عودة إلى مدينة البرتقال – ناجح صالح

تأبى الذكرى أو الذكريات أن تفارقني عن مدينتي – مدينة البرتقال – وأنا بعيد عنها كأن دهرا مضى دون أن تكتحل عيناي برؤيتها .. ان هذه الذكريات تملأ سمعي وبصري وحواسي جميعا وكأنها الحلم الجميل الذي يمر على الخاطر .. وها أنا ذا أطوف في أحيائها وأزقتها وشوارعها ومقاهيها وبساتينها ومعها نهريها ديالى وخريسان دون أن أغض الطرف عن أناســـــــها الطيبين الذين التقيت بهم وربطتني ببعضهم روابط صداقة متينة .

كان البيت بداية المشوار نتلقى فيه تعلم ما يمكن تعلمه من الكلام او بالأحرى من اللغة ، يرافق ذلك كم من النصائح والارشادات في السلوك والأخلاق نتلقاها مرة باللين او بالضرب المبرح ان احتوتنا بعض الأخطاء مرة أخرى .. ثم يأتي دور الزقاق الذي لعب دورا حاسما في مسيرة حياتنا ونحن نلهو فيه ونلعب بينما الطفولة البريئة تفرش جناحيها على نفوسنا ، أما ( الكتاب) الذي لبـــــــــثنا فيه عامين قبل المدرسة فقد طبع في ذاكرتنا آيات قرآنية رائعة من جزء عم .. ثم جاء دورالمدرسة لنتلقى فيها الدروس بدءا من تعلم الحروف الى كل ما احتوته المناهج الدراسية من علم وادب .. انها مدرسة الامس التي اسعفنا الحظ بالانتماء اليها ليكون زادنا خير زاد تربية وتعليما .

انها رحلة طويلة ممتعة ونحن بين أحضان مدينة البرتقال فأية حقبة ذهبية كانت تحتوينا – في عقدي الخمسينات والستينات من القرن الماضي – حقبة احســـــــسنا بحلاوتها في كل الأماكن التي كنا نرتادها ، ايام كانت العلاقات الاجتماعية متماسكة قوية .. أيام كان للجيرة حقوقها وواجباتها .. أيام كان للصداقة معناها والتزامها .

تراني ماذا أتحدث وثمة مسافة تفصلني عن مدينتي ! لماذا فارقتها وهي عزيزة علي ! الحق ان المرء أحيانا ليس له اختيار فيما تفرضه الأقدار لنكون تحت رحمتها .

على أية حال فان الرحلة طويلة تحمل في طياتها ذكريات كثيرة ترافقها أشواق يكابد منها الفؤاد ما يكابده ، فهل يا ترى لي القدرة أن أطوي صفحات لها ايقاعاتها ونغماتها من الذاكرة ! لا ..ليس الأمر يسيرا ، اذ يبقى طيف مدينتي يلاحقني مهما حاولت أن أبدده .. أجل يبقى هذا الطيف هو العلامة الفارقة بين ماض جميل وحاضر نعاني وطأته وفي مسيرة لم تكتمل بعد .