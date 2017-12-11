خبير لـ (الزمان): الخطوة تخفف من أزمة السكن شريطة مراعاة الفائدة

الرافدين يطلق 50 مليون دينار قروضاً بضمانة سند الأرض

بغداد – صباح الخالدي

دعا الخبير الاقتصادي ملاذ الامين مصرف الرافدين الى مراعاة الفائدة عند اطلاق القروض للمستفيدين لضمان عدم تراجع فائدة الاقراض على الاقتصاد ، عادا خطوة اطلاق قروض 50 مليون دينار لاغراض السكن بالمهمة وتسهم بتشغيل العاطلين عن العمل في وقت حصل المصرف العراقي للتجارة على تسهيلات من مؤسسة دعم الصادرات الالمانية. وقال الامين لـ(الزمان) امس ان (الهدف من اطلاق القروض هو لتنشيط السوق الاقتصادي وتقديم خدمات للفئات المستفيدة من القرض سواء في البناء ام لإغراض العلاج ام غيرها من المواضيع الاخرى)، عادا (خطوة اطلاق قروض بنحو 50 مليون دينار لاغراض السكن بالمهمة وتسهم بتشغيل العاطلين عن العمل وتخفف من ازمة السكن الخانقة التي يعانيها المواطن)، داعيا المصرف الى (تقليل نسب الفوائد على القروض المطلقة وان تكون غير تراكمية وميسرة التسديد). وعن اطلاق سلفة للتدريسيين في الجامعات اكد الامين ان (ما ينتج عن القروض ايجابي لكن الاثار المترتبة عليه هي مقدار الفائدة المفروضة على المستفيد وفي حال ارتفاع نسبتها فمن المتوقع فقدان الكتلة النقدية قيمتها وتتراجع نسبة فائدة عملية الاقراض على الاقتصاد)، مشددا على (ضرورة ان يكون مقدار التسديد مبسطا حتى لا يشعر المستفيد بأن القرض عبء على العمل الذي قام به). مطالبا المصارف الى (التوجه نحو اقراض القطاعات الانتاجية كالمصانع والزراعة بالاضافة الى شركات السياحة لتحقيق فائدة في السوق المحلي وتنعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي). وأعلنت مديرة المصرف خولة طالب الاسدي عن إطلاق سلفة بنحو 50 مليون دينار كبديل عن سلفة 100 راتب بضمانة تقديم مستند ارض باسم المستفيد.وقالت الأسدي في تصريح امس إن (المصرف كان قد اطلق سلفة عشرة ملايين دينار والمئة راتب بضمانة العقار لكنها متوقفة مؤقتا بسبب نفاد التخصيص)، لافتة الى (اطلاق البديل عن ذلك وهي سلفة 50 مليون دينار لمن يقدم مستند أرض بإسمه وبمساحة 50 متراً ويرغب ببنائها)، واوضحت الاسدي أن (تلك السلفة أطلقت بصلاحيات مدراء الفروع ويكون المنح 25 مليون دينار عند انشاء البتلو و15 مليون دينار عند بناء الهيكل و10 ملايين عند تسلم المفتاح)، وتابعت ان (المصرف أطلق أيضاً سلف الزواج والمشاريع الصغيرة التي يفضل منحها للورش الصناعية التي تتراوح مبالغها بين 15 الى 25 مليون دينار وبالرغم من ذلك اذا كان المشروع الصناعي موثوقاً تصل السلفة الى 300 مليون بفائدة 7 بالمئة يعاد النظر فيها حسب اهمية المشروع والجدارة الائتمانية للزبون بشرط ان تكون دراسة الجدوى متقنة ومعرفة المقترض بتسويق المنتج). كما قرر المصرف اقراض التدريسيين في الجامعات 20 مليون دينار و10 ملايين لمن هم بصفة مدرس. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان امس انه (تقرر اعطاء سلف للتدريسيين تصل الى 20 مليون دينار لمن هم بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد)، مضيفا (واقراض 10 ملايين دينار لمن هم بدرجة مدرس ومساعد مدرس)، وتابع البيان ان (المصرف يولي اهتماما للاساتذة لما يقدمونه من خدمة للصالح العام). الى ذلك حصل المصرف العراقي للتجارة على تسهيلات من مؤسسة دعم الصادرات الالمانية. وقال مدير عام المصرف فيصل الهيمص في بيان امس ان (المصرف تمكن من الحصول على تسهيلات ائتمانية من المؤسسة الداعمة للصادرات الالمانية)، مبينا ان (هذه التسهيلات تتيح لمؤسسات القطاعين العام والخاص شراء مواد مصنعة في المانيا بضمانات مؤسسة دعم الصادرات)، مؤكدا ان (المصرف يحرص على تقديم مايدعم التجارة الخارجية للقطاعين العام والخاص من خلال اتاحة خدمات مميزة)، لافتا الى أن (رصانة المصرف ومصداقيته والشفافية التي يتعامل بها منتسبو المصرف تفضي الى نتائج ايجابية وقفزة نوعية).