الجعفري والعثيمين يبحثان تحضيرات القمة الإسلامية

إنطلاق مؤتمر النخب العراقية تمهيداًّ للمصالحة الوطنية

بغداد – قصي منذر

بحث الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين مع وزير الخارجية ابراهيم الجعفري تحضيرات القمة الاسلامية المقبلة في اسطنبول لمناقشة تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس ، فيما انطلقت في بغداد اعمال مؤتمر النخب العراقية بالتعاون مع المنظمة الذي يمهد لاقامة مؤتمر المصالحة الوطنية في البلاد.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العثيمين التقى خلال زيارته الى بغداد بالجعفري وبحثا التعاون الثنائي بين العراق والمنظمة وسبل دعمها في جميع المجالات بالاضافة الى الأوضاع في فلسطين والترتيبات الجارية لعقد القمة الإسلامية يوم غد الأربعاء في إسطنبول لمناقشة تداعيات قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها الى القدس).

وأكد العثيمين (دعم المنظمة لوحدة العراق وسلامة أراضيه والوقوف معه في معركته ضد كل أشكال الإرهاب)، لافتا الانتباه الى (التزام المنظمة بالعمل مع الحكومة العراقية لعقد مؤتمر بغداد للمصالحة الوطنية بهدف تحقيق مصالحة شاملة ودائمة لمكونات المجتمع)، داعيا إلى (إيلاء قضية تمكين النازحين من العودة إلى مدنهم وقراهم الأهمية والسرعة الممكنة)، مبينا إن (المنظمة تؤمن بأن حل الأزمة لابد أن يكون عراقيا خالصا وهو ما يتطلب تقديم التنازلات لسد الذرائع أمام أي تدخلات خارجية)، مشيرا الى ان (المواطنة القائمة على الحقوق المتساوية هي مفتاح الحل ولاسيما وان التعددية المذهبية والطائفية واللغوية والثقافية والجهوية يجب أن تكون مصدر قوة للعراق وليس ضعف)، وتابع ان (المنظمة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكتل العراقية).

واكد العثيمين ان (تحقق المصالحة الوطنية الشاملة في العراق يعد نقطة التقاء لدول المنطقة)، مشددا على أن (استقرار هذا البلد يصب في مصلحة الجميع ولاسيما ان العراق هو حجر الزاوية للعالمين العربي والإسلامي). من جانبه اشاد الجعفري بـ (دعم المنظمة للعراق في حربه على الإرهاب)، مشيرا إلى (أهمية استمرار الجهود لعقد مؤتمر المصالحة). وانطلقت في بغداد أولى خطوات عملية المصالحة العراقية مع بدء مؤتمر النخـــب الوطنية التمهيدي.

وخاطب العثيمين خلال المؤتمر (الحضور بضرورة الخروج بتوصيات مهمة تعزز قدرة الشعب وقيادته على ترسيخ الديمقراطية ومؤسسات الدولة وتعمل على كبح الفتن ومحاربة الإرهاب والتمسك بوثيقة مكة التاريخية لسنة 2006 التي رعتها المنظمة ووقعها كبار العلماء ورجال الدين من الطائفتين)، وانعقد المؤتمر التمهيدي امس بتنظيم مشترك من قبل المنظمة والوزارة ولجنة المصالحة العراقية الذي يشكل المباشرة الفعلية في عملية ترسيخ المصالحة من خلال مشاورات يجريها الطرف العراقي مع التيارات والأحزاب السياسية الوطنية للخروج بنتائج صلبة وعملية في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سوف يتوج تلك العملية.