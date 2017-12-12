الإمارات وفلاي دبي يستأنفان التحليق في الأجواء العراقية

الحديثي لـ (الزمان): رفع الحظر الدولي عن مطاري كردستان مرهون بإخضاع المنافذ

بغداد – شيماء عادل

رهنت الحكومة قرار رفع الحظر عن الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية بأخضاع المنافذ الحدودية، فيما توقع خبير في مجال الطيران منافع اقتصادية وراء عودة تحليق الطيران المدني الدولي في الاجواء العراقية. وقال المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (وزارة النقل لها الحق في انشاء مطارات سواء في كركوك او محافظة اخرى عندما تقتضي الضرورة لانشائها)،اما بشأن ايقاف الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية اكد الحديثي ان (القرار صادر من الحكومة الاتحادية واشار الى ان قرار انهاء حظر الرحلات الدولية الى كردستان ينتهي بتعاون الاقليم فيما يتعلق بأخضاع المطارين تحت اشراف السلطة الاتحادية المتمثلة بسلطة الطيران المدني كون ذلك ضمن المنافذ الحدودية التي تعد جزاء من ملفات الحكومة السيادية)، وتابع (متى ما تم اخضاع المطارين الى السلطة الاتحادية سيتم رفع الحظر الدولي عن الاقليم)، وعن الحلول المطروحة لانهاء الازمة مع الاقليم اوضح الحديثي ان (المواقف الاخيرة التي صدرت من الاقليم بصدد تأكيد احترام النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك القضايا ووحدة العراق اظهرت تبدلا في مواقف كردستان وهو امر جيد).

مبينا ان (الحكومة تتطلع الى ان تترجم تلك المواقف باجراءات عملية لاعادة بناء الثقة مع الاقليم).

بدورها ،اكدت سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة النقل ان عودة الرحلات الدولية الى مطاري اربيل والسليمانية مرهونة بقرار رئيس الوزراء حيدر العبادي . وقال مصدر في سلطة الطيران لـ (الزمان) امس ان (قرار ايقاف الرحلات الدولية الى كردستان مرتبط بالعبادي حصرا)،مشيرا الى ان (سلطة الطيران جهة تنفيذية فقط). فيما كشف مدير مطار السليمانية طاهر عبد الله عن إن (السلطات المختصة بالإقليم فقدت الأمل بحل ازمة مطاري السليمانية واربيل ،فصلاحية السماح بالرحلات لم تعد بيد سلطة الطيران بل مرتبطة بالعبادي)، واضاف ان (الحكومة الاتحادية ترفض اعطاء اي تصريح للرحلات الانسانية)، مؤكداً أن (ما يروج حالياً بفتح المطارات خلال نهاية الشهر الجاري إشاعات لا أساس لها من الصحة)،واوضح عبدالله انه (ليس هناك أي أمل بفتح المطارات في القريب العاجل)،

بدئ تفاوض

كاشفا عن (وجود دعوات من سلطات الإقليم للبدء بالتفاوض لحل المشكلات العالقة). بدورها ،قالت مصادر في تصريح امس ان (هناك مخاوف من تحويل مطار كركوك إلى مطار دولي، مقابل الإبقاء على مطاري أربيل والسليمانية فقط للرحلات الداخلية،وانتزاع صفة الدولية عنهما).

واضافوا ان (نسبة المسافرين عبر المطارين انخفضت الى 72 بالمئة وهذا الانخفاض تسبب بخسارة الاقليم نحو 400 ألف دولار يومياً بالمقارنة مع عدد الرحلات التي انطلقت من المطارين).

عودة الطيران

في غضون ذلك استأنفت شركات طيران الإمارات وفلاي دبي استخدام المجال الجوي العراقي في رحلات إلى دول أخرى بعد إعلان العراق النصر على داعش.وقال بيان امس إن (الشركة استأنفت استخدام المجال الجوي العراقي)،وأضافت أن (طيران الإمارات تراجع عملياتها الجوية بانتظام بما يتماشى مع توجيهات السلطات والجهات التنظيمية) .

وأكدت المتحدثة باسم فلاي دبي أن (الشركة بدأت استخدام الجزء الشرقي من المجال الجوي العراقي مجددا الذي يشمل غالبا الرحلات إلى شرق أوروبا وتركيا).

مشيرة الى انه (تم إجراء جميع التقويمــــــــات اللازمة المتعلقة بالمخاطر والأمن قبل البدء في عبور الأجواء).

وتوقفت عدد من الشركات عن الطيران فوق العراق في عام 2014 لدواعي السلامة حيث استخدمت بدلا من ذلك مسارات أطول تمر فوق إيران ودول أخرى، ما زاد من ازدحام الحركة الجوية في المنطقة.

وتوقع الخبير في مجال الطيران علي الربيعي منافع اقتصادية وراء عودة الطيران المدني الدولي للتحليق فوق الاجواء العراقية.

وقال الربيعي لـ (الزمان) امس ان (عودة الطيران المدني الامريكي والدولي للتحليق فوق العراق يعد مؤشرا علــــــــى ان العراق بلد امن وخطوة مهــــــمة من الناحية الاقتصادية كونه يوفر مردود مالي للبلاد).

واعلن الوزير كاظم فنجان عن معاودة إدارة الطيران الامريكي والشركات المؤتلفة معه تحليق الطائرات المدنية فوق الإجواء العراقية بعد اعلان النصر على داعش الاجرامية.

ونقل بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس عن فنجان القول ان (إدارة الطيران الأمريكي الفيدرالي اف . اي . اي خفضت تحذير الطيران الى ارتفاع 26 الف قدم بعد اعلان النصر وانتهاء العمليات العسكرية في العراق ما يتيح اما شركات الطيران الامريكية والمؤتلفة معها بمعاودة التحليق في الاجواء العراقية مرة أخرى).