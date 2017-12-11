ما بعد الإنتصار .. حلول إعلامية مطلوبة – مازن صاحب

تبدو مراجعة ردود الأفعال على خطاب النصر الذي اعلنه الدكتور حيدر العبادي، عراقيا وإقليميا ودوليا، تؤكد بان هذه الحرب اريد بها مخططا كبيرا ثبت فشله وجعل الكثير من السياسات الدولية والإقليمية والعراقية تتجه نحو إعادة النظر ، منها ما عرف بأخطاء التأسيس للعراق الجديد ، وفشل نموذج الفوضى الخلاقة الذي وضعه المحافظون الجدد في إدارة الرئيس بوش الابن في التعامل مع صناعة عراق جديد قائم على محاصصة طائفية قومية ، وما ظهر من أحزاب عراقية تسلقت هذا النموذج لتنفيذ اجنداتها ، ودول إقليمية وجدت فيه ضالتها لتحقيق ما لم تتمكن من إنجازه في ملفات شائكة لعل ابرزها الملف النووي الإيراني ، ناهيك عن الموقف القطري والسعودي والتركي وأيضا المصري ، لكل منهم دوره في توظيف تلك الفوضى الخلاقة لإنجاز طموحات خارج سياق المقبول وفي بعض الأحيان حتى المعقول .

السؤال الأبرز اليوم، هل الجميع على ذات النموذج من فهم الحلول المطلوبة لمواجهة الفكر الإرهابي ببدائل عن نبذ الكراهية والعنف والتعايش السلمي ؟؟

تؤشر الدكتور نهى درويش، الأستاذ الزائر في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية، ان اثار التفكك الاجتماعي في العراق قد ظهرت ما قبل عام 2003 وزادت حدتها ما بعد عام 2003 في صراع القيم والمصالح وصراع المكانة والتزامات الدور الاجتماعي – الاقتصادي وفقا للقصور والتباين في عملية التنشئة الاجتماعية وظهور موجة متصاعدة من القيم المضادة للقيم السائدة في المجتمع مما عرضت المجتمع العراقي للوهن التنظيمي يضاف اليها قصور قنوات الاتصال الجماعي، أتاح ظهور نماذج من التطرف والغلو.

هكذا ظهر فكر وخطاب الكراهية والتكفير الذي يبقى قائما وادواته تتطور بمسميات مختلفة، بالأمس تنظيم القاعدة، اليوم داعش ، وغدا يمكن ان يظهر بتسميات أخرى، والتعبير عن هذا الفكر بحاجة الى أدوات إعلامية متجددة ومتطورة، وهناك جهات متعددة مجتمعية وحكومات محلية تسعى للتعامل مع هذا النموذج المستمد سطوته من تراث صحراوي عربي، وتفسيرات متطرفة ، لذلك لن يؤول جهدا في الحصول على هذه التقنيات الاعلامية وتوظيفها لصالح نشر أفكاره .

أي مسعى دولي او إقليمي او محلي لمواجهة الالة الجهنمية التي تنشر بذور الشيطان لهذا الفكر المتطرف ما بعد سقوط تنظيم داعش، عليها ان تبدأ من حيث ما انتهت، لتجفيف منصات اطلاقه الالكترونية، وتحطيم شبكات تمويله، على ان تبتكر بدائل إسلامية وسطية معتدلة، تغادر النمطية الذهنية عند المتلقي العربي والإسلامي والغربي على حد سواء ، بان الاعتدال نموذج إسلامي مقبول ومعترف به عكس ما يروج له فكر التيار المتطرف ، وردا على السؤال ، يبدو من الممكن القول :

أولا : تعلمت إدارة الحكومة الاتحادية الدرس الإعلامي في التعامل مع داعش ، لكن نظام المحاصصة والخطاب الإعلامي للدولة لم ينته الى نموذج واحد يعاضد ما عرف بخلية الازمة الإعلامية التي تدار من قبل مجلس الامن الوطني، فيما تتناقض التصريحات كل حسب هوى مروجها من الأحزاب المرتبطة بجهات إقليمية ابرزها تصريحات البرلمانيين العراقيين في البرامج الحوارية حيث يغرد كل على هوى تمويله واجندته الحزبية .

ثانيا : تبرز ازمة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وقطر نموذج رفض الترويج الإعلامي لتنظيم داعش ، لكن هذا الرفض ما زال غير مثمر ، ولاسيما وانه تحول الى مساومات سياسية إقليمية ودولية لم تحطم اليات عمل الجهاز الإعلامي السلفي المتطرف ، على كثرة الحديث عن تحجيم أدوار قادة هذا التيار في الدول الخليجية التي وجدت فيه انعكاسات مضادة لأنظمة الحكم فيها .

ثالثا : مشكلة المجتمع الدولي ، سواء الأمم المتحدة ام الشركات التي تدير شبكات الانترنت ، تلك الازدواجية في المعايير ما بين انتهاك حقوق الافراد الشخصية وفقا للأعراف السياسية في الدول الغربية ، وبين اتهامات قانونية لترويج اشخاص بعينهم لهذه القنوات الفديوية على شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، فالكثير من الدراسات الأميركية تتحدث عن نماذج من اعلام داعش لكن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوربي ومن ورائهم الأمم المتحدة لم تصدر أي موقف حاسم واضح وصريح من الإلغاء الفوري لأي موقع يتعامل مع هذا الفكر أولا ومع تطبيقات إعلامية لتنظيم داعش ، بل تترك شركات الانترنت هذه المواد الصورية تنتشر على برتوكولات معروفة العناوين لهذه الشركات دون ان تحطم وجودها بالإلغاء الفوري لاشتراكات تدفع الالاف من الدولارات لهذه الشركات والتي يمكن وصفها شريكة في جرائم الإرهاب الالكتروني لتنظيم داعش غير من التيار السلفي التكفيري المتطرف .