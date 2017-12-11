حسين علي الحمداني – ديالى

محمد الإنسان والرسالة

يمثل المولد النبوي الشريف فرصة رائعة للوحدة الإسلامية التي تعرضت لمخاطر وتحديات عاصفة عبر محاولة البعض إظهار الإسلام بغير صورته التي أرادها الله للأمة الإسلامية عبر رسالته التي أنزلها على رسولنا الكريم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم).

ويطل علينا مولد الهدى نبي الرحمة والتسامح والمحبة والإنسانية،مناسبة تتجدد كل عام لتمنحنا فرصة التأمل في إرادة الله سبحانه وتعالى حين خلق هذا الكون الكبير من أجل رسالة خاتم ألأنبياء والمرسلين محمد(صلى الله عليه وآله وسلم).

فهذا الكون كله كان ينتظر الولادة التي بشرت بها كل الديانات السماوية قبل محمد الإنسان ومحمد النبي،نبي كان ينتظره الجميع ويتوقعونه بين لحظة وأخرى.

أسمه أحمد،هكذا وردت التسمية في الديانات السابقة،وهكذا اختاروا له أسم محمد في جزيرة لم تعرف هذا الاسم من قبل،ليحمل هذا الشاب فيما بعد صفات الصادق الأمين،الورع،الهادئ، صفات لم تكن حاضرة عند قريش والصحراء الممتدة على أطرافها.

لم تكن القبلية والتعصب حاضرة في فكر محمد الإنسان ولم تكن حاضرة بالتأكيد في فكر النبي،لهذا نجح في كسب حب الناس،بل حب أكثر الناس عداوة له فيما بعد،كسبهم لأنه اختار طريقا صحيحا مخططا له من قبل الله عزل وجل.

طريق النبوة لم يكن مفروشا بالورود والرمل ألأحمر في منطقة ظلت تحتكم للسيف وترفض التغيير وتقاومه بشدة وضراوة،منطقة تحتكم لمنطق القبلية والتعصب الأعمى،وتجد في عبودية الناس لذة كبيرة،منطقة تعبد كل شيء إلا الله وتؤمن بكل شيء إلا بالله،لهذا كان ولادته ومن ثم بعثته منعطفا كبيرا في تاريخ الصحراء قبل أن يكون في تاريخ المدينة.

كيف يمكن لرجل أمي أن ينشر دينا سماويا كالإسلام في وسط يرفض التجديد ويرفض التغيير ويردد دائما هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا.

لهذا فإن رسالة الله التي حملها الصادق ألأمين عليه الصلاة والسلام كانت تجد مقاومة من جيل حاضر آنذاك وأجيال قديمة تركت ظلها في بوادي وحواضر ملأت الجزيرة العربية وما حولها،كانت رسالة ليس لجيل واحد بل لأجيال عديدة أراد الله لها أن تستنير بهدى نبي الرحمة وكتاب الله.

وعندما تمر علينا ذكرى ولادة الهدى نبي الرحمة نتأمل كثيرا دور هذا الرسول الكريم (ص) في مسيرة أمة تنتشر الآن في كل بقاع الأرض بعد أن تخطت حدود مكة والمدينة، دورا لم يكن سهلا ولا يسيرا لرجل عرف كيف يصنع أمة رفضت منذ يومها ألأول التعصب والقبلية وأنشأت دولة مدنية قل نظيرها في عالمنا الإسلامي الحالي،دولة لا سيد فيها سوى القانون،ولا عبودية فيها إلا لله سبحانه وتعالى.

من حقنا كمسلمين أن نحتفل بميلادنا عبر إحتفالنا بمولد نبينا،فمحمد(ص) ليس بإنسان عادي مر في حياتنا،بل هو رحمة ومحبة وتسامح وإنسانية،لهذا فإننا نحتفي بولادة هذه القيم وغيرها من القيم السامية التي إجتمعت كلها في ديننا ونبينا.