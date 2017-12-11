المهندس يدعو إلى جمع السلاح من المدن ويشيد بدور الحشد

الجيش ينشئ ساتراً مع سوريا ويشكّل مركز تنسيق لإنهاء تسلل الدواعش

بغداد- محمد الصالحي

شرعت قيادة عمليات الجزيرة باعادة انشاء الساتر الترابي الحدودي الذي يفصل الحدود بين العراق وسوريا من الجهة الغربية فيما دعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إلى جمع السلاح من المدن وتقنين المقرات العسكرية.

وقال القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي في تصريح أمس ان (قيادة عمليات الجزيرة مسندة بقوات من الحشد العشائري باشرت بعملية اعادة انشاء الساتر الترابي بين العراق وسوريا من الجهة الغربية للبلاد والممتد من منطقة بئر المراسمة شمال قضاء القائم باتجاه ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى وبطول 200 كيلو متر). وأضاف ان (قيادة عمليات الجزيرة يقع على عاتقها انشاء ساتر بطول 120 كيلو مترا على الشريط الحدودي مع سوريا فيما تكون مسافة 80 كيلو متر من حصة القوات الامنية في نينوى).وتابع ان (عناصر داعش قامت بعملية تدمير الساتر الترابي ابان سيطرتها على القاطع الغربي لتسهيل مهمة دخول الانتحاريين من جنسيات اجنبية من سوريا الى العراق).

إنشاء ساتر

موضحا ان (اعادة انشاء الساتر الترابي سيسهم في منع حالات التسلل من الاراضي السورية باتجاه الاراضي العراقية). الى ذلك اعلن المركز الإعلامي لتحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم أمريكيا عن تشكيل مركز مشترك مع الجيش العراقي، لتنسيق حماية أمن الحدود بين سوريا والعراق المتاخمة لمحافظة دير الزور.وأفاد المركز الإعلامي، بأن هذا القرار اتخذ خلال اجتماع عقد يوم الأحد الماضي وحضره مسؤولون من قسد والجيش العراقي. وحضر الاجتماع من جانب الجيش العراقي القائد العام لقوات الجزيرة قاسم محمد صالح ومساعده العميد عبد الحسين، أما من جانب قسد فحضره عضوان من القيادة العامة لقوات حملة عاصفة الجزيرة حسن قامشلو وأنكيزك خليل. وبحسب المركز، ناقش الطرفان موضوع حماية أمن الحدود بين العراق وسوريا في المنطقة المتاخمة لمحافظة دير الزور، وكيفية القضاء على مسلحي تنظيم داعش بشكل نهائي في تلك المنطقة.ومن جانبه قال المهندس في تصريح امس إنه (يجب جمع وازالة السلاح من المدن وتقنين المقرات العسكرية وانسحابها إلى معسكرات). مشيرا إلى ان (ذلك يحتاج إلى جهد دولة). وأضاف أن (الحكومة بدأت مؤخرا بالعمل على ذلك وتسليمنا بعض المعسكرات). مشيرا إلى أن (مقرنا القيادي يوازي الداخلية والدفاع ويؤدي نفس الواجبات على الرغم من الفارق الزمني الكبير بين تأسيس الحشد والجيش او الشرطة). وأكد أن (الحشد الشعبي لبى دعوة المرجعية الدينية ورئيس الوزراء حيدر العبادي بالدفاع عن العراق). لافتا إلى ان (الحشد منع سقوط اربيل بيد داعش). ومن جانبه قال مستشار الأمن الوطني و رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في تصريح امس ان (الحشد الشعبي قوة مهمة وأساسية تقف بجانب الجيش وهو على درجة عالية من الانضباط). مبينا ان (قوات الحشد تتحرك بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، بحسب ما نقله موقع مديرية إعلام الحشد الشعبي).

حشد شعبي

وأوضح ان (قوات الحشد الشعبي اسهمت بشكل كبير في استعادة الأراضي التي سيطر عليها تنظيم داعش منذ العام 2014). وفيما يتعلق بقانون الانتخابات ومشاركة الحشد فيها، أشار الفياض الى أن كل ما ينطبق على القوات الامنية ينطبق على منتسبي هيئة الحشد الشعبي فيما دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين العبادي لتكريم الأبطال من القوات المسلحة والحشد ممن ساهموا بتحقيق النصر بتخصيص قطع أراض واحتضان عوائل الشهداء والجرحى منهم. وقال نائب رئيس اللجنة النائب نايف الشمري في تصريح امس ان (ما تحقق من انتصار كبير لقواتنا المسلحة والحشد الشعبي على زمر الضلال والإرهاب المتمثلة بداعش هو انجاز تأريخي تحقق بتضحيات الأبطال من القوات المسلحة والحشد). مبينا أن (يوم إعلان النصر هو البداية الحقيقية لمرحلة الاعمار وإعادة النازحين وبناء المدن وتصويب العمل بطريق عدم تكرار الأخطاء السابقة). وأضاف (هنالك الكثير من الأبطال ممن قدموا أرواحهم وأجزاء من أجسادهم عربون فداء للبلد، وهم وعوائلهم الأولى بتكريمهم بأقل عربون شكر على تلك التضحيات من خلال توزيع قطع أراض لهم واحتضان عوائلهم). لافتا الى (إرسال كتاب رسمي الى العبادي بهذا الشأن، وهو بانتظار صدور القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المطلب الإنساني والضروري لأولئك الأبطال).وقال عضو مجلس محافظة نينوى حسن سبعاوي في تصريح امس ان (الجانب الأيمن لمدينة الموصل يحتوي على عبوات ناسفة في المنازل السكنية المدمرة). مطالباً الحكومة المركزية (بتخصيص نسبة من أموال الدول المانحة بشكل عاجل الى الجانب الايمن للموصل ليتسنى للجهد الهندسي إزالة العبوات الناسفة بأسرع وقت ممكن).وأضاف أن (الحكومة المحلية متجهة نحو التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لاعادة العائلات النازحة الى ديارها خلال العام المقبل).