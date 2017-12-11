بوتين يناقش مع اردوغان حصيلة رحلته إلى سوريا ومصر داعياً الى التفاوض حول وضع القدس

القاهرة- انقرة – مصطفى عمارة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في القاهرة الى استئناف المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية فورا للتفاوض حول كل القضايا «بما فيها وضع القدس»، كما شهد توقيع عقد انشاء اول محطة نووية لانتاج الكهرباء في مصر. وكان بوتين وصل الى القاهرة ظهرا عقب زيارة مفاجئة الى قاعدة حميميم الروسية في سوريا امر خلالها بسحب الجزء الاكبر من القوة العسكرية الروسية في هذا البلد. وقال بوتين انه يرى «ضرورة الاستئناف الفوري للمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية المباشر حول كل القضايا المتنازع عليها، بما فيها وضع القدس»، وفقا لترجمة فورية رسمية الى العربية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع السيسي عقد اثر جلسة مباحثات ثنائية اعقبتها جلسة موسعة ضمت اعضاء الوفدين في قصر الاتحادية الرئاسي بضاحيةمصر الجديدة (شرق القاهرة). وفور انتهاء المؤتمر الصحافي، غادر بوتين القاهرة الى تركيا حيث يجري محادثات مع نظيره رجب طيب اردوغان حول سوريا واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل، بحسب ما اعلنت الرئاسة التركية. وكان بوتين يشير بذلك بشكل غير مباشر الى معارضته لقرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وببدء اجراءات نقل السفارة الاميركية اليها. واضاف بوتين، موضحا موقفه، «لابد من اتفاقات (للسلام) عادلة وطويلة المدى تحقق مصالح» الطرفين مشددا على ان موسكو تعتبر «كل ما يستبق نتائج المفاوضات (بين الطرفين) عديم الجدوى». من جهته قال السيسي ان محادثاته مع الرئيس الروسي تطرقت الى الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية على خلفية قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، «وما لتلك التطورات من آثار خطيرة على مستقبل الأمن والسلم في المنطقة». وتابع «أكدت للرئيس بوتين أهمية الحفاظ على الوضعية القانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وضرورة العمل على عدم تعقيد الوضع بالمنطقة من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط». وعلى صعيد العلاقات الثنائية، شهد بوتين والسيسي توقيع عقد انشاء اول محطة لانتاج الكهرباء بالطاقة النووية في مصر. ويقضي العقد الذي وقعه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر ومدير شركة روساتوم إليكسي ليخانتشيف، بانشاء محطة تضم اربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاوات وتتكلف نحو 30 مليار دولار وسيتم تدبير معظم التكلفة، بحسب وكالة انباء «تاس» الروسية، من خلال قرض ميسّر تقدمه روسيا إلى مصر بقيمة 25 مليار دولار. ومن المتوقع، وفقا لـ»تاس»، أن ينتهي المشروع في 2028-2029.

وتطرقت المحادثات بين الرئيسين الروسي والمصري الى المطلب المصري باستئناف رحلات الطيران الروسية المباشرة الى مصر التي تم تعليقها. وقال بوتين كذلك ان الشركات الروسية على استعداد لاقامة منطقة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشيرا الى انه يتوقع ان يصل حجم الاستثمارات الروسية في هذه المنطقة الى 7 مليارات دولار.