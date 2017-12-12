أين هي الحقيقة ؟ – ناجح صالح

ثمة سؤال يفصح عن نفسه ( أين هي الحقيقة ؟)

فكل منا يدلو بدلوه ويقول جئتـــــــكم بالحقيقة ،غير أن واقع الأمر أننا نختلف اخـــــــــــتلافا بينا في فهــــــــم الحقــــــــيقة والوصول اليها .

ونحن لا ندري من نصــــــــدق ومن نكذب .. فالأقوال تضاربت واختلط بعضها ببعض لنرى أنفـــــــسنا في حيرة تضطرب بها عقولنا .

ورغم أن العقل هو سيد الموقف وأنه بالعقل وحده يحيا الانسان فاننا ما نزال في صــــــــــراع دائم حول هذه المسألة ،فالاختلاف قائم في كل أمر من أمور دنيانا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع ، أما في الأمور الدينية فان المشهد يبدو أكثر تعقيدا ، ومثل هذه الاختلافات تـــــــــربك حياتنا وتشتتها كما أن كل من هؤلاء يأتي بحجج مقنعة فلا ندري أيهم على صواب وأيهم على خطأ ..انه حتى البــــــــــــوذي يقول لك انه على حق وهو يعبد صنما ، وكذا الحال للنصراني والـــــــــــيهودي ، وانه حتى في الاسلام تعددت المذاهب ،وكل مذهب له انصاره ومؤيدوه ، يدافعون عنه الدفاع المستمـــــــــــيت ويقفون موقف العداء من المذهب المغاير .

وفي وطننا تفاقمت الأزمات وبلغت حدا لتمزيق وحدته ،واصبح الاختلاف شرا يقلق مضاجعنا .. في الوقت الذي تتوحد الجهود من لدن أعدائنا للنيل من تاريخنا وحضارتنا وقيمنا .

ونتساءل لماذا لا ندرك خطر هذه اللعبة التي يراد بها شق صفوفنا باثارة فتن بلي بها الزمن .

وبالعودة الى صلب الموضوع فان الحقيقة غدت عالما مجهولا لا نعرف كوامنها ولا مغزاها .. بحيث يظل هذا الصراع طريقا مظلما نتناحر فيه ويقتل بعضنا بعضا متناسين أن الوطن يضيع بهذه الحماقات التي ترتكب كل يوم .

والأدهى من هذا كله أن ولاة أمورنا غافلون ، بل لعلهم هم من يدفعوننا الى هذه المتاهات القاتلة ، فليت شعري لو أن العقل تحكم في حل معضلاتنا لوجدنا أنفسنا في منأى عن المخاطر التي تهددنا .

ان الوطن اليوم بحاجة الى عقلاء يقودوننا الى بر الأمان قبل أن ننزلق الى كارثة لا تحمد عقباها يعقبها ندم لا ينفع حينئذ .