 اكتشاف بكتيريا تتغذى على الهواء 

سدني – الزمان

يحاول باحثون من أستراليا تحديد إمكانية العيش على كواكب اخرى استدلالا باكتشافهم بكتيريا تعيش على الهواء،، حيث يمكن أن تكون الغازات في الغلاف الجوي مصدراً بديلاً للطاقة للكائنات الحية.اكتشف باحثون من جامعة «نيو ساوت ويلز» الأسترالية بكتيريا تعيش فقط على الهواء في القطب الجنوبي.وتتمتع هذه البكتيريا شديدة المرونة بقدرة غير معروفة على استخلاص الهيدروجين وأول وثاني أوكسيد الكربون من الهواء، للبقاء على قيد الحياة رغم الظروف القاسية، وفق ما أشار إليه موقع «فوكوس» الألماني، نقلاً عن دراسة في المجلة العلمية «نيتشر».وقالت المشرفة على الدراسة البروفيسورة بليندا فيراري: «توجد في منطقة القطب الجنوبي أصعب ظروف الحياة على الأرض، ورغم البرد والظلام والجفاف الشديد تعيش هناك بشكل مفاجئ أنواع من البكتيريا».وحسب نفس المتحدثة تتوفر البكتيريا في المنطقة الجنوبية على آلية متطورة تستخلص الهواء لتواصل الحياة.وأضافت: «تستمد هذه البكتيريا الطاقة والكربون من الغازات الجوية بما في ذلك الهيدروجين وأول أوكسيد الكربون».واعتمدت النتائج على دراسة أخذ فيها الباحثون عينة من منطقة لا تنمو فيها النباتات وتنتمي إلى ما يُسمى بالصحراء الباردة.

ولاحظ الباحثون أثناء فحص الحمض النووي للبكتيريا أنها تتوفر على جينات قوية تتفاعل بنسبة عالية مع الهيدروجين وأول أوكسيد الكربون، ما يمكنها من استخلاص هذه المواد من الهواء والبقاء على قيد الحياة.