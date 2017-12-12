ترامب الخطير ووعوده الإنتخابية الأخطر – حسين محمد الفيحان

اعلانُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء 6 كانون الأول 2017 اعتراف الولايات المتحدة بالقدس (المُحتلْة) عاصمة للاحتلال الاسرائيلي و نقل السفارة الأمريكية إليها سابقةٌ مخالفة لما جرت عليه السياسة الأمريكية منذ عشرات السنين فهي خطوةٌ ستثيرُ اضطرابات داخلية و خارجية حتماً . بلا شك ان هذا الاعلان يعود الى وعود ترامب الانتخابية و ما كتبه بيتر بايكر في صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركيّة بعد حوالي عشرة أيّام من فوز ترامب رئيسا للولايات المتحدة الامريكية في مقال حمل عنوان : (ترامب يعد بسفارةٍ في القدس ، ولكن) .

وكما يبدو على شخصية الرئيس الامريكي الحالي المثيرة للجدل انه يتجه إلى الابتعاد عن نهج أسلافه بالتريث و التروي في مسألة أكثر من حسّاسة، فيقيناً أنّ الفكرة والتخطيط لنقل السفارة الأميركيّة من تل أبيب إلى القدس لا تعود لترامب بالتأكيد ، فلها جذورٌ عميقة ، لكنه سيتحمّل تبعات تطبيقها على أرض الواقع .

ففي سنة 1947 حدد قانون التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة والقاضي بإنهاء فترة الانتداب البريطاني على فلسطين إنشاء كيانات ثلاثة هي : يهودية و عربية و دولية ، حيث اعتبرت مدينة تل أبيب عاصمة للدولة اليهودية والـــــقدس أقرت منطقة دولية لكن فــــــــــي العام 1949 أعلنت إسرائيل و من جهة واحدة ان القدس عاصمة لها ، و نقلت جميع وزاراتها وأجهزتها الحكومية اليها ما عدا وزارة الدفاع التي بقيت في تل أبيب . وحتى 31 يوليو 1980 صوت نواب الكنيست الإسرائيلي على قرار (أورشليم) القاضي بإعلان القدس بحدود 1967 التي رسمتها الحكومة في الدستور الإسرائيلي عاصمة لإسرائيل لكن مجلس الأمن رد على ذلك القرار بإصدار قرارين هما رقم 476 و 478 وقد وجه بهما اللوم إلى إسرائيل بسبب إقرارها لقرار اورشليم ، مؤكدا أنه يخالف القانون الدولي و من شأنه أن يمنع استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 على الجزء الشرقي من القدس , كما و يفترض أن تكون المدينة ضمن محافظة القدس التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

الى ان جاء السادس من ديسمبر 2017 ليقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة لها ، مُوقعا على تشريع سفارة القدس الذي أقرّهُ الكونغرس عام 1995 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حيث ترك ذلك التشريع مساحة تقدير للرؤساء كي يؤجّلوا التنفيذ في حال كان لهذه الخطوة أن تضرّ بمصالح الأمن القومي الأميركي .

ومن هنا ذهب الرؤساء بيل كلينتون و جورج بوش الابن وباراك أوباما إلى التوقيع على هذا التأجيل مدفوعين بخوف مستشاريهم من تداعيات قد تطال مصالح الولايات المتّحدة الخارجية على الرّغم من أنّ القانون قد حاز على أغلبيّة ساحقة في مجلسي النوّاب والشيوخ .

أن التداعيات المترتبة على قرار ترامب ستكون كبيرة جدا و لها إسقاطات على الواقع بشكل عام بالنسبة لأهل القدس وسكنتها من الفلسطينيين على وجه الخصوص وهو ما سيتضح بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة اضافة الى أن الاحتلال سيستغل هذا القرار لفرض معطيات جديدة و صادمة تتمثل في التخلص من المقدسيين الفلسطينيين دفعة واحدة عبر الجدار وضم مناطق جديدة إلى القدس وبذلك سيُنهي أي فرصة لحل القضية الفلسطينية، فضلا عن أنه سيزيد من قدرة إسرائيل على بناء المزيد من المستوطنات ، وتشجيع الحركات الإرهابية على استقطاب الشباب الثائر من القرار تحت حجة أنهم يدافعون عن القدس .

ان ترامب بقراره هذا يفي بوعوده الانتخابية وعلينا أن نأخذ كل ما قاله خلال فترة دعاياته الانتخابية فيما يخص رؤيته للعرب والمسلمين مأخذ الجد ..