ لكم تخيلها كما ترغبون وكما تشاهدون الوضعَ الذي أنتم فيه؛

ولكن السؤال الأهم في المنطق الحاضر ألا وهو : (لماذا فشلَ العربُ في بناءِ الإنسان الحقيقي الخالي من الحقدِ والكراهيةِ والعنفِ والتطرفِ ؟!

لو نظرنا إلى العالمِ من حولِنا لوجدنا العالمَ جلّه أمناً إلا المنطقةَ العربية تحديداً، ولو امعْنّا النظرَ جيداً لوجدْنا التطرفَ الديني قد وصلَ إلى حدِ الذروةِ في عالمِنا العربي اليوم! والأكثرُ من ذلك سوف نجدُ أن أصابعَ الاتهامِ من دولِ العالم تُشيرُ إلى العالمِ العربي والإسلامي حصراً وتؤكدُ على محاربةِ الإرهاب فيه وتصبُ جلّ اتهاماتها على الدين الإسلامي الذي هو برّاءٌ من الاتهامات .

ولكن هناك نظرةٌ خاصة لم يشاهدْها العالمُ ربما ، ولم يصبْ تركيزهُ عليها وهي من أين بدأَ العنفُ والتمييز العنصري في العالمِ العربي؟!

الأجوبة تحتاجُ إلى الغوصِ في بدايةِ نشأةِ الإنسان في مجتمعنا العربي الحديث ، حيث تؤكدُ الدراساتُ والبحوثُ الاجتماعية اليوم ضعفِ التعليم في البلدان العربية وبالأخصِّ في مرحلةِ الطفولة المبكرة وهي مرحلةُ رياضِ الأطفال ، فهنا نجدُ أن معظمَ الدولِ العربية لا تهتمُ بهذا الجانب .

وكذلك ضعف التعليم الإبتدائي والثانوي ، وأيضاً هناك نقطةٌ مهمة جداً وهي عدم تجانسُ الرجل والمرأة في مجتمعنا العربي!!

بل هناك حــــــــواجزٌ ضخمةٌ جداً بين الذكــــــــــر والأنثى منذُ مرحلة الطفولة، هذا ما يدفعُ بالـــــــــــشابِ إلى نشأتِه المتصلبةِ وعندما يكبرُ ويشعرُ بانعدامِ الحقوق في المجـــــــــــتمعِ سوف يتجهُ مباشـــــــــــرةٍ إلى عالمِ التطرفِ بدايةً من الرأي ثم المظهر والفكر والمنطق . وهذا ما يجعلهُ صيداً سهلاً للأفكارِ الأكثرِ عنــــــــــفاً وتطرفاً ودموية خاصةً المصبوغة بالصبغةِ “الدينية والسياسية”!

التي تركزُ على نيلِ الحــــــــــقوقِ المسلوبة وتحفظُ الهيبة والمكانة، أو تدفعُ به إلى طــــــــــريقِ الخلاص المنــــــــــشود وهو طريقُ الشهادة والمـــــــــنزلة الكبرى التي ممــــــــــكن أن يصلَها هذا الفرد في حالِ دافعَ عن تلك الأفكار التي مهما كانت نوعيتها أو نتائجها.

من خلال هذا التحليل البسيط أكون قد أوضحتُ الصورةَ الحقيقية التــــــــــي ممكنُ أن تصنعَ من كل فردٍ منا شخصية متــــــــــــطرفة بغضِ النظرِ عن خلفيتِهِ العلــــــــــمية والثقافية والتربوية كونَ المحيط الذي نعيشُ فيه هو الداعمُ الأول لكلِ فعلٍ عنيفٍ وغير إنساني وبدوافعٍ مقبولة لدى الغالبية العظمى من السكان..

بغضِ النظرِ عن سماحةِ الدين الإسلامي الحنيف التي تختفي يوماً بعد يوم بسبب الأوضاع التي ذكرتها، وبسبب ضعف الخلفية المعرفية والثقافية لدى الفرد في مجتمعنا اليوم.

أصبح الدينُ مادةً سلسةً يتلاعبُ به من يريدُ حسب نوعية الفكرة التي يريدُ الوصول إليها.

في ظـــــــــلِّ تعمد الغيــــــــــاب القانوني والحكومي في البلدانِ العربية!

وهناك تعمدٌ غالبــــــــــاً لهذا الفـــــــــــراغ القانوني لنشرِ ثقافة العنـــــــــــف والتطرف وحــــــكم الأغلبـــــــية كجماعة دينية أو عرقية .

كل هذه المعطيات جعلتْ من العربِ والمجتمعات العربية وحكوماتها المتعاقبة تفشلُ فشلاً ذريعاً في بناءِ الإنسان الحقيقي الخالي من الحقدِ والكراهية والعنف والتطرف. لهذا السبب على السلطاتِ العربية اليوم الإنتباه والحذر من هذا الخطر الجسيم الذي سيقضي عليها في يومٍ ما وبدون سابقِ إنذار!.