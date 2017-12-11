إعلام التجهيزات الزراعية – نوزاد حسن

اعترف اني مشغول بما انتهى اليه اعلام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية.ان هذه النهاية هي مصير بائس لاعلام شركة اردت ان انفخ فيه الحياة لكن ارادة مدير عام التجهيزات اوقفت ما سعيت اليه,وما اردت تحقيقه.وبدلا من ان يفصل المدير العام اعلام الشركة عن قسم الترجمة قام بخطوة اخرى وهي ربط الاعلام بالتسويق فنيا.وهذا التقييد لن يخلق طاقات قادرة على التعامل مع دور الشركة تعاملا مهنيا.وانا في الواقع قد اكدت هذه المسالة اكثر من مرة,وامام المدير العام نفسه الذي اكد لي انه يريد ان يفصل الاعلام عن الترجمة,ولكنه قام بعد فترة باصدار امر اداري بجعل الاعلام مجرد حلقة ترتبط بالتسويق.

اي دور اذن نستطيع التحدث عنه في ظل معالجات كهذه.لذا انا ادعو ان تبادر الوزارة الى اتخاذ خطوة جادة في اصلاح هذا الخلل.وانا في الحقيقة ساحاول ان اركز جهدي على عملية فصل هذا الوليد البريئ عن قيد الترجمة وقيد التسويق. ان ما ينبغي التاكيد عليه في هذا المقال هو ان الاعلام ولد حرا ومرتبطا بالمدير كحال جميع شعب واقسام الاعلام في كل المؤسسات الحكومية.اما ما حصل في التجهيزات الزراعية فهو بدعة تقتل روح الابداع قتلا.وهذا ما لا يرضاه المخلصون في الوزارة.