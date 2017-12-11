إتصالات مصرية لعقد قمة ومحور الاعتدال يرفض المقترحين العراقي والفلسطيني 

القاهرة -مصطفى عمارة

اكد مصدر برئاسة الجمهورية لمراسل الزمان في القاهرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يجري حاليا اتصالات مكثفة مع القادة العرب لتنسيق المواقف قبل عقد قمة عربية طارئة حتى تخرج تلك القمة بقرارات عملية تواجه الموقف الامريكى . وفى هذا الاطار فانه من المنتظر عقد قمه ثلاثيه مساء اليوم بين ابو مازن وعبدالله والسيسى لبحث سبل التحرك فى المرحله القادمه على المستوى الدولى لمواجهة القرار الامريكى. فى السياق ذاته اكد مصدر بجامعة الدول العربية ل(الزمان) ان محور الاعتدال العربى والمتمثل فى مصر والاردنودول الخليج رفضوا اتخاذ مواقف متشددة تجاه الولايات المتحده، وفضلوا اتخاذ اجراءات تصعيد لابقاء الباب مفتوحا للوصول الى تسوية مع الجانب الامريكى . وفى هذا الاطار رفض وزراء الخارجية العرب مطالب وزير الخارجيه الفلسطيني رياض المالكى بانهاء الدور الامريكى فى عملية السلام والمقاطعة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ، كما رفضوا اقتراح ابراهيم الجعفرى وزير خارجية العراق باتخاذ اجراءات سياسية واقتصاديه جماعيه للحفاظعلى حقوق الشعب الفلسطينى فى القدس. فيما اعتبر عدد من الدبلوماسيين ان قرارات الجامعه العربيه حول القدس هى خطوه لانقاذ مايمكن انقاذه وقال السفير نبيل عضو المجلس المصرى للشوون الخارجية ان تاكيد الجامعة العربية على ان القدس عاصمة القدس الشرقيه والتحذير من المساس بوضعها القانونى طبقا للقرارات الدوليةيجعل من اتخاذ اية اجراءات من طرف واحد تتعارض مع هذه الرؤيه. ومن جهته اكد د/ سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية ان تاكيد الجامعة العربيه على حل الدولتين سيمنع بشكل او باخر العنف والارهاب فى المنطقه ،فيما رأى محمد حسين استاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهره ان تاكيد الجامعة العربيه ان القدس عاصمة القدس الدوله الفلسطينيه قرارموفق ينقصه اجراءات عملية وكان يجب ان تتخذ اجراءات مهمه اقوى مما خرجت بها .