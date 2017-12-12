اليابان تؤكّد مواصلة الإسهام في إعمار العراق

الأمم المتحدة تحدّد الأولويات الرئيسة لمرحلة ما بعد داعش

بغداد – صباح الخالدي

حدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش امس ثلاث أولويات رئيسة امام العراق بعد اعلان النصر النهائي على تنظيم داعش، تمثلت في اجراء الانتخابات بموعدها وعودة النازحين لديارهم والدخول في حوار يؤدي الى تسوية شاملة لأزمات البلد.

وقال كوبيتش في بيان تهنئة لمناسبة النصر النهائي على التنظيم (بتحقيق هذا النصر، فإن العراقيين مدعوّون إلى العمل من أجل بناء مستقبل أفضل ومصير مشترك للجميع في بلدهم الموحّد بنفس الروح الوطنية والعزم اللذين ميّزا حربهم الوطنية ضد الإرهاب)، لافتاً .

الى ان (هذا النصرُ التاريخيُّ على داعش كلّف ثمناً غالياً نتيجة سنوات من التضحيات، وما كان ليتحقق لولا وحدة الشعب التي لا يقل التمسّك بها أهمية في مرحلة ما بعد داعش).

وفيما اشار البيان الى مساعدة سارع العالم للعراق ضد داعش، والى دور العراقيين الأبطال بجميع مكونات قواتهم الأمنية وأشاد برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فقد شدد على إن (المعركة ضد الإرهاب العالمي لا تنتهي مع هذا الانتصار البارز)، مضيفًا ان (الإرهاب لا زال يشكّل تهديداً مستمراً، ولا تزال المعركة ضد جذوره ومروّجيه مستمرةً.

نهاية المطاف

ولا يمكن القضاء على هذا التنظيم الإرهابي في نهاية المطاف إلا من خلال القضاء على أيديولوجيته التكفيرية البغيضة وتجفيف منابع دعمه الخارجي ومعالجة الأسباب التي دفعت الكثير من العراقيين للانضمام إلى داعش أو التسامح معها). ورأى إن انتهاء القتال ضد داعش يُبرّزُ الأولويات الرئيسة المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر في 12 أيار 2018 والعودة الطوعية للنازحين إلى ديارهم في أمان وكرامة خلال الأشهر المقبلة.

ولضمان ألا يجدَ الإرهابيون مرةً أخرى أرضيةً خصبةً للعمل والتنامي، فإن العراق بحاجةٍ أيضاً إلى الدخول في حوار وطني شامل وتسوية مصحوبة بعملية من القواعد الشعبية والمصالحة المجتمعية).

واضاف ان(من الأولويات الأخرى إيجاد حل عادل ومستدام وبشكل عاجل للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال حوار شراكة يقوم على الاحترام الكامل للدستور)، مشيراً الى ان (من أهم الأولويات كذلك ضمان إعادة الاستقرار وإعادة البناء والتنمية في العديد من المناطق التي تدمرت في أعقاب المعركة وتوفيرُ مستقبل مزدهر وكريم للشعب العراقي).

وشدد على ان (النجاح في هذه المساعي يتطلب بناء دولة ديمقراطية على أرضيّة صلبة من المساواة والعدالة للجميع على أساس المواطنة، وإجراء إصلاحات عميقة لإحداث تغيير جذري للاقتصاد غير المنتج وتحسين الحكم وإدارة المال العام وتعزيز نمو القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على الفساد)، لافتًا الى انه (لا يمكن أن تكون الدولة الديمقراطية مستقرة من دون عدالة ومساءلة واحترام لحقوق الإنسان).

وأكد كوبيش وجوب أن (تكون سيادة القانون فوق الجميع لحمايتهم وتعزيز حقوقهم، بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات)، مضيفًا انه(لا يمكن لعراق المستقبل أن يتمتع بالاستقرار الكامل والنزاهة والسيادة دون وضع السلاح في يد الدولة وتحت سيطرتها حصراً).

على صعيد متصل، تلقى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تهاني اليابان لدى استقباله امس في قصر السلام ببغداد سفير اليابان لدى بغداد فوميو إيواي الذي أكد عزم بلاده على الاسهام في خطط اعمار العراق وتحديث البنى التحتية.

ويحسب بيان رئاسي تلقته(الزمتن) امس فقد قدّم إيواي( تهاني بلاده للشعب العراقي بتحقيق النصر النهائي على داعش الارهابي، كما جرى خلال اللقاء تثمين التطور الذي حققته العلاقات الثنائية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والدعم الياباني للعراق في حربه ضد الارهاب ولمواصلة عملية عودة النازحين).

ونقل البيان تأكيد السفير الياباني (عزم بلاده على الإسهام في خطط اعمار العراق وتحديث البنى التحتية). بدوره، شكر رئيس الجمهورية اليابان لدعمها المتميز للعراق في مختلف المجالات، وشدد على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، كما أكد (حاجة العراق الماسة الى استمرار وزيادة الدعم الدولي خلال المرحلة المقبلة).

الى ذلك، هنأت حركة الوفاق الاسلامي الشعب العراقي بالنصر وتقدمت بالشكر للقوات الامنية والقائد العام للقوات المسلحة. وشددت في بيان تلقته(الزمان) امس على (ضرورة اليقظة والحذر من قبل الدولة والملة بإزاء المرحلة المقبلة ، من حيث ان شر داعش الإرهابي قد يكون لازال قائما ، وربما يبحث له عن متنفس من خلال تجمعات المدنيين الأبرياء مرة أخرى )، مضيفة انه (فلا ينبغي ان تأخذنا نشوة الانتصار وتجعلنا متراخين في مواجهة التحديات المقبلة). وتابعت (أمامنا تحد كبير وقد يكون اشد خطرا من داعش ، الا وهو تحدي الفساد المتوغل في بلادنا ، فتلزم مواجهته بنفس القوة والشدة التي هزمنا بها داعش).

مقاطعة دول

من جهة اخرى أكدت جامعة الدول العربية صعوبة مقاطعة الدول العربية للولايات المتحدة الأمريكية ردًا على قرار الرئيس الامريكي نقل سفارة بلاده في اسرائيل من تل ابيب الى القدس.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريح متلفز، معلقاً على تحفظ العراق ولبنان على قرارات اجتماع وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن أن (من حق أي دولة عربية أن تعترض أو تتحفظ على أي قرار للجامعة العربية).

موضحًا أن (نقاش وزراء الخارجية العرب استمرت لأكثر من 7 ساعات، وكان نقاشاً حيًا ومثمرًا).

وأضاف أن (وزير خارجية العراق ابراهيم الجعفري كان يتحدث عن رفع السقف في الإجراءات التي يتم الإعلان عنها، والتحرك الذي تقوم به الدول العربية)، لافتًا الى أن (الصوت الآخر كان يقول دعونا ننتظر لأنها معركة دبلوماسية وتحتاج لوقت).

وتابع زكي (كانت هناك دعوات لمقاطعة أمريكا اقتصاديًا، ولكن هناك دولًا لها علاقات اقتصادية واستراتيجية وعميقة مع الولايات المتحدة)، مؤكداً أنه (ليس من السهل على الدول العربية مقاطعة أمريكا).

وكان الجعفري قد أبدى تحفظه على القرار العربي الذي صدر في ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي جرى في مقر الجامعة بالقاهرة، بعد رفض المجتمعين للمقترح العراقي الذي تضمن اتخاذ اجراءات دبلوماسية واقتصادية جماعية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعاصمة دولته القدس. على صعيد آخر، اشاد الأمين العام المساعد للأمن القومي في الجامعة العربية خليل إبراهيم الذوادي بالانتصارات التي حققها العراق ووصفها بأنها(ليست سهلة)، لافتًا الى انها(اجتثت آفة داعش).

وقال الذوادي في تصريح متلفز إن (أي استقرار في أي بلدعربي وحدوث تنمية شاملة أمر مهم، مع ضرورة العمل العربي المشترك بما تملكه الأمة العربية من إمكانيات)، لافتًا الى أن (هذا يغضب الآخرين، لأن التعاون العربي القائم والحدود المشتركة تعني قيام قوة لا يستهان بها).

إجتثاث آفة

ورأى الذوادي إن (الانتصارات التي حققها العراق ليست سهلة، فهو شعب معروف بصموده واستطاع اجتثاث هذه الآفة)، مؤكدا (أهمية بدء عملية التنمية التي تحتاج الى خطوات وفي مقدمتها القضاء على الفساد، بعد الانتصار).

وأضاف أن (الدولة تحتاج الى بناء البلد من اجل المحافظة على الأمن والاستقرار)، موضحًا ان(هناك إرهابًا فكريًا وإرهابًا في الميدان، وإرهابًا عبر استغلال وسائل الإعلام لتشويه الناس وحتى الأطفال تعرضوا لذلك)، مشيراً الى ان(قسمًا من الإرهاب تتم مجابهته بالمواجهة العسكرية، وآخر بالمواجهة الفكرية وتسقيط المفاهيم الدينية الجديدة).

وخلص الذوادي الى القول أن (مفهوم الإسلام العظيم الذي هو دين المحبة والسلام يحتاج الى ثقافة)، لافتًا الى أن (أسلوب المخاطبة القديم لم يعد مجديا ويجب خلق أداوت حديثة لمخاطبة الناس).