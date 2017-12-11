سمكة موجهة لقياس تلوث الانهار 

واشنطن- الزمان

ابتكر باحثون في الولايات المتحدة روبوتاً جديداً على شكل سمكة، يمكنها السباحة في الأنهار والبحيرات لرصد معدلات المضادات الحيوية في المياه وغيرها من الملوثات. ومن المقرر تجربة النموذج الأولى من هذا الروبوت في بحيرة بالقرب من ولاية ميشيغان الأمريكية حيث ترتفع معدلات التلوث الناجمة عن النشاط الصناعي والزراعة. ونقل الموقع الإلكتروني «نيو ساينتست» المعني بالأبحاث العلمية عن أليسيا دوغلاس من معهد «ووتر رايزينغ» للأبحاث أن «المياه تتلوث بشكل متزايد بسبب أنواع مختلفة من الملوثات»، موضحةً أن «المضادات الحيوية تعتبر من الملوثات، وأصبحت خطراً متزايداً لأننا لا نعرف على وجه الدقة كيفية انتشاره». ويقول الباحث شياوبو تان من جامعة ولاية ميشيغان إن «الفكرة تكمن في تثبيت وحدات استشعار على جسم الروبوتات لجمع البيانات من أماكن مختلفة بشكل آلي»، موضحاً أن معرفة مستويات المضادات الحيوية في أجزاء مختلفة من البحيرة يُسهل معرفة مصدرها.