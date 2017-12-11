جمعية بحرينية:وفدنا إلى اسرائيل مبادرة فردية 

بيروت- الزمان

أعلنت جمعية بحرينية مدافعة عن «الحرية الدينية» في بيان نشرته وكالة انباء البحرين الرسمية، أنها أرسلت وفدا الى اسرائيل تأكيدا لمبدأ «التسامح والتعايش»، مؤكدة ان الخطوة جاءت بمبادرة فردية والوفد لا يمثل جهة رسمية بحرينية. في توقيت صعب حيث باتت القدس من وجهة نظر واشنطن عاصمة لاسرائيل . وفي خطوة لافتة، نشرت وكالة الانباء الرسمية بيان جمعية «هذه هي البحرين» حول هذه الزيارة العلنية الاولى لوفد يضم بحرينيين الى اسرائيل التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع المنامة كما هو حال معظم الدول العربية الاخرى. وقالت الجمعية في البيان الذي نشر منتصف ليل الاحد الاثنين أن «الوفد الذي ضم في عضويته بعض الأجانب المقيمين بمملكة البحرين من ديانات مختلفة، لا يمثل أي جهة رسمية في مملكة البحرين وإنما يمثل الجمعية ذاتها وقام بتلك الزيارة بمبادرة ذاتية». وجاء بيان الجمعية ردا على «ما أثير في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيارة الوفد (…) لإسرائيل والقدس المحتلة». وكانت وسائل اعلام اسرائيلية نشرت الاحد صورا لوفد الجمعية في مدينة القدس مما اثار ردود فعل منددة بهذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل جمعيات غير حكومية اخرى في البحرين. واعتبرت واحدة من الجمعيات ان الزيارة تمثل «تطبيعا» مع اسرائيل واشارت الى انها تأتي بعد ايام قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس. وقالت جمعية «المنبر الوطني الاسلامي» في بيان ان الزيارة تمثل «مخالفة (…) للثوابت الوطنية البحرينية التي ترفض التطبيع بكل أشكاله وصوره». كما اثارت الزيارة استنكار مغردين على تويتر اشاروا الى توقيتها ضمن وسمي «هذه ليست البحرين» و»البحرين تقاوم التطبيع». وقالت «هذه هي البحرين» في بيانها أنها «قامت بهذه المبادرة استنادًا إلى مبدأ التسامح والتعايش الذي يعد نهجًا لمملكة البحرين وسمة من سمات المجتمع فيها، وبهدف زيارة الاماكن الدينية المقدسة الاسلامية والمسيحية واليهودية وغيرها في مختلف أنحاء العالم». وتقول جمعية «هذه هي البحرين» أنها تضم مجموعة من البحريين والاجانب المقيمين في المملكة الخليجية الصغيرة وان عملها ينصب على الدفاع عن «الحرية الدينية» ومبدأ التعايش بين الأديان. ونالت الجمعية ترخيصها بشكل رسمي في ايار/مايو الماضي. ونظمت عدة فاعليات في دول اوروبية وفي الولايات المتحدة وفي البحرين. وتؤكد الجمعية في بياناتها انها تحظى بدعم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وكان ترامب اعلن مساء الاربعاء ان الولايات المتحدة «تعترف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل»، ما اثار ردود فعل عربية ودولية رافضة وادى الى اندلاع تظاهرات في عدة مدن والى مواجهات في الاراضي الفلسطينية. ويشكل وضع القدس احدى اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الابدية والموحدة»، في حين يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.