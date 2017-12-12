صحوة مدرسية دافقة – قاسم المعمار

تعددت النذور والهدف واحد ابتغاء رحمتك ايها الرب الكريم لعبيدك الضعفاء …فكم من خائبات الدهر تعصف بنا في دوامة اليأس والتذرع والالتماس لبصيص الأمل.. فسبحانك لك الف باب وباب لهذا الرجاء … قد يكون امتحاناً لصبرنا وايماننا فكل مايكتب علينا نحن شاكرون عظمته ولا اعتراض على حكمه.

بالأمس القريب حينما ادلفت فترة الامتحانات النهائية للعام الدراسي المنصرم عشت ايامها المرة في احلك الاعمار وانا المرافق الوحيد لخدمة اختي المقعدة ان اقوم بأعباء اضافية لحفيدي (مصطفى) في الصف الأول المتوسط حينما فجأة داهمه مرض باطني غريب كاد يفقده قدرته المناعة للجسم ، والتواصل الدراسي وأداء الامتحان حتى كان الاطباء الاختصاص بأمراض المعدة والجهاز الهضمي والكبد في حيرة من أمره بعد اجراء التحليلات والسونار والأشعة الملونة مما تسبب تناوله هذا الكم من الجرعات والحقن الى مضاعفة هذا الذبول والدوران وفقر الدم واعراض اخرى .

في هذه الحالة انصب تفكيرنا على مبدأية تأجيل دراسته للعام المقبل رغم كونه من الطلبة المتميزين ذكاء وأدباً في مدرسته “القرطاس” المتوسطة للبنين ، في الدورة ببغداد مما كانت هاتان الخصلتان هما خير شفاعة لإدارة المدرسة وبمداد من الله تعالى وقفت وقفتها التربوية الانسانية لإبنائها حينما يلم بهم طارئا مفاجئا .. كان الاساتذة الأفاضل (عادل) مديرها ومعاونيه الاجلاء (خضير وحسام) ومدرسات ومدرسوها والعاملون فيها خير معين مشجع لي لمرافقته والمضي لإستكمال امتحاناته … وجاءت النتيجة النجاح بتفوقه الى المرحلة الثانية رغم معاناته الجسيمة والنفسية ..

صراحة لا اخفي سراً اقولها … في احد الايام حملت فطورا للمدرسة واذا بي اُفاجأ بأعتذار المدير عن الإستلام مؤكداً ان ما قاموا به هو جزء من الوفاء التربوي تجاه احد طلابها المجدين البررة .. مما توطدت وتواصلت هذه العلاقة بيننا مودةً واحتراماً وسمواً ، وقد عرفت فيما بعد ان الاستاذ خضير هو من اوائل دفعته المتخرجة في كلية الاعلام/جامعة بغداد ، وخريج قسم اللغة الانكليزية وهو رجل صحفي متميز يشغل معاون مدير .

يبقى عراقنا بألف خير وعافية مادامت وجوه الخير والإباء والشمم تعلو مكانتها في كل مرفق وما هذه النخبة الطيبة في “القرطاس” الا نموذجاً خلاقاً لها تعتمدها الصحوة الدائمة في رعاية ابنائها .. دقة في الضبط والحضور واعتماد الزي الموحد والنظافة وجاهزية لإستقبال ضيوفها بالشكل اللائق.. لله درّك ايها العبق الأثير والملتقى الوافي الشافي المكمل لسموالخلق ما دامت تشابكت ايادي الخير فيك منكِ واليكِ ترنو القلوب والعيون من اولياء امور طلبتك للعزم والمستقبل السعيد لعام دراسي باهر.

وحقاً قال شاعرنا:

قم للمعلم فبجله تبجيلا

كاد المعلم ان يكون رسولا

– وفعلاً جسّدت كلمة رسولنا الاعظم محمد في اداء هذا العمل التربوي الانساني المبجل في ترجمة وتجسيد المفهوم الخالد (الكلمة الطيبة صدقة) التي احيت روح الأمل والتفاؤل والتواصل وتحقيق النجاح واجتياز العقبات مهما أظلت وأدهمت ، فكانت وارفة الضلال تحيط بولدنا من كل اتجاه وعوناً ابوياً مثمراً يسد مسد ذلك الوالد المطمئن الذي يستكمل دراساته العليا خارج الوطن … ويبقى الشفاء العاجل وعودة البنية لطبيعتها المنشودة فألاً بدعاء الطيبين ورحمة الخالق الكريم.