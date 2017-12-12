المسجلون يحثّون الرافدين على تسريع الإستعلام الإئتماني

الأهالي يناشدون العبادي التدخّل لإنهاء شروط المصارف في قروض بسماية

بغداد – محمد الصالحي

دعا اهالي مشروع مدينة بسماية الاستثماري في بغداد ، الحكومة الى ايجاد حلول مناسبة واكثر جدية لانهاء مشاكلهم اليومية، متهمين الجهات الساندة بالتسويف والتقصير في اداء واجباتها وتعهداتها فيما كشف مصرف الرافدين عّن وجود تنسيق مشترك مع مصارف أخرى لتوفير المبالغ الكفيلة بانشاء طرق سريعة تصل الى المجمع.

وقالت مديرة عام المصرف خولة طالب جبار الأسدي في بيان امس ان (المداولات والاجتماعات التي أجرتها مع بعض المصارف تمخضت عن الاستعداد لتوفير المبالغ وتمويل الطرق السريعة الواصلة الى مجمع بسماية السكني).

وتابع البيان ان (المشروع يتضمن إكمال الطرق من سريعي القناة ومحمد القاسم باتجاه المجمع).

واضاف ان (نهاية الطرق الواصلة للمجمع ستكون على شكل اليد بواقع خمسة منافذ لضمان عدم حدوث إختناق مروري في الدخول الى المجمع).

واكد ان (لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض تترأسها وزيرة الاعمار والاسكان آن نافع لتحديد انطلاق المشروع بعد انجاز الجوانب الفنية). وقال المواطنون لـ (الزمان) امس ان (المدينة تبعد نحو 10 كيلومترات عن مركز العاصمة وخلال عمليات الانشاء والتوزيع تعهدت الجهات الحكومية بأنشاء طريق يربط العاصمة بغداد بالمدينة دون المرور بالازدحام ولتشجيع الاهالي على الانتقال الى اطراف بغداد الا ان المشروع بات حبرا على ورق رغم توزيع حوالي 10 الف وحدة سكنية).

جهات ساندة

واضافوا ان (الجهات الساندة بدل تشجيع السكن ودعمه وتوزيعه بشكل مباشر وضعت شروطا مجحفة مثل الكفيل وتقديم كتاب خدمة للموظف وتـسديد مقدمة نقدية كبيرة وبعد مـدة قصيرة وضعت هيئة الاستثمار الوطنية المصارف كشراكاء في المشروع ما اسهم في زيادة معاناة المواطن حيث زادت اسعار الشقة بنحو 20 مليون دينار بذريعة تقديم القرض للمواطنين تسدد على شكل دفعات وهذا مكان معمولا به قبل توزيع الوحدات ودون اشراك المصارف فيما يتم تأخير المعاملة بذريعة الاستعلام من البنك المركزي بعدم وجود قروض اخرى بذمة المشتري لمدة شهرين كاملين ).

وتابعوا ان (المواطن وافق على الشراء من المصارف بعد اغلاق ابواب الهيئة امام التسجيل المباشر وبشروط جديدة مثل تقديم كفيل ومنع الكفالة المقابلة وغيرها الا انه فوجئ بتأخير تسليم الوحدات السكنية وتحويل بعض الانماط من الغربي الى الشرقي ومنع بيع الشقق ذات المساحات الكبيرة وغيرها من التعقيدات).

مشيرين الى ان (تسليم الشقة لا يعني انهاء الازمة بل تزايدها في الغالب حيث وزعت الشقق الجديدة دون انتهاء ايصال انابيب الغاز فضلا عن انقطاع الكهرباء دون ابلاغ الساكنين وعدم وجود وسائط نقل مسائية كما تعهدت الحكومة).

واوضح المواطنون ان (سكان بسماية وبعد بعد مرور 18 شهرا على بداية السكن في هذا المجمع يعانون من قلة المدارس مما سبب بزخم كبير للطلاب على المدارس بحيث وصل عدد الطلاب الى 1000 طالب في احد المدارس وأصبح يؤثر على المستوى التعليمي, على الرغم من كثرة المدارس المنجزة لكنها لم تحظ بالمستلزمات والملاكات التعليمية).

مجمع تجاري

وبين الاهالي ان (المجمع يخلو من وجود مجمع تجاري متكامل او مول يغطي الحاجة الفعلية للساكنين والاكتفاء بعدد محدود من المحال التجارية الوقتية الصغيرة, مع انعدام وجود صيدليات وفرن صمون أو مخبز عدم وجود مجمع طبي مسائي أو مجمع طبي أهلي للحالات الحرجة أو الطارئة وانعدام وجود سيارة إسعاف عدم وجود سيارة إطفاء الحريق ضعف شبكات اتصالات الموبايل وانعدامها في بعض مناطق المجمع).

واشار الاهالي الى (عدم وجود مؤسسة أو جمعية أو أي مسمى أخر يقوم بمهام الصيانة داخل الشقق او خارجها تتمتع بوجود أدارة قانونية وإدارية حازمة تدير المجمع وفق ضوابط معينة للمحافظة عليه من العابثين والمسيئين الذين يؤثرون على راحة الساكنين وعدم وجود آلية تسهل دخول الزائرين مع الأخذ بنظر الاعتبار الحفاظ آمن المجمع ودخول الغرباء).

ودعا الاهالي (رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس النواب ووزير التربية و رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ومحافظ بغداد الى تعجيل صرف التخصيصات وانهاء الطريق الرابط الى المشروع الاستثماري الاضخم في تاريخ السكن بالعراق).