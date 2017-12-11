{ إشترك مع الوردي بتأسيس أول قسم للإجتماع ثم أصبح أبرز منافسيه

{ الخيال السوسيولوجي العراقي … عبد الجليل الطاهر أنموذجاً

{ (الزمان) تلقي الأضواء على عالم عراقي لم تنصفه الأقلام

{ الرائد الثاني لعلم الإجتماع ..عمر قصير وإنتاج غزير

شاب قادم من عمق الأهوار يتقدم الصفوف ويبهر الغرب بأبحاثه

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الشخصية العراقية تواجه أنواعاً جديدة من التناقضات الرجعية والتقدمية

محمد السهر

ذي قار

في هذه الدراسة تفتح (الزمان) ملف عالم عراقي لم ينصفه الاعلام ولم ينل ما يستحقه من اهتمام الاعلام برغم خدماته الجليلة للبلد بل ان اسهاماته العملية تخطت الحدود فأشترك في وضع لبنات علم الاجتماع في عدد من الدول العربية انه عالم الاجتماع الراحل عبد الجليل الطاهر الذي كان قد تعرض للإعتقال في مرحلة من حياته . قصة الطاهر هي قصة شاب عراقي قادم من الاهوار عرف بعصاميته فسجّل اسمه بحروف من نور فعسانا هنا نرد إليه جزءاً من الدين.

إن ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية دفعت بالجيش الأمريكي إلى إعداد نفسه لاحتمال خوض حروب مع عدد كبير من المجتمعات الأجنبية. مما تطلب إجراء دراسات دقيقة لأساليب حياة هذه الشعوب. وعلى هذا الأساس تم إنشاء قسم خاص بالجامعة الأمريكية في واشنطن في عام 1950، يتفرغ أعضاؤه تماماً لمثلِ تلك البحوث وسمي مكتب بحوث العمليات الخاصة (S.O.R.O) .

أ- رأي الطاهر في الشخصية العراقية:

يعتقد الأستاذ الطاهر بأن الانتماء القوقعي المتحجر إلى الأسرة، أو المحلة، أو القبيلة، أو الطبقة، أو الطائفة، أو أية انتماءات مجزأة أخرى تؤثر في وجدان الشخص العراقي وتسحبه إلى ولاءات على شكل بؤر مليئة بالمياه الآسنة والأحقاد التي تختلف في مدى العفونة والعمق . والتي تؤدي في النهاية إلى تصدع البناء النفسي للشخص والبناء الاجتماعي العام. إن هذه الولاءات والانتماءات الجزئية المقطعية التي تربط الفرد بالعائلة مرة وبالقبيلة ثانيةً وبالطبقة أو الطائفة مرة ثالثة، ومحاولة التفاعل مع الحياة بشكل أفضل تتيح فرصاً عديدة لحدوث الصراع النفسي. فالعراقي من خلال هذه الانتماءات (القوقعيه المتعددة) يشعر بالولاء العميق لها ويتبادل العلاقات السطحية، المؤقتة والطارئة خارج أطر هذه الولاءات. لقد ظلت هذه الولاءات القوقعية رغم قدمها تؤثر في وجدان العراقي، تحدد دوره في الحركات السياسية والاجتماعية والثقافية فأصبح الأفراد يتوزعون بين هذه الحركات بالمقدار الذي تتصل به تلك الحركات ببناء القواقع الولائية القديمة حتى أن خطوط حياة الفرد العراقي اليومية تتحدد بحدود تلك القواقع الولائية. إن سُلم هذه الولاءات المتحرك المتبدل على الدوام صعوداً وهبوطاً أثر في وجدان الفرد العراقي بحيث جعلهُ متناقضاً ومتبدلاً على الدوام. .وهكذا بذرت هذه القواقع بذور التحيز والتعصب فأنعزل أبناء المجتمع العراقي عمودياً وأفقياً وتهشم المجتمع إلى أجزاء عديدة متناقضة في أعماقها ومتهاوية في شكلها. ومن خلال سُلم الولاءات صار الفرد العراقي يحاول أن يتشبث بواحدة أو أكـثر من درجـات هذا السُلم والذي يصـعد تارةً ويهبط تـارةً أخـرى. مما أدى إلى اختلاط نقاط الانتماء والتشابك والانطلاق.ونتيجة لهذا الواقع فقد ضم وجدان الشخص العراقي صوراً مختلفة من الحرمان والتذمر والقلق تؤثر جميعها في السلوك والمواقف.ويؤكد الطاهر أن الشخصية العراقية كانت ولا زالت حصيلةً لذلك التفاعل التناقضي بين أعداد متنافرة من القواقع الولائية. مما جعل هذه الشخصية ينبوعاً لا ينضب من الحركة والقدرة على التعبير والأصالة والإبداع والاجتهاد. فلقد استطاعت هذه الشخصية أن تطبع كل الأقوام التي سكنت بلاد ما بين النهرين وكل التيارات الحضارية – الفلسفية والدينية واللغوية – بطابعها الخاص. فلهذه الشخصية القدرة على صهر الفكرة الواحدة وتحليلها وإبداء الرأي في عناصرها وتأليف مدارس فكرية حولها. ويمكن القول (كما يقول الطاهر) إن الشخصية العراقية تواجه اليوم أنواعاً جديدة من التناقضات الطبقية، بين الرجعية والتقدمية وبين الاستعمار والقومية المتحررة، وبين الأنظمة الاستغلالية والاشتراكية، وبين الريف والمدينة. أما أعراض هذا القلق فيحددها الطاهر بمجموعة من الظواهر والمشكلات الاجتماعية كالثورات المسلحة والانقلابات العسكرية، والمنازعات بين القبائل، وسقوط الوزارات بصورة متتابعة، والعزل عن المناصب، وإسقاط المواطنة، والاعتقالات والنفي والطرد والفصل والعزل، وإعلان الأحكام العرفية، وحل البرلمانات وتعطيل الصحف. إضافةً إلى أعراض أخرى كانت تطفو فوق سطح الحياة الاجتماعية في العراق. وأخيراً فإن الطاهر يستعرض مجموعة من الصفات والخصائص التي تميزها. فلأنها حصيلة الصراع المستمر لمجموعة كبيرة من القواقع المتعارضة والمتناقضة فقد أصبحت هذه الشخصية حيةً، تمجد ذاتها وتعظمها، تعتز بماضيها وتتألم على حاضرهـا. ومن صفاتها أيضاً الاندفاعات المفاجئة حتى أن الطاهر يشبه الشخص العراقي في سلوكاته المندفعة والمتفجرة بشكل غير متوقع بنار نبات الحلفة التي تهب مرة واحدة وتنطفئ مرة واحدة. كما تمتاز هذه الشخصية بالعنف في معاملة الخصوم. هذه هي خلاصة ما جاء في دراسة الطاهر عن الشخصية العراقية التي نشرها في عام 1969 في مجلة المثقف العربي. وفي عام 1971 نشرت له جريدة التآخي مقالاً حول الشخصية العراقية، أكد من خلاله قلق هذه الشخصية مرة أخرى. وإن أضاف أسباباً جديدة لهذا القلق، حيث يختصرها بالتناقض المستمر بين الأدوار المتعددة التي يؤديها الفرد في آنٍ واحد أو في أوقات متقاربة. فهو فرد في أسرة، أو رب لها، يعمل في الحقل إن كان فلاحاً، أو في المصنع إن كان عاملاً، أو موظفاً في أية دائرة حكومية أو أهلية، عامة أو خاصة . وربما يكون منتمياً لنادٍ أو نقابة، ثم وبعد العمل يجلس في المقهى، وفي المساء يرتاد الأماكن التي يتسامر فيها مع من يشاركه ذلك. إن الفرد الذي يتوجب عليه أن يؤدي أدواراً تتشابه تارةً وتختلف تارةً أخرى، ومع أقرباء أو أصدقاء أو زملاء في العمل يكون عرضة للقلق المستمر نتيجة لتناقض هذه الأدوار فيما بينها ووجوب قيامه بتأديتها جميعاً، وإن تقاطعت أو اختلفت مما يؤدي في نهاية المطاف إلى أن تكون شخصيته قلقة. ولكن هذا القلق يصبح أيضاً دافعاً لتحفيز الشخص العراقي على الحركة والفعالية والإبداع.

ب- الوردي والشخصية العراقية:

قبل مناقشة آراء الطاهر وتعريضها للتحليل والنقد، نجد من المناسب أن نتناول ونستعرض آراء وأفكار باحث اجتماعي عراقي آخر درس وحلل الشخصية العراقية، ألا وهو الأستاذ علي الوردي الذي وجدت آراؤه في هذا الموضوع أصداءً واسعةً وتعرضت للنقد والتحليل وللتأييد والمعارضة، ولقد وصف الوردي الشخصية العراقية بالازدواجية. وقد وضع رأيه هذا على شكل افتراض علمي.إن ازدواج الشخصية يعني أن يقع الإنسان تحت تأثير نظامين متناقضين من القيم والمفاهيم. ويتوجب عليه أن يسايرهما معاً مما يؤدي إلى تأثره بأحدهما مرةً وبالآخر مرةً ثانية، فيكون سلوكه متناقضاً أيضاً. غير أنه لا يشعر بهذا التناقض ولا يعترف به مما يخلق لديه شخصية مزدوجة.(11) ويعتقد الوردي بأن هناك جانبين ينموان في شخصية الفرد العراقي، أحدهما الجانب الواقعي المتأتي من طبيعة الحياة نفسها التي يعيشها هذا الفرد ويتعلم مفرداتها منذ نعومة أظفاره. فالأسرة والجيرة وجماعة اللعب تربي في الطفل أن يكون غالباً وليس مغلوباً مع أترابه أو مع الغرباء، وأن يكون ميالاً للتحدي والمغالبة مع الآخرين.لكنه يجب أن يخضع ويستسلم للقدر من جانب آخر.إن الجانب الأول عميق الجذور في تكوين شخصية الفرد العراقي (12). بينما ينمو الجانب الآخر (الجانب المثالي) عند الفرد أثناء تلقيه المواعظ الدينية والمجادلات المنطقية. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القيم الاجتماعية التي يعتز بها هذا الفرد والتي تتضمن العصبية القبلية والنخوة وحق الجيرة والزاد والملح، تتعارض مع القيم الحديثة التي أصبح يتقبلها الأفراد ويعملون على التمثل بها كالحرية الفردية والمساواة التي جاءت أغلبها في صور غربية. ويلفت الوردي النظر إلى أن الفرد في العراق يطلب من غيره أن يقوم بأعمال لا يستطيع هو أن يقوم بها، أو لا يرغب بالقيام بها. فهو يحـث على عمل شيء لا يقـوم هو به وينهى عن عمل شيء لا ينتهي هو عن عمله . وبالتالي فإنه ينتقد سلوك غيره وتصرفاتهم ولكنه لا يرى عيوب نفسه ولا ينتقدها.وفي دفاع متأخر للوردي عن فرضيته (ازدواج الشخصية) نشرت له جريدة القادسية مجموعة من المقالات في عام 1986. قال فيها إن البدو في الصحراء يعتقدون أن الله يؤيدهم في غزواتهم وفي ما يبدون فيها من شجاعة وبطولة كون الله قوياً ويحب الأقوياء. فإذا أرادوا الدعاء على أحد قالوا له (الله يحرمك من غارة الضحى) ولكن هؤلاء البدو عندما يأتون إلى العراق ويحترفون الزراعة، يبدأ اتصالهم بالدين وبتعاليمه التي تنهى عن الغزو والنهب والاعتداء. وهذا يؤدي إلى ظهور الشخصية الازدواجية. (13) إن ازدواج الشخصية لا يظهر إلا لدى الأفراد الذين ينشأون تحت تأثير نظامين مختلفين من القيم الاجتماعية. فأفراد القبيلة البدوية وعند تحولهم من الرعي إلى الزراعة يتصلون أيضا بالدين وبتقوى الله، بينما يبقون في الوقت نفسه محافظين على قيم الغزو والنهب والثأر. والواقع أن ازدواج الشخصية يكون على أشده في المدن وخاصة في تلك الأوساط التي تكثر فيها المواعظ الدينية. فالفرد الذي ينشأ في طفولته على قيم محلية مُستمدة من البداوة، يتلقى عندما يكبر المواعظ الدينية التي هي على النقيض من تلك القيم. وبذا تتكون لديه شخصيتان مختلفتان، إحداهما متأثرة بالقيم المحلية والأخرى متأثرة بالمواعظ الدينية.(14)

ت- تحليل ونقد الفرضيتين:

لقد كان الوردي سباقاً في هذا المضمار، فقد تناول الشخصية العراقية على شكل فرضية قبل أن يتناولها الطاهر. وقد اقتبس الوردي فرضيته هذه من عالم الاجتماع الاسكتلندي روبرت ماكيفر، وهو لا يُنكر ذلك بل يصرح به إذ يقول (إن هذه الفرضية ليست من بناة أفكاري بل اقتبستها من ماكيفر ثم أجريت عليها بعض التحوير والتطوير لكي تنسجم مع واقع المجتمع العراقي).(15) والوردي لا يعد ازدواج الشخصية صفة دائمة للفرد العراقي، فهو يقول إن ازدواج الشخصية أخذ يتضاءل في المجتمع العراقي بعد زوال العهد العثماني. وهو حين يقارن بين عشرينات القرن العشرين وثمانيناته فإنه يجد بونا ًشاسعاً.(16) وهكذا نجد أن فرضية الوردي مستقاة في إطارها النظري من ماكيفر. أما تقنيات منهج البحث عنده فتتحدد بمجموعة من الأدوات منها الملاحظة المباشرة، وأقوال شهود العيان للحدث الاجتماعي، والآيات القرآنية، وأحاديث الرسول (ص)، وأقوال الأئمة، والأقوال المأثورة والحكم الاجتماعية السائدة في المجتمع العراقي بوصفها وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، والمنطق الوضعي، وأداة المقارنة الثنائية.(17) أما الطاهر فقد كانت آراؤه في هذا الموضوع مشفوعة دائماً بالرد على آراء الوردي، ومحاولة محاكاته في وقت احتدم فيها النقاش بين المثقفين والمهتمين في العراق حول هذا الموضوع.ويتلخص رأي الطاهر بتمحوره حول القلق الذي ينتج من التناقض الدائم والمستمر بين الأدوار المتعددة التي يقوم بها الأفراد، والصعوبة التي تواجههم أحياناً في التوفيق بين جميع هذه الأدوار. إن كل دور يرمز إلى مستوى معين في أعمال الشخصية العراقية وفي الصراعات والتناقضات التي تزخر بها هذه الشخصية.كما أنه لا يمكن أن تُختزل كل هذه التناقضات إلى مجرد تناقضٍ واحد بين (البداوة والحضارة). في إشارة واضحة لاعتراضه على فرضية الوردي، حيث يصف منهجه بأنه مثالي وقديم، بل إنه منهج انهزامي يلفت عنقه إلى الماضي البعيد، عله يجد فيه ملجأ ومهرباً من دراسة الواقع. وسواء أكان الطاهر محقاً في رأيه تجاه الوردي أم لا، فإننا نستدل على أن الطاهر كان يقف على الضد من آراء زميله الوردي في هذا المجال. وهو يصرح بذلك عندما يقول (إن الوردي جعل من مفهوم الازدواجية بين البداوة والحضارة مفهوماً مثالياً وميتافيزيقياً قادراً على تفسير كل ما في المجتمع من ظواهر وقوى. فرفع صفة الازدواجية إلى مستوى القانون وأسبغ عليها القدرة على إنتاج الشخصية والمجتمع والحضارة، وقد جعل منها خالقةً للمعجزات.ثم عدَها فوق ذلك قدراً محتوماً على جميع العراقيين. كما إنه لا يمكن الإفلات من هذا القدر إضافةً إلى أنها شاملة عامة تصلح لدراسة الشخصية العراقية في كل زمان ومكان، بينما هي في الواقع عبارة عن ظاهرة مؤقتة وطارئة). إن الطاهر يعتقد أن الإشكالية تتكون كالآتي:

انتماءات قوقعية متحجرة

ولاءات متعددة ومتشعبة

تصدع البناء النفسي للشخصية والبناء الاجتماعي العام.