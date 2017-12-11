الصدر يدعو لمنع الحشد الشعبي من المشاركة في الانتخابات

القوات العراقية تبدأ عملية تحصين الشريط الحدودي مع سوريا

بغداد- كريم عبد زاير

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر قواته الاثنين إلى «تسليم السلاح» إلى الدولة، مطالبا بحل غالبية مقار فصائله، بعيد إعلان «انتهاء الحرب» ضد تنظيم داعش.وقال قائد التيار الصدري في كلمة بثها التلفزيون إن على «سرايا السلام» التابعة له «تسليم سلاح الدولة للدولة، وحل جميع المقار عدا المركزي منها».و»سرايا السلام» التي كانت تسمى سابقا بـ»جيش المهدي»، فصيل عسكري يتمركز في مناطق عدة ويتولى حماية المراقد المقدسة لدى الشيعة أبرزها ضريح الإمامين العسكريين في سامراء في وسط العراق، ويشكل جزءا من قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية.ولسرايا السلام مقار مركزية في النجف وبغداد وسامراء.وأكد الصدر في كلمته «استمرار سرايا السلام بمسك الأرض في سامراء (شمال بغداد) فقط».

وتقيم تلك الفصائل حواجز مسلحة عند مداخل ومخارج سامراء بهدف فرض الأمن.من جهة أخرى، دعا الصدر إلى «منع مشاركة أي جهة تنتمي للحشد الشعبي في الانتخابات» البرلمانية المرتقبة في أيار/مايو المقبل.

وأضاف «مستعدون للتعاون مع (رئيس الوزراء حيدر) العبادي وتقوية الحكومة المركزية والقضاء على الفساد».

فيما بدأت القوات العراقية الاثنين عملية تحصين الشريط الحدودي مع سوريا المجاورة في غرب البلاد، بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء العراقي «النصر» على تنظيم الدولة الإسلامية.وقال ضابط برتبة عميد ركن لوكالة فرانس برس إن «الجهد الهندسي في الجيش العراقي بدأ اليوم بعمل تحصينات للشريط الحدودي العراقي مع سوريا بدءا من شمال مدينة القائم (غرب) وصولا إلى مدينة ربيعة في نينوى (شمال)».وأضاف أن «تلك التحصينات تتمثل بإنشاء مواقع دفاعية وسواتر ترابية وخنادق، إضافة إلى نشر نقاط للجيش وحرس الحدود لصد أي هجوم او تعرض لداعش من سوريا باتجاه الأراضي العراقية».وبعد نحو عام من انطلاق العمليات العسكرية من الموصل في شمال العراق، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت سيطرة قواته «بشكل كامل» على الحدود السورية العراقية، مؤكدا «انتهاء الحرب» ضد تنظيم داعش.

سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق، بعد اجتياحه لمناطق واسعة فيه وفي سوريا المجاورة.

ورغم فشل التنظيم المتطرف في إبقاء «دولة الخلافة» وإقامة «أرض التمكين»، لا يزال قادرا على إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالعراقيين، بحسب ما يقول خبراء وعسكريون.ويتوقع هؤلاء أن يعود التنظيم الآن إلى مربعه الأول، عبر شن الهجمات المنفردة والاعتداءات والتفجيرات الدامية ضد المدنيين العزل.