على ذمة قلم

محنة موظف – علي الشاعر

اغلب دول العالم تستقطب اصحاب المواهب والشهادات العليا وتحاول جاهدة ان اتقدم لهم كل مايحتاجونه من دعم وأسناد وتدعمهم بكل الوسائل كانت مادية او معنوية ،، العراق هو الاستثناء الوحيد . ربما يعتقد البعض اني اتحدث عن الروتين او خطأ مطبعي او غياب السند القانوني او تزوير في وثيقة او اطالب بشيء بعــــــــيد عن الاستحــــــقاق ، مااتحدث به اليوم هو جزء من الفوضى وغياب الرقابة وسوء الادارة وغياب المفتش العام .ان ما اتحدث عنه هو الظلم والاجحاف وتحطيم ارادة الانسان ووضع العقبات امام النجاح والتطور والا بماذا نفسر امتناع وزارة تعني بالثقافة والعلم عن اعطاء المستحقات الدراسية لموظف فيها سلك كل الطرق للحصول على مقعد دراسي خارج العراق وتحمل الغربة واعطى اياما وليالي من عمره ومثلها من الملايين من اجل ان يحقق حلما راوده وامنية اصر على ان يحققها ليكون من اصحاب الشهادات العليا خدمة للعراق .

(محمد عبد العباس) موظف في وزارة الثقافة والسياحة والاثار ،، سلك الطريق القانوني وفق الضوابط وقدم طلبا لمنحه اجازة لمدة سنتين وبراتب تام لاكمال دراسة الماجستير في الاعلام بعد ان حصل على قبول من جامعة (المنصورة) في (مصر) وتمت الموافقة والانفكاك بشكل رسمي بتاريخ 4/11 / 2013 .بعد اكمال دراسته وحصوله على الماجستير وعودته للعراق ومطالبته بالاجور الدراسية بأعتبار هذه الحقوق حقوقا مكتسبة وفق قانون الخدمة الجامعية رقم 4 لعام 2009 وتعليمات منح الاجازة الدراسية لسنة 2011 كانت المفاجأة ان (البعض) استغل خطأ مطبعياً يتلخص بوجود عبارة (النفقة الخاصة) واخذ بالمماطلة بمنح تلك المستحقات لاهداف واغراض لايعلمها سوى الله. وللتوضيح اقول:

اولا : ان (النفقة الخاصة ) لم تذكر في طلب الموظف

ثانيا: القانون النافذ لايمنح الموظف اجازة دراسية على (النفقة الخاصة)

ثالثا: ان اللجان المشكلة برئاسة وكيل الوزارة فوزي الاتروشي اوصت بمنح المخصصات استنادا لتوصية وتوضيح المستشار القانوني في الوزارة الاستاذ حميد فرج .

رابعا : ان الوزارة غير عاجزة عن دفع الملبغ وذلك لوجود المستحقات المخصصة للمبتعــــــــــثين في ميزانية الوزارة والتي تبلغ (183) مليون و (357) الف دينار.

لكن الموظف محمد عبد العباس ومنذ اكثر من ثلاث سنوات لم يجد بابا الا وطرقها بدءاً من باب السيد وزير الثقافة مرورا بوكلاء الوزارة ومكتب المفتش العام ، (المكتب الذي لم يفعل اي شيء للاسف) ، ليختم رحلته بمكتب مديرعام الدائرة المالية والادارية في الوزارة . زميلنا يعيش منذ عودته من مصر في دوامة مابين روتين المراجعات التي لاطائل منها وبين الديون التي اثقلت كاهله، وبين هموم الكفلاء الثلاثة البالغة كفالتهم 80 مليون دينار والتي تمنعه من الاستقالة من الوظيفة او حتى طلب النقل من الوزارة الى وزارة اخرى.اليوم ومن باب الانسانية اضع مناشدة هذا الموظف امام السيد وزير الثقافة مرة اخرى وكل مسؤول يستطيع ان يجد حلا لهذه المشكلة بعد ان اغلقت كل الابواب بوجهه . ان السكوت عن ايجاد حل يعني انتزاع حق وسلب ارادة وسرقة جهد وتجاوزاً على القانون وهدراً للطاقات المبدعة. هل نجد حلاً ام تصبح هذه المشكلة كغيرها من المشاكل التي عجزت الدولة عن ايجاد الحلول لها؟؟ اعتقد ان المشكلة لاتحتاج لتوصية من زعيم كتلة او توافق وطني او حتى جلسة طارئة للبرلمان ،بل تحتاج الى رحمة وضمير حي فقط .تبقى الامنية قائمة حتى نجد الحل لها في زمن لاتتحقق فيه الامنيات.