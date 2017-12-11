في مسألة القدس عاصمة القلوب

علي السوداني

كنا كتبنا وكررنا قبل قليل من وصول الرئيس دونالد ترامب الى كرسي البيت الأبيض الثمين ، إنّ هذا الزعيم سينفع العرب في حال كان وغداً ومجرماً وسيئا من صنف بوش الأب وبوش الإبن ، أو كان عادلاً وروحاً طيبة مثل روح دستور أمريكا الذي وضعه المؤسسون الأوائل . ففي حاله الأول سيتهور ويخوض حروباً هي ليست بالضرورة حروب شعب أمريكا المنوع ، الذي يواصل دفع الثمن دماً ومالاً وطمأنينة ، وبذلك ستنفتح على بلده بوابات الجحائم الكونية وستنمو على الأرض قنبلة الكراهية ضده وضد شعبه البريء ، وستضعف امبراطورية الشر والعدوان وستنكفىء على نفسها فيخلص العالم كله من شظاياها المميتة أما في الحال الطيب المشتهى الثاني ، فكان حلمنا أن يكون آدمياً ويكافح من أجل تنظيف وجه أمريكا ويعترف بالجرائم الضخمة التي ارتكبها أسلافه ومن أشهرها جريمة غزو وتدمير وإفساد وتفكيك وقتل العراق درة الشرق العزيزة ، وتبديل موقف بلاده من احدى أقدس المسائل العربية شعبياً على الأقل ، وهي قضية فلسطين والقدس الشريف التي غزاها لملوم اسرائيلي جاء من كل بقاع الدنيا محملاً بأكاذيب وفبركات تأريخية مفضوحة ، وحط الرحال بأرض هي ليست أرضه ، مدفوعا بقوة الاستعمار البريطاني وتالياً الاستعمار الأمريكي الذي تسلم راية رعاية اسرائيل من العجوز الانكليزية المنهكة .في العهد الترامبي الأحمق الغبي وجدت امريكا نفسها لأول مرة معزولة بمجلس الأمن الذي كانت تسيره بتلويحة يد أو بتلفون بعد منتصف الليل ، فأوربا ضدها تماماً في مسألة القدس العربية الفلسطينية المحتلة ، والعالم الإسلامي أخذ نفس الموقف ، والعالم العربي يطور موقفه وإن بدا خجولاً على المستوى الرسمي وقوياً ومفيداً على المستوى الشعبي تلهمه هبة شعب فلسطين الاستثنائي الجبار وأطفاله وشبابه وبناته وعجائزه الذين يواجهون الآن ومن قبل الآن دبابات الغزاة بالحجارة والمصائد والأغنيات والصلاة المستجابة .الزمن يتبدل وموازين القوى النهائية ستكون كفتها مائلة صوبنا على الرغم من مشهد السخام وفقدان الأمل والحروب العربية البينية ، وحركة التأريخ ستبقى على قانونها الأول الذي يقول إنما الأيام دول ، وعلى العرب الرسميين أن يثبتوا لأمريكا أولاً ولأوربا ثانياً أن مصالحهم عندنا نحن الأغنياء أرضاً وحضارة وليس عند اسرائيل وهي دولة شحاذة تكلف جيوب دافعي الضرائب الأمريكان مليارات الدولارات الدسمة كل سنة .علينا تفعيل المقاطعة الاقتصادية للدولة المزورة اسرائيل وكل من يدعمها . لنمسك أمريكا من اليد التي توجعها وتجعلها تتحسس رقبة خزائنها المملوءة بأموالنا الضخمة . لنجعل قواعدهم العسكرية والنفطية وشركاتهم العملاقة تحت القلق والرعب ، فقط من خلال تهديدهم بالرحيل أو قيام دولتهم بتبديل موقفها غير العادل الى موقف انساني شريف يعيد الحق لأهله .