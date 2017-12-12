الإتحادية: إستجواب الحكومات المحلية وفقًا لقانون المحافظات

القبض على أرهابي خطير متورط بعمليات عدة

الإتحادية: إستجواب الحكومات المحلية وفقاً لقانون المحافظات

بغداد – الزمان

بغداد – محمد الصالحي

تمكنت شرطة محافظة واسط من اعتقال ارهابي متورط بعدة عمليات ضد القوات الامنية فيما اصدرت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يقضي بأن استجواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة يكون على وفق الاحكام الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.وذكر بيان لقيادة شرطة واسط امس ان (قوة من الشرطة تمكنت من اعتقال داعشي خطير متورط بعمليات عدة ضد القوات الامنية في عدد من المحافظات). واضاف ان المتهم كان يروم الدخول الى المحافظة للقيام بعمليات ارهابية).واوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان(المحكمة تلقت طلباً من مجلس النواب بخصوص الرقابة على اداء السلطة التنفيذية في موضوع استجواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة واصدرت قراراً بهذا الشأن )، موضحاً أن (المحكمة وجدت أن المادة – 61/ سابعاً/ ج – من الدستور نصت على أن لعضو مجلس النواب بموافقة 25 عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم).وأضاف أن(قرار المحكمة بالرقم 119/ اتحادية – اشار الى ان الفقرة – ثامناً/ هـ – من المادة 61 قد نصت على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء).وتابع الساموك أن (المحكمة وجدت أن ما عداهم من اعضاء السلطة التنفيذية فأن استجوابهم يكون بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم الادارية، وبالنسبة للعناوين الواردة في الطلب فأن استجوابهم يتم على وفق الاحكام الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته).

توقيف مدير

على صعيد اخر أصدرت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة قراراً بتوقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن على خلفية قضية فساد مالي, فيما ضبطت قوة من الشرطة في البصرة متهما بتجارة المخدرات بعد تبادل اطلاق النار معه في قضاء الزبير. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان امس ان (محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة قرّرت توقيف مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن لتسببه بهدر مبلغ 4 مليارات دينار عراقي من المال العام).وأضاف أن (قرار المحكمة يأتي وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات). لافتا إلى أن (المحكمة بصدد إكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة بغية إحالته الى محكمة الموضوع).وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (امس) انه (في عملية نوعية استباقية قام لواء مغاوير مديرية قوات الحدود في محافظة الانبار بضبط عجلة تحمل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة والسكائر مختلفة الانواع معدة للتهريب). وأضاف ان (المواد المضبوطة كانت عبارة عن 2290 علبة من الحبوب المخدرة و104 اكياس تحوي مواد صلبة مخدرة نوع حشيشة و175 كيسا يحوي حبوبا مخدرة وكمية كبيرة من السكائر مختلفة الانواع). وأشار الى (تسليم المواد الى الجهة المختصة وفق محضر ضبط اصولي فضلا عن احالة المتهمين الى الجهات الامنية لغرض استكمال الاجراءات القانونية بحقهم).

افواج طوارئ

وفي البصرة قال امس ان (قوة من أفواج طوارئ الشرطة نفذت مداهمة في إحدى مناطق قضاء الزبير أدت الى القاء القبض على متهم بتجارة المخدرات). مبيناً أن (العملية تخللها تبادل لإطلاق النار مع المتهم).ولفت الى أن (القوة ضبطت بحوزة المتهم كمية من مادة الكرستال وعقاقير الكبتاجون فضلاً عن مسدس) مضيفاً أن (المتهم يخضع للتحقيق تمهيداً لإحالته الى القضاء).وقال مدير شرطة واسط اللواء قاسم راشد زويد في بيان امس (ضبطت بحوزة افراد العصابة كمية كبيرة من الخطوط ولمختلف شركات الاتصال). وأشار الى (احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى القضاء لينالوا جزاءهم، فيما امر بتكريم فريق العمل من قسم مكافحة اجرام المحافظة لما بذلوه من جهود استثنائية في القاء القبض على هذه العصابة الخطرة التي تسبب مشاكل امنية واجتماعية).