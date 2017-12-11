رئيس بلدية نيويورك : انفجار مانهاتن محاولة اعتداء ارهابي

نيويورك,- الزمان

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو ان الانفجار الذي وقع صباح الاثنين قرب تايمز في نيويورك هو «محاولة اعتداء ارهابي».

واوضح قائد الشرطة جيمس اونيل من جهته ان الانفجار نفذه رجل عمره 27 عاما واسمه عقائد الله كان يحمل «عبوة ناسفة بدائية الصنع». واضاف اونيل انه تم توقيف المشتبه به وقد اصيب «بجروح وحروق في جسده». ووقع الانفجار قبيل الساعة 07,30 (13,30 ت غ) بعد اقل من ستة اسابيع على اعتداء بشاحنة خفيفة اوقع ثمانية قتلى و12 جريحا في جنوب مانهاتن والذي كان شكل اول اعتداء دموي في نيويورك منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

واوقف المشتبه به وهو يتحدر من اوزبكستان واقر انه بايع تنظيم داعش.