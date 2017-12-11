الحياة مدرسة؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

الانسان الناجح هو الذي يتعلم من تجاربه وتجارب الاخرين ويصغي جيدا لنصائح ابيه ومن هو اعلم منه ومن يحبه ويحرص عليه وان يبقى مرفوع الرأس لاتهمه العواصف ولا تؤثر عليه مغريات الحياة ويطمح ان يكون نموذجا للانسان المثالي وانه يتخذ بحياته مثلا اعلى ولا مثلا اعلى من الرسول (ص) واهل بيته ويقتدي باقوال المفكرين والفلاسفة والمصلحين ويقرأ ويفهم ويطبق ماهو جيد ويترك كل ماهو مشين.

وان حياتنا عبارة عن مجموعة من التجارب، هناك الفاشلة منها، وهناك الناجحة، وهناك التي تزيدنا معرفة بالحياة، او لنقل انها تعلمنا كيف نتقن الاختيارات في المســــــــــتقبل. ونظرا الى تقلبات الحياة وكثرة ناسها وتاريخـــــــــها، ونظرا الى صغر عمرنا فيها، فليس من المنطقي ان نلم بكل شيء عن طريق التجربة، ولكن يمكننا ان نلم بأكبر قدر من المعـــــــــــرفة في الحياة من خلال تجارب الاخرين، التي تصل الينا عن طريق مؤلفاتهم او بواسطة اللقاء والحوار معهم.

ونعرف ان اول درس للتجربة هو التعلم. وحين تكون التجربة مبتغانا فليس من الضروري ان نمارسها نحن لنتعلم. فحين يحذرك ابوك من سلوك مشين لاترى ابعاده انت، فيجب عليك ان تأخذ به وكأنك مارسته وعايشته، فربما يكون ابوك قد مر بهذه التجربة، وقد يكون ايضا سمعها ممن مر بها، واوصلها اليك دون عناء التجربة، حيث ان التعلم من تجربتك او تجربة الاخرين يجنبك التعب.

والامثلة العربية في كل قطر عربي، وكذلك الشعر العربي، اعطت التجربة اهميتها، فمن الامثلة العربية “من جرب المجرب كان عقله مخربا” و”الاختبار افضل برهان” و”معرفة الرجال بتجربتهم”. وهنا قد تجد من يغنيك عن تجربة الاخرين ان كان من جربهم قبلك اخا ثقة، حتى لا تصل الى اليوم الذي تقول فيه:

لقد قيل لي، ولكن لم اصدق.

ولبسمارك قول اثير: “الحمقى وحدهم يحتقرون تجارب غيرهم”. وكذلك قول “احذر الانسان الذي لايتعلم من تجاربه” حيث يلدغ هذا الانسان من الحجر ذاته، وليس كما يقول المثل العربي: “لايلدغ المؤمن من جحر مرتين”.

لنجعل تجاربنا اذن مفاتيح النجاح لنا في المستقبل، ولنجعل تجارب الاخرين درسا لنا، عملا بالمثل “الجاهل يتعلم من كيسه والعاقل يتعلم من كيس غيره”.

ثمة بشر تعرفهم، وتعرف قدراتهم المتواضعة، وضحالة عقولهم الفاسدة، تجدهم فجأة في صدارة الصفوف، وتندهش لما وصلوا اليه من مواقع، ليس لهم فيها حق. يقتاتون على فتات الموائد، ولا يترددون لحظة في بيع اقرب الناس اليهم.. موهوبون فقط في الشر ونشر الدسائس بين الناس، عملا بالمنهج الرخيص “فرق تسد”.

مثل هؤلاء يعرفون ان الضغط على الزناد اسهل بكثير من زرع شجرة يستظل بظلها الهاربون من قيظ الصحاري والوديان الوعرة.

ينافقون ويداهنون من اجل رضى اسيادهم، وفي حين ينجحون في تحقيق اغراضهم الدنيئة يحرقون الاخضر واليابس.

وبما ان المرء اليوم يقاس بمدى قدرته على اللعب بالحبال والتحالف حتى مع الشيطان، لابأس ان يقترف المؤامرات الصغيرة والكبيرة. وليس مهما ان تسقط مؤامراته حياة الاخرين انما المهم ان يسرق الفرح من عيون سكنها التعب سنوات طويلة.

هذا النوع من الناس يتعامل مع الحياة على انها معركة يخوضها بأي سلاح، ويضرب تحت الحزام وفوقه، ويدخل كل البشر الى خانة الاعداء حتى وان مدوا له ايديهم بالخير يوما ما.

حين يؤتمن يسلك درب الخيانة، يكذب كأنه يتنفس، يجاهر بانتصاراته الزائفة.. لديه قدرة خارقة على حبك القصص الوهمية لتبدو كانها الحقيقة..

ماهر في نصب الشباك امام الذين وثقوا فيه وظنوه ملاكا يقدر على اخراجهم من مأزقــــــــــهم الحياتية من دون ان يدركوا انه المأزق الاكبر في حياتهم التي ما ان يدخـــــــــلها حتى يخربها ويفسدها تماما.

اعرف شخصا تآمر على كل من حوله.. تأمر حتى تعب وخارت قواه عندما لم يجد ضحايا جددا يتآمر عليهم، فسقط منهارا يفتش عن مخرج للنفق المعتم الذي حفره بنفسه وبات كل من يراه يستعيذ بالله من شره.

امسك بأوراق كثيرة في يديه ثم اشعل فيها نيران حقده فاحترقت اصابعه، ناسيا ان مؤامرة صغيرة يفعلها تشبثا بمقعده تفسد حياته، وتصنع من الذين تأمر عليهم متأمرين كبارا يستطيعون رد الصفعة بألف، لكنه ظل على يقينه بأن المؤامرة باتت جزءا اصيلا في الحياة العصرية المتسمة بعدم الامان، وغياب الصدق والاعتماد على ادوات الاحتيال والنصب، وظل ذلك على المتآمر مسكونا بالخوف ومهووسا بايذاء الاخرين، خصوصا هؤلاء الذين يضعهم حظهم العاثر في طريقه.

تآمر في البيت والعمل لارضاء نزعات الخوف داخله.. لكن ذلك الهاجس ظل يلاحقه حتى في نومه.