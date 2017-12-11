همس الرمال  فيلم مستوحى من حكايات العرب يتألق في مهرجان دبي السينمائي 

دبي – الزمان

هذا فيلم ينساب من دون نهاية من بين قصص كتاب ألف ليلة وليلة ترصعه القصص الشعبية والحكايات القديمة ، انه الفيلم التونسي (همس الرمال) من شاشة السينما عبر حكاية واقعية تدور في الصحراء التونسية لكنها تجر في ذيلها حكايات وحكايات مفعمة بالأمل والحكمة والتأمل والمحبة.الفيلم بطولة نورة صلاح الدين وهشام رستم مع مشاركة خاصة للممثلة درة زروق، ووضع الموسيقى التصويرية له الفرنسي أرماند عمار، والسيناريو والإخراج للناصر الخمير.يتناول الفيلم قصة امرأة كندية من أصول عربية تصل إلى تونس بحثا عن مكان غير محدد في الصحراء ويصطحبها دليل سياحي في الرحلة التي ما تلبث أن تتفرع إلى عدد لا متناهي من الرحلات العابرة للزمن من خلال سرد الدليل السياحي لكل ما سمعه طوال حياته من قصص وحكايات متوارثة تمزج بين الحقيقة والخيال واليقين والسراب.ويشارك الفيلم (95 دقيقة) في مسابقة المهر الطويل بمهرجان دبي السينمائي الدولي بدورته الرابعة عشرة. ويتنافس على جوائز هذه الفئة ضمن 18 فيلما من الإمارات ومصر وتونس والجزائر وفلسطين وسوريا وكردستان.

وقبل عرضه العالمي الأول في المهرجان قال الخمير في تقديم فيلمه «صورة العرب اليوم في الإعلام حرب ودمار وقتل وتشريد وصخب وصياح، ماذا تبقى للسان السينما أن يقول؟.. الهمس».وأضاف «همس الرمال، قصة دليل سياحي يعود به الزمن إلى مسقط رأسه فتجره الذاكرة إلى حكايا الطفولة، حكايا شعبية، حكايا صوفية، حكايا دراويش.. حكايا عن القناعة والأخوة، حكايا عن القحط والجفاف، حكايا عن الخبز والأماني، حكايا عن الموت والحب، حكايا عن الدين والحقيقة».الفيلم مصور بالكامل في الصحراء ويخلو من المشاهد الداخلية ويستغل فيه المخرج الكثبان الرملية والواحات والشلالات للتعبير عن جمال وإمكانيات هذه البقعة من الأرض وما تتمتع به من ثروات طبيعية.