كربلاء تنفذّ حملة لإزالة التجاوزات العشوائية

الإعمار ينجز تأهيل المتنزهات في أيسر الموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

انجزت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة تأهيل المتنزهات وزراعة الشتلات في الجزرات الوسطية في ايسر مدينة الموصل.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (الملاكات الفنية والزراعية في مديرية بلدية الموصل التابعة للوزارة انجزت اعمالها باعادة تاهيل المتنزهات وزراعة شتلات في الجزرات الوسطية في ايسر المدينة بمنطقة المهندسين).

واضاف ان (اعمال التأهيل شملت صيانة وتقليب التربة وزراعة الشتلات المختلفة الانواع داخل المتنزهات حيث تم زراعة 1500 شجرة نخيل اطلقتها المديرية في وقت سابق، فضلاً عن زراعة 57 شتلة فسيلة من نخيل الواشونطي الامريكي في جزره قرب جامع الامام الاعظم في منطقة الزراعي وزراعة 135 شتلة في جزرة تقاطع البطاطا امتداداً الى جامع الصابرين في حي الوحدة وكذلك تم زراعة 100 شجرة من اشجار الثويا الهرمي ويورينا في جزرة القاهر والعربي والمنصة), واشار البيان ان (الوزارة مستمرة ومن خلال ملاكاتها المنتشرة في المحافظة في اعادة التأهيل وصيانة الحدائق العامة وضمن حملات اليومية كما تقوم بتقليم الاشجار ومتابعتها).

حملات خدمية

وتابع ان (الوزارة نفذت حملات خدمية لأعادة تأهيل وتطوير الشوارع في العديد من أقضية ونواحي محافظة واسط وان الملاكات الهندسية والخدمية العاملة في مديرية بلديات المحافظة نفذت اعمالا وحملات خدمية واسعة شملت أقضية ونواحي المحافظة من صيانة وتبليط وفتح وتعديل عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية في أغلب أقضية ونواحي المحافظة إضافة إلى افتتاح معمل لأنتاج المقرنص والكربستون وبسعة إنتاجية تقاربـ 2000 قطعة).

واضاف البيان ان (الحملات الخدمية شملت تبليط وإكساء وفتح عدة شوارع وفرشها بالسبيس وتهيئتها للأكساء وبواقع خمسة شوارع محورية لكل قضاء وناحية ما عدا قضاء النعمانية تم أكساء 9 شوارع بإطوال مختلفة وعدد من الأحياء منها حي العروبة والزهراء وحي الحسين والعسكري وأحياء أخرى).

مشيرا الى ان (الاعمال شملت ايضاً ناحية شيخ سعد وقضاء العزيزية فضلاً عن تنفيذ أعمال تغليف الأرصفة والجزرات الوسطية والمتنزهات بالمقرنص والكربيستون وفق أحدث المواصفات الفنية), مؤكداً (مواصلة الجهود الخدمية المقدمة من أجل النهوض بالواقع الخدمي والعمراني في المحافظة).

وعلى صعيد اخر تواصل الوزارة العمل لتنفيذ مشروع عبارة على نهر الفرات لقضاء هيت التابع لمحافظة الانبار بتمويل من صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة.

واوضح البيان ان (شركة الفاو العامة التابعة للوزارة تنفذ اعمال تصنيع بانتونة كبيرة حيث يشمل العمل تثبيت أبراج لغرض ربط أسلاك حديدية عبر النهر لتحديد مسار العبارة مع تجهيز وربط محرك لغرض سحب العبارة داخل النهر بالإضافة إلى عمل رمبات عند ضفتي النهر لغرض صعود ونزول العجلات).

منفذ وحيد

وتابع ان (المشروع له أهمية كبيرة لأهالي القضاء كونه سيكون المنفذ الوحيد والبديل لعبور الأشخاص والعجلات كونه الجسر الوحيد في القضاء الذي تعرض إلى تفجير إرهابي من قبل عصابات داعش أدت إلى سقوطه بالكامل كما سيتم انجاز العمل خلال شهر واحد ليكون في خدمة أهالي القضاء).

واعلنت الوزارة عن تواصل تنفيذ اعمالها في مشروع ركائز نفط البصرة وان شركة الفاو العامة التابعة للوزارة أنجزت إعمال حفر وتسليح وصب الركائز التجريبية بعدد 3 وبقطر 60 سنتمرا وبعمق 20 مترا وقد نجحت عمليات التحميل لفحص هذه الركائز بعد 28 يوما من عملية الصب وبحمل 90 طنا أي ما يعادل ثلاثة إضعاف الحمل التصميمي وان كلفة المشروع تبلغ 6 مليارات دينار وبمدة تنفيذ 9 أشهر.

واوضح البيان ان (الوزارة نفذت حملة خدمية كبرى لإزالة التجاوزات والمحال العشوائية في محافظة كربلاء وان مديرية بلدية المحافظة نفذت حملة خدمية كبرى لإزالة التجاوزات والمحال العشوائية التي شيدت على الأراضي التابعة لمديرية بلدية المحافظة في فترات سابقة), موضحا انه (تم وضع خطة عمل متكاملة لإزالة جميع التجاوزات سواءً كانت على الممتلكات العامة أو الأرصفة والشوارع كما تم إزالة العشرات من المحال العشوائية في منطقة الجمعية مقابل مرآب كربلاء الموحد الكائن في منطقة العباسية, فضلا عن ازالة تجاوزات شارع ميثم التمار الذي يعد من الشوارع الرئيسة والمهمة في المحافظة).