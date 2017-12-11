هل يفكر الكرد بخيار المعارضة في العراق؟

فاتح عبد السلام

جاء وزير، راح سفير، إتصل رئيس، أبرق زعيم ،صرّح مسؤول ،زار مندوب ، كلهم يتنقلون بين بغداد وأربيل يسمعون من الطرفين كلاماً يخص الحوار المستعصي المفقود، بعد أزمة استفتاء انفصال اقليم كردستان التي انتهت بغلبة طرف على آخر واختلال كفة عن كفة في ميزان البلد الذي لم يكن يوماً ثنائياً أو ثلاثياً ، لكنه يتجه اليوم ليكون ذا كفة واحدة ،تقبل الاوزان الخاصة بها وترفض ما لا يتناسب معها . جميع التصريحات تظهر أنّ الجانب الكردي مندفع كثيراً للحوار ولفك الحصار الجوي ورفع العقوبات المفروضة من بغداد عليه . ولعل الكرد لم يبق في أيديهم من ورقة ذات سياق دستوري سوى الدعوة المستمرة للحوار التي ترن في آذان المسؤولين الدوليين وتنتقل الى أسماع الحكومة المركزية ببغداد من دون أن يرتد لها صدى حتى الآن . الوقت قصيرالى فترة الانتخابات العراقية فيما لو أجريت ، وإنّ أية خطوة تفاوضية بين أربيل وبغداد ستدخل الميزان الانتخابي ، لأنّ العقليات التي تتعاطى المشهد السياسي حزبية وسياسية في أهدأ توصيف لها . لذلك لن تكون هناك حلول نهائية لأية قضية عالقة بين بغداد والاقليم لم يحسمها الوضع العسكري الجاري على الارض حتى الآن . هل يمكن أن تبدأ الانتخابات وليس هناك حوار بين بغداد واربيل ، وعلى أي أساس سيشارك الكرد في الانتخابات إذا كانوا في الزاوية المظلمة من وجهة نظر الحكومة القائمة في بغداد ؟ ، اذن ترجيح حلحلة الازمة قبل الانتخابات هو الأمر الأرجح ، لكن من دون نتائج كبيرة . أمّا اقليم الكرد فهو لا يبدو انّه يقرأ خطوط التغييرات في العملية السياسية جيداً ، أو انّه يقرأها من دون أن يتعاطى مع نتائج القراءة سريعاً ، بسبب الانقسام الكردي الداخلي الذي لايزال قائماً لاسيما بين أربيل والسليمانية .والقراءة الأقرب للواقع هي ان الكرد لن يكونوا مؤثرين في التوازنات البرلمانية مستقبلاً ، وما يترتب على ذلك من تشكيل وزاري جديد ، ذلك انهم فقدوا ابرز امتيازاتهم الوزارية والمناصبية المدنية والعسكرية فعلاً أو شكلاً وهم في مواقع القوة في المرحلة التي سبقت الاستفتاء ، فكيف سيكون حالهم الان ؟ . ألم يحن الوقت لكي يفكر الكرد أن يلعبوا دور المعارضة في البرلمان ، بالرغم من إنّه أيضاً دور محدود الفاعلية ، بعد ان اتجهت الاوضاع في العراق الى أن توزن بميزان ذي عين واحدة لايقبل إلا القياسات والأوزان الخاصّة به حصراً .

رئيس التحرير ـ لندن

فاتح عبد السلام

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