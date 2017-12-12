لا ينخدع مؤمن بحاكم مرتين – لؤي الشقاقي

لو عرفت اسرائيل ان الحكام العرب لايخدعون شعوبهم “وشعوبهم راضية ومسترخية” لكانت قد حسبت حساباً قبل الاقدام على اي خطوة لانهم جبناء ويعيشون في وسط معاد لكن المشكلة فينا ونحن اصلها والسبب فيها فلو رفضنا ان نستضعف وان نستعبد وان نخدع من اي حاكم او مسؤول لما تجرات اسرائيل او ايران علينا, خدعونا باسم العروبة والقومية وباننا سنسحق اسرائيل وبعد كل معركة تكسب اسرائيل ويخسر العرب ونعود لننخدع مرة اخرى وبنفس الشعارات وكأننا لم نسمع “لايلدغ مؤمن من جحر مرتين” فلايجب ان نلوم احداً الا انفسنا فنحن نحصد ما زرعناه وما نزرع .

أثناء فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر قامت القوات المسلحة بتصنيع صاروخين باسم القاهر و الظافر، وكان عبد الناصر يقول فى كل خطبه الجماهيرية إن مدى صاروخنا القاهر يصل إلى 600 كيلو متر ،أما الظافر فيصل مداه يصل إلى 350 كيلو مترا، ويستطيعان بكل سهولة قصف اسرائيل .

شارك الصاروخان في العروض العسكرية التي كانت تجرى كثيرا في شوارع العاصمة في ذلك الوقت،وأخذت الصحافة و الاذاعة تتحدث ليل نهار عن هذا الانجاز الضخم و قامت الحكومة بوضع نسخ معدنية من الصاروخ في العديد من الميادين الرئيسية بكثير من مدن الجمهورية وهللت الجماهير حينما شاهدتهما،و أيقنت بأن زوال إسرائيل صار أمرا محتوما و قد أصبح مسألة وقت،وكان الصاروخان دفعة معنوية هائلة للشعب المصري .

يقول الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس اركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر 1973 “بعد هزيمة سنة 67 أخذ المصريون يتهامسون أين الصاروخان ؟ ولماذا لم يستخدمهما عبد الناصر فى ضرب تل أبيب كما وعدنا ؟

و لم تكن هناك اية اجابات عن هذه التساؤلات الا الصمت الرهيب من السلطات المختصة جميعها،وعندما استلمت مهمات رئاسة اركان الجيش لم يتطوع أحد ليخبرني بشي عن القاهر أو الظافر لكنني تذكرتهما فجأة و أخذت أتقصي أخبارهما الي أن عرفت القصة بأكملها، لن أقص كيف بدأت الحكاية، و كيف أنفقت ملايين الجنيهات على هذا المشروع وكيف ساهم الاعلام في تزوير الحقائق وخداع شعب مصر اني اترك ذلك كله للتاريخ، ولكنني سأتكلم فقط عن الحالة التي وجدت فيها هذا السلاح و كيف حاولت أن أستفيد بقدر ما أستطيع من المجهود و المال اللذان أنفقا فيه.

لقد وجدت أن المشروع قد شطب نهائيا و تم توزيع الأفراد الذين يعملون فيه على وظائف الدولة المختلفة، أما القاهر والظافر فكانت هناك عدة نسخ منهما ترقد في المخازن، لقد كانت عيوبهما كثيرة و فوائدهما قليله، لكنني قررت ان استفيد منهما بقدر ما تسمح به خصائصهما، و لقد حضرت بنفسي بيانا عمليا لاطلاق القاهر و وجدت أن هذا السلاح اقرب ما يكون الي منجنيق العصور الوسطي، لقد كان كبير الحجم و الوزن اذا تحرك فان المركبة الحاملة له تسير بسرعة من 8-10 كيلو مترات في الساعة و لابد أن تكون الارض صلبة و ممهدة واذا اطلق فانه يطلق بالتوجية العام حيث أنه ليست لدية أية وسيلة لتحديد الاتجاه سوى توجيه القاذف في اتجاه الهدف و اقصي مدي يمكن ان يصل اليه المقذوف هو ثمانية كيلو مترات و في اثناء التجربة اطلقنا 4 قذائف على نفس الهدف بنفس الاتجاه و نفس الزاوية فكانت نسبة الخطأ 800 متر وهذا يعني اننا اذا قمنا باستخـــــــدام هذا السلاح خلال الحرب فأن الرابح الوحيد هو العدو لاننا حينها سنقصف أنفسنا.

بالطبع كانت المخابرات الإسرائيلية تعلم الحقيقة جيدا،أما الوحيد الذى لم يكن يعلم فهو الشعب المصري و هو الوحيد أيضا الذي دفع الثمن”