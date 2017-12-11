انطلاق أول قمر صناعي جزائري للاتصالات من الصين 

الجزائر – الزمان

وضعت الصين امس أول قمر اصطناعي جزائري للاتصالات في مدار الأرض في مؤشر على تعاون بين البلدين في مجال الفضاء، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام حكومية في بكين.وأُطلق القمر الجزائري «ألكومسات-1» على متن الصاروخ الصيني «مارش 3» مساء أمس الأحد، من مقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.وستستفيد الجزائر من هذا القمر في البث التلفزيوني وخدمات اتصالات الطوارئ، وأيضاً في التعليم عن بعد والتواصل بين المؤسسات، وحركة الملاحة، وبعد الإطلاق، تبادل الرئيسان الصيني شي جي بينغ والجزائري عبد العزيز بوتفليقة التهنئة، وفق الوكالة.وقال الرئيس الصيني: «هذا المشروع يشكّل أول خطوة في التعاون الفضائي بين الصين وبلد عربي، ويساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصادية للجزائر وتحسين ظروف حياة مواطنيها والتقدم الاجتماعي» حسب المصدر.